¡®¼Ò³â¹ý¡¯ µÎ°í ¸ÂºÙÀº Ç¥Ã¢¿ø vs ·ù¿©ÇØ¡¦·ù¿©ÇØ ¡°³¡Àå Åä·ÐÇÏÀÚ¡±

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ÃÖ±Ù ‘ÀÎÃµ ¿©¾Æ »ìÀÎ»ç°Ç’À» ºñ·ÔÇØ ‘ºÎ»ê ÆøÇà »ç°Ç’ µî ¹Ì¼º³âÀÚµéÀÇ °·Â ¹üÁË¿Í Ã³¹ú ¼öÀ§ ¹®Á¦¸¦ µÎ°í ³í¶õÀÌ ÀÏÀÚ Ç¥ ÀÇ¿ø µî ÀÇ¿ø 29¸íÀº ‘¼Ò³â¹ý °³Á¤¾È’À» ¹ßÀÇÇß´Ù.
ÀÌÈÄ Ç¥ ÀÇ¿øÀº 5ÀÏ ¶óµð¿À ¹æ¼Û¿¡¼ ‘¼Ò³â¹ý’¿¡ ´ëÇØ “¼Ò³â¹ýÀº ÇÊ¿äÇÏ´Ù. ±×·¯³ª Ã»¼Ò³â ¹üÁËÀÚÀÇ Àç¹ü·üÀÌ ³ôÀºµ¥µµ ºÒ±¸ÇÏ°í Àç¹üÀ» ¸·´Â È¿°úµµ ÀüÇô ¾ø´Ù”¸ç “ÇÇÇØÀÚµéÀº ¹æÄ¡µÇ°í º¸º¹ ¹üÁË¿¡ ½Ã´Þ¸®°í ÀÖ¾î ‘¼Ò³â¹ý’ °³Á¤ÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù”°í ¼Ò³â¹ý °³Á¤ÀÇ ÇÊ¿ä¼ºÀ» ÁÖÀåÇß´Ù.
ÀÌ¿¡ ·ù ÃÖ°íÀ§¿øÀº 6ÀÏ ±¹È¸¿¡¼ ¿¸° ÃÖ°íÀ§¿ø-¹æ¼ÛÀå¾ÇÀúÁöÅõÀïÀ§¿ø ¿¬¼®È¸ÀÇ¿¡ Âü¼®ÇØ “ºÎ»ê ¿©Áß»ý »ç°ÇÀ¸·Î ¼Ò³â¹ý ³í¶õÀÌ ¶ß°Ì´Ù. Ç¥ ÀÇ¿øÀÌ ¼Ò³â¹ý °³Á¤À» ÁÖÀåÇÏ°í Ç×°£¿¡ ÆóÁö±îÁö ³ª¿À´Âµ¥ ¼Ò³â¹ýÀº ±×·¸°Ô °£´ÜÈ÷ ¸¸µé¾îÁø °Ô ¾Æ´Ï´Ù”¶ó¸ç Ç¥ ÀÇ¿øÀ» ¾ð±ÞÇß´Ù.
ÀÌ¾î ·ù ÃÖ°íÀ§¿øÀº °ø°³ÀûÀ¸·Î 7ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ “Ç¥Ã¢¿ø ÀÇ¿ø´Ô, (¼Ò³â¹ý) ÆóÁö ÁÖÀåÇÏ¼ÌÁö¿ä? ÇÑ ¹ø Àú¶û ¼Ò³â¹ý ³¡Àå Åä·ÐÇØº¸½Ç±î¿ä?”¶ó°í Á¦¾ÈÇß´Ù.
ÀÛ½ÉÇÑ µí Ç¥ ÀÇ¿øÀ» ¾ð±ÞÇÏ´Â ·ù ÃÖ°íÀ§¿øÀÇ ¹ß¾ð¿¡ ´ç»çÀÚÀÎ Ç¥ ÀÇ¿øÀº ¾îÀÌ¾ø´Ù´Â ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
Ç¥ ÀÇ¿øÀº “·ù¿©ÇØ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ÃÖ°íÀ§¿ø, Àß¸øÇßÀ¸¸é »ç°úÇÏ´Â °Ô °¡Àå ºü¸¥ ¼ö½ÀÃ¥ÀÌ´Ù”¶ó¸ç “¾îÀÌ ¾ø°í ¾û¶×ÇÑ ÇãÀ§»ç½Ç ÁÖÀåÇÏ¸ç ÀÎÁöµµ ³ôÀÌ·Á ÇÏÁö ¸»°í °ø°³ »ç°úÇÏ½Ã¶ó. ¼Ò³â¹ý °³Á¤ Àü¹®°¡µé°ú °ø°³Åä·ÐÈ¸ 11¿ù¿¡ ¿¬´Ù. ±×¶§ ¿À½Ã¸é ÇöÀå¿¡¼ Åä·Ð ¹Þ¾ÆµéÀÌ°Ú´Ù”°í Á¦¾ÈÇß´Ù.
Ç¥ ÀÇ¿øÀÇ Á¦¾È¿¡ ·ù ÃÖ°íÀ§¿øÀº “Åä·Ð Á¦¾È ¹Þ¾ÆÁÖ¼Å¼ °¨»çÇÏ´Ù. ±×·±µ¥ 11¿ù ³Ê¹« ´ÊÁö ¾Ê´À³Ä”¸ç “È¤½Ã Àú¿Í Åä·ÐÀÌ ºÎ´ã½º·¯¿ì½Ã¸é ¿ì¸®´ç ´Ù¸¥ ºÐµé°ú ÇÔ²²¶óµµ ÇÏ½Ã´Â °Ô ¾î¶³Áö”¶ó´Â ÀÇ¹Ì½ÉÀåÇÑ ±ÛÀ» ³²°å´Ù.
ÇÑÆí ·ù¿©ÇØ ÃÖ°íÀ§¿øÀº ‘¼Ò³â¹ý ÆóÁö’ Ã»¿øÀÌ ÈÁ¦°¡ µÈ Á÷ÈÄ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¸¦ ÅëÇØ ¼Ò³â¹ý ÆóÁö ¹Ý´ë¸¦ ÁÖÀåÇØ¿Ô´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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