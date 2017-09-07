'2µµ È­»ó' ±â¼·, ¸ñ ¾ó±¼ ¼Õ¿¡ ºØ´ë °¨Àº ¸ð½À...¡°¼ö½Ê°³ ÆÄÆí Æ¢¾ú´Ù¡±

|
|
|
|¡ã ±×·ì À¯Å°½ºÀÇ ¸â¹ö ±â¼·ÀÌ ¹ÂÁ÷ºñµð¿À ÃÔ¿µ Áß È»óÀ» ÀÔÀº ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁ® ¾ÈÅ¸±î¿òÀ» ÀüÇÏ°í ÀÖ´Ù. NH EMG Á¦°ø.
±×·ì À¯Å°½ºÀÇ ¸â¹ö ±â¼·ÀÌ ¹ÂÁ÷ºñµð¿À ÃÔ¿µ Áß È»óÀ» ÀÔÀº ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁ® ¾ÈÅ¸±î¿òÀ» ÀüÇÏ°í ÀÖ´Ù.
7ÀÏ ±â¼·ÀÇ ¼Ò¼Ó»ç ÃøÀº “¹ÂÁ÷ºñµð¿À ÃÔ¿µÀ» À§ÇØ ¿¬¸·Á¦¸¦ ¼ÒÇ°À¸·Î »ç¿ëÇÏ´Ù ¼ö½Ê°³ÀÇ ÆÄÆíÀÌ Æ¢¾î ±â¼·ÀÇ ¸ö¿¡ ¹ÚÇû°í 2µµ È»óÀ» ÀÔ¾ú´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ¾î ±â¼·ÀÇ »óÅÂ¿¡ ´ëÇØ “ÀÎÃµÀÇ ÇÑ º´¿ø¿¡¼ Ä¡·á¸¦ ¹Þ°í ÇöÀç´Â ¾ÈÁ¤À» ÃëÇÏ°í ÀÖ´Â »óÅÂ´Ù”¸ç “´çºÐ°£ Åë¿øÄ¡·á¸¦ ¹ÞÀ» °èÈ¹ÀÌ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¿Í ÇÔ²² ¸ñ°ú ¾ó±¼, ¼ÕÀ» ºØ´ë·Î °¨°í ÀÖ´Â ±â¼·ÀÇ ¸ð½ÀÀ» ÀüÇß´Ù.
ÀÌ ¸ð½ÀÀ» º» ÆÒµéÀº "¾ó±¼ ´ÙÄ£°Ç°¡ ¾î¶»°Ô" "»çÁøº¸´Ï ½ÉÇÏ°Ô ´ÙÃÆ³×" “Å«ÀÏ ³¯»·Çß³×¿ä” “ÆÒµé ¸¶À½ ¾ÆÇÁ°Ô” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >