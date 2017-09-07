¡®°­´Ù´Ï¿¤ Á¤½Ä¡¯ ·¹½ÃÇÇ º¸´Ï¡¦¡®ºÒ´ßººÀ½¸é ¼Ò½º+Â¥Àå¶ó¸é¡¯ ¾ß½Ä°è ¿øÅ¾ ³ë·Á

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|¡ã »ï¾ç½ÄÇ°ÀÇ ÀÎ±â»óÇ°ÀÎ ‘ºÒ´ßººÀ½¸é’ÀÇ ¼Ò½º°¡ ÇÑÁ¤ÆÇÀ¸·Î ÆÇ¸ÅµÇ´Â °¡¿îµ¥ MBC ¿¹´ÉÇÁ·Î±×·¥ 'ÀÌºÒ¹ÛÀº À§ÇèÇØ'¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ ¿ö³Ê¿øÀÇ °´Ù´Ï¿¤ÀÌ ºÒ´ßººÀ½¸éÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ·¹½ÃÇÇ¸¦ ¼±º¸¿© ÈÁ¦´Ù. MBCÄ¸Ã³.
»ï¾ç½ÄÇ°ÀÇ ÀÎ±â»óÇ°ÀÎ ‘ºÒ´ßººÀ½¸é’ÀÇ ¼Ò½º°¡ ÇÑÁ¤ÆÇÀ¸·Î ÆÇ¸ÅµÈ´Ù.
7ÀÏ »ï¾ç½ÄÇ°Àº Ã¢¸³ 56ÁÖ³â ±â³ä ÇÑÁ¤ÆÇÀ¸·Î ºÒ´ßººÀ½¸éÀÇ ¼Ò½º¸¸ º°µµ ÆÇ¸ÅÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
5000°³ ÇÑÁ¤ ÆÇ¸ÅµÇ´Â ºÒ´ßººÀ½¸é ¼Ò½º´Â »ï¾ç½ÄÇ° ¿Â¶óÀÎ¸ôÀÎ »ï¾ç¸À¼¥°ú ´ë°ü·É »ï¾ç¸ñÀå¿¡¼¸¸ ±¸¸ÅÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
ºÒ´ßººÀ½¸éÀº 2012³â 4¿ù ¸Å¿î¸À ¸¶´Ï¾ÆµéÀ» À§ÇÑ Æ´»õ½ÃÀå¿ëÀ¸·Î °³¹ßµÅ ¼±Ç³ÀûÀÎ ÀÎ±â¸¦ ²ø°í ÀÖ´Ù.
¾Õ¼ ±×·ì ¿ö³Ê¿øÀÇ °´Ù´Ï¿¤Àº ÃÖ±Ù MBC ‘ÀÌºÒ ¹ÛÀº À§ÇèÇØ’¿¡¼ ºÒ´ßººÀ½¸é°ú Â¥Àå¶ó¸éÀ» Á¶ÇÕÇÑ »õ·Î¿î ¶ó¸é ·¹½ÃÇÇ¸¦ ¼Ò°³Çß´Ù. ³×Æ¼Áðµé »çÀÌ¿¡¼ ‘°´Ù´Ï¿¤ Á¤½Ä’ À¸·Î ºÒ¸®´Â ÀÌ ·¹½ÃÇÇ¿¡´Â ºÒ´ßººÀ½¸é, Â¥Àå¶ó¸é, ½ÄÃÊ, °íÃå°¡·ç, ÈÄÃß°¡ µé¾î°£´Ù.
¸é°ú ÈÄ·¹ÀÌÅ©¸¦ ³Ö°í ²úÀÎ µÚ ÀÍÈù ¸éÀÇ ¹°±â¸¦ »© ±×¸©¿¡ ¿Å°Ü ´ã´Â´Ù. ¿©±â¿¡ ºÒ´ßººÀ½¸é ¼Ò½º¿Í Â¥Àå¶ó¸é ¼Ò½º¸¦ ºÎ¾î ¼¯Àº µÚ °íÃå°¡·ç¿Í ÈÄÃß¸¦ »Ñ¸®´Â ¹æ½ÄÀÌ´Ù.
°´Ù´Ï¿¤ÀÇ ·¹½ÃÇÇ°¡ ¹æ¼ÛÀ» ÅëÇØ ¼Ò°³µÈ µÚ ¸¹Àº ³×Æ¼Áðµé »çÀÌ¿¡¼± ‘°´Ù´Ï¿¤ ·¹½ÃÇÇ’¿¡ ´ëÇÑ ÄªÂùÀÌ ½ñ¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù. ½ÉÇÏ°Ô ¸ÊÁö ¾ÊÀ¸¸é¼µµ °£µµ Àß ¸Â°í ¸ÀÀÖ´Ù´Â °Í.
±×·¯³ª ÀÌ ¹æ½ÄÀ¸·Î ¶ó¸éÀ» ¸¸µé¾î ¸ÔÀ¸·Á¸é ºÒ´ßººÀ½¸é°ú Â¥Àå¶ó¸éÀÌ °¢°¢ ÇÊ¿äÇØ È¥ÀÚ ÇØ¸Ô±â´Â ¾î·Æ´Ù´Â ÀÇ°ßµµ Á¸ÀçÇß´Ù. ÀÌ·± ºÒÆíÇÔÀº ‘ºÒ´ßººÀ½¸é’ ¼Ò½º°¡ Ãâ½ÃµÇ¸ç ÇØ°áµÉ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù. Â¥Àå¶ó¸é ÇÑºÀÁö¿¡ ºÒ´ßººÀ½¸é ¼Ò½º¸¸ Ãß°¡ÇÏ¸é µÇ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
³×Æ¼ÁðµéÀº “±×³É ¾ÕÀ¸·Îµµ Âß ¸¸µé¾î¼ ÆÈ¾ÆÁÖÁö”, “ºñºö¸é ¼Ò½ºµµ ºÎÅ¹ÇØ¿ä”, “5Ãµ°³ ÇÑÁ¤ ¸»°í ¾ÕÀ¸·Îµµ °è¼Ó ¸¸µé¾î¼ ÆÈ¾ÆÁÖ¼¼¿ä”, “5Ãµ°³ ºÒÆ¼³ª°Ô ´Ù ÆÈ¸± µí”, “¼Ò½º ÁøÂ¥ Áßµ¶¼º ÀÖÁö” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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