°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.9.7 ¸ñ 18:31
¿¬¿¹/½Ã»ç
'2µµ È­»ó' ±â¼·, ¸ñ ¾ó±¼ ¼Õ¿¡ ºØ´ë °¨Àº ¸ð½À...¡°¼ö½Ê°³ ÆÄÆí Æ¢¾ú´Ù¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.09.07  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ±×·ì À¯Å°½ºÀÇ ¸â¹ö ±â¼·ÀÌ ¹ÂÁ÷ºñµð¿À ÃÔ¿µ Áß È­»óÀ» ÀÔÀº ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁ® ¾ÈÅ¸±î¿òÀ» ÀüÇÏ°í ÀÖ´Ù. NH EMG Á¦°ø.

±×·ì À¯Å°½ºÀÇ ¸â¹ö ±â¼·ÀÌ ¹ÂÁ÷ºñµð¿À ÃÔ¿µ Áß È­»óÀ» ÀÔÀº ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁ® ¾ÈÅ¸±î¿òÀ» ÀüÇÏ°í ÀÖ´Ù.

7ÀÏ ±â¼·ÀÇ ¼Ò¼Ó»ç ÃøÀº “¹ÂÁ÷ºñµð¿À ÃÔ¿µÀ» À§ÇØ ¿¬¸·Á¦¸¦ ¼ÒÇ°À¸·Î »ç¿ëÇÏ´Ù ¼ö½Ê°³ÀÇ ÆÄÆíÀÌ Æ¢¾î ±â¼·ÀÇ ¸ö¿¡ ¹ÚÇû°í 2µµ È­»óÀ» ÀÔ¾ú´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

ÀÌ¾î ±â¼·ÀÇ »óÅÂ¿¡ ´ëÇØ “ÀÎÃµÀÇ ÇÑ º´¿ø¿¡¼­ Ä¡·á¸¦ ¹Þ°í ÇöÀç´Â ¾ÈÁ¤À» ÃëÇÏ°í ÀÖ´Â »óÅÂ´Ù”¸ç “´çºÐ°£ Åë¿øÄ¡·á¸¦ ¹ÞÀ» °èÈ¹ÀÌ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

ÀÌ¿Í ÇÔ²² ¸ñ°ú ¾ó±¼, ¼ÕÀ» ºØ´ë·Î °¨°í ÀÖ´Â ±â¼·ÀÇ ¸ð½ÀÀ» ÀüÇß´Ù. 

ÀÌ ¸ð½ÀÀ» º» ÆÒµéÀº "¾ó±¼ ´ÙÄ£°Ç°¡ ¾î¶»°Ô" "»çÁøº¸´Ï ½ÉÇÏ°Ô ´ÙÃÆ³×" “Å«ÀÏ ³¯»·Çß³×¿ä” “ÆÒµé ¸¶À½ ¾ÆÇÁ°Ô” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ºÎ»ê ¿©Áß»ý ÆøÇà, ¼±¹è¿¡ º¸³½ ÀÎÁõ¼¦ 'Ãæ°Ý'...¡°½ÉÇØ? ±³µµ¼Ò µé¾î°¥ °Í °°¾Æ?¡±
  • [2017³â 9¿ù ¸ðÀÇ°í»ç] µî±ÞÄÆ °ø°³¡¦±¹¾î 93Á¡, ¼öÇÐ(°¡) 92Á¡, ¼öÇÐ(³ª) 88Á¡ µî
  • ¡®º¹¸é°¡¿Õ¡¯ ÀÌº¸¶÷ ´«¹° ÆãÆã ½ñ¾Æ¡¦ÀÎ±âÀýÁ¤ ¾¾¾ß ÇØÃ¼ ÀÌÀ¯´Â?
  • ¡®2017 9¿ù ¸ðÀÇ°í»ç µî±ÞÄÆ °á°ú Áö¿¬¡¯ 2016 9¿ù °á°ú´Â?...¡°1µî±Þ ±¹¾î 90, ¼öÇÐ³ª 92, ¿µ¾î 97¡±
  • ¡®Ã»¿Í´ë Ã»¿ø 2¸¸ µ¹ÆÄ¡¯ ºÎ»ê ¿©Áß»ý ÆøÇà, CCTV º¸´Ï ¡®Ã¶°ñ µÐ±â·Î ¹«ÀÚºñÇÑ ÆøÇà¡¯
    • ºÎ»ê ¿©Áß»ý ÆøÇà, ¼±¹è¿¡ º¸³½ ÀÎÁõ¼¦ 'Ãæ°Ý'...¡°½ÉÇØ? ±³µµ¼Ò µé¾î°¥ °Í °°¾Æ?¡± ºÎ»ê ¿©Áß»ý ÆøÇà, ¼±¹è¿¡ º¸³½ ÀÎÁõ¼¦ 'Ãæ°Ý'...¡°½ÉÇØ? ±³µµ¼Ò µé¾î°¥ °Í °°¾Æ?¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    [2017³â 9¿ù ¸ðÀÇ°í»ç] µî±ÞÄÆ °ø°³¡¦±¹¾î 93Á¡, ¼öÇÐ(°¡) 92Á¡, ¼öÇÐ(³ª) 88Á¡ µî
    2
    ¡®2017 9¿ù ¸ðÀÇ°í»ç µî±ÞÄÆ °á°ú Áö¿¬¡¯ 2016 9¿ù °á°ú´Â?...¡°1µî±Þ ±¹¾î 90, ¼öÇÐ³ª 92, ¿µ¾î 97¡±
    3
    [9¿ù ¸ðÀÇ°í»ç] ÇÑ±¹±³À°°úÁ¤Æò°¡¿ø ÀÌÀÇ½ÅÃ» Á¢¼ö¡¦ÀÌÀÇ½ÅÃ» ±Û ¼Ó¼Ó ¿Ã¶ó¿Í
    4
    ¡®È÷µùÅ© ÀçºÎÀÓ¼³¡¯ ÁøÈ­ ³ª¼± Ãà±¸ÇùÈ¸ ¡°·¯½Ã¾Æ ¿ùµåÄÅ º»¼±±îÁö ½ÅÅÂ¿ë¡±
    5
    Àå½Å¿µ¡¤°­°æÁØ, Á¦ÁÖµµ °¡Á·¿©ÇàÁß '¾ËÄá´ÞÄáÇÑ Åõ¼¦'...¡°¿©º¸ »ç¶ûÇØ¡±
    6
    ¡®°­¸ª ÆøÇà¡¯ ÇÇÇØÀÚ ¾ð´Ï ¡°°¡À§ µé¾î ¿Ê¹þ°Ü ¼ºÀû ¹ß¾ðµµ¡± VS °¡ÇØÀÚ ¡°ÀÌÀ¯¾øÀÌ ¶§¸®Áö ¾Ê´Â´Ù¡±
    7
    [2017³â 9¿ù ¸ðÀÇ°í»ç] 6¿ù ¸ðÆò°ú ºñ±³ÇÏ´Ï¡¦±¹¾î¡¤¿µ¾î ¡®½¬¿î Æí¡¯, ¼öÇÐÀº ¡®ºñ½ÁÇØ¡¯
    8
    ¡®ÅÃ½Ã¡¯ ±Ý³ª³ª, ÇÏ¹öµå ÀÔÇÐÈÄ °øºÎ Àü³äÀ§ÇØ ¡®ÀÎ°£°ü°è ²÷°í ¼¼»ó ´ÜÀý¡¯...¡°ÇÇ³ª´Â ³ë·Â ´ë´ÜÇÏ³×¡±
    9
    ¡®µ¿»óÀÌ¸ù¡¯ Àå½Å¿µ º»¸í ¡®Àå½ÅÀÚ¡¯¿´´Ù?¡¦¡®ÆÄµ¿¼º¸íÇÐ¡¯ µû¶ó °³¸í ÈÄ ½Â½ÂÀå±¸
    10
    ¡®¾çÇü ºÎ´ç Ç×¼Ò¡¯ Â÷ÁÖÇõ ÇâÇÑ ¡®½Î´Ã ¹ÝÀÀ¡¯...¡°¹Ý¼ºÇÏ´Â ÀÚ¼¼ ¸Â³ª¡± ¿Í±Û¿Í±Û
    [ÀÎÅÍºä]¡°Â÷ÀÌÄß½ºÅ°¿Í ¶°³ª´Â ¿©Çà ÇÔ²² Áñ°ÜÁÖ±æ¡±
    ¡®Áö±¸ÀÇ ¾Æµé¡¯ ¸¯ ¸®Áö¿þÀÌ, ¿ï»ê Ã£´Â´Ù
    ¶ß°Å¿î ¸Ó¸´¼Ó »ý°¢À» µµÈ­Áö¿¡
    ¼±¼±ÇÑ ´Þ¹ã ÅÂÈ­·ç¼­ ÆîÄ¡´Â Å»Ãã ÇÑ¸¶´ç
    ¼¼°èÀû »ö¼ÒÆ÷´Ï½ºÆ® µ¥ÀÌºê ÄÚÁî ¿ï»ê°ø¿¬

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr