°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.9.7 ¸ñ 18:31
¿¬¿¹/½Ã»ç
¡®¼Ò³â¹ý¡¯ µÎ°í ¸ÂºÙÀº Ç¥Ã¢¿ø vs ·ù¿©ÇØ¡¦·ù¿©ÇØ ¡°³¡Àå Åä·ÐÇÏÀÚ¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.09.07  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã Ç¥Ã¢¿ø ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿ø°ú ·ù¿©ÇØ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ÃÖ°íÀ§¿øÀÌ ‘¼Ò³â¹ý’À» µÎ°í SNS »ó¿¡¼­ ¼³ÀüÀ» ¹úÀÌ°í ÀÖ´Ù. SNSÄ¸Ã³.

 

Ç¥Ã¢¿ø ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿ø°ú ·ù¿©ÇØ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ÃÖ°íÀ§¿øÀÌ ‘¼Ò³â¹ý’À» µÎ°í SNS »ó¿¡¼­ ¼³ÀüÀ» ¹úÀÌ°í ÀÖ´Ù.

ÃÖ±Ù ‘ÀÎÃµ ¿©¾Æ »ìÀÎ»ç°Ç’À» ºñ·ÔÇØ ‘ºÎ»ê ÆøÇà »ç°Ç’ µî ¹Ì¼º³âÀÚµéÀÇ °­·Â ¹üÁË¿Í Ã³¹ú ¼öÀ§ ¹®Á¦¸¦ µÎ°í ³í¶õÀÌ ÀÏÀÚ Ç¥ ÀÇ¿ø µî ÀÇ¿ø 29¸íÀº ‘¼Ò³â¹ý °³Á¤¾È’À» ¹ßÀÇÇß´Ù.

ÀÌÈÄ Ç¥ ÀÇ¿øÀº 5ÀÏ ¶óµð¿À ¹æ¼Û¿¡¼­ ‘¼Ò³â¹ý’¿¡ ´ëÇØ “¼Ò³â¹ýÀº ÇÊ¿äÇÏ´Ù. ±×·¯³ª Ã»¼Ò³â ¹üÁËÀÚÀÇ Àç¹ü·üÀÌ ³ôÀºµ¥µµ ºÒ±¸ÇÏ°í Àç¹üÀ» ¸·´Â È¿°úµµ ÀüÇô ¾ø´Ù”¸ç “ÇÇÇØÀÚµéÀº ¹æÄ¡µÇ°í º¸º¹ ¹üÁË¿¡ ½Ã´Þ¸®°í ÀÖ¾î ‘¼Ò³â¹ý’ °³Á¤ÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù”°í ¼Ò³â¹ý °³Á¤ÀÇ ÇÊ¿ä¼ºÀ» ÁÖÀåÇß´Ù.

ÀÌ¿¡ ·ù ÃÖ°íÀ§¿øÀº 6ÀÏ ±¹È¸¿¡¼­ ¿­¸° ÃÖ°íÀ§¿ø-¹æ¼ÛÀå¾ÇÀúÁöÅõÀïÀ§¿ø ¿¬¼®È¸ÀÇ¿¡ Âü¼®ÇØ “ºÎ»ê ¿©Áß»ý »ç°ÇÀ¸·Î ¼Ò³â¹ý ³í¶õÀÌ ¶ß°Ì´Ù. Ç¥ ÀÇ¿øÀÌ ¼Ò³â¹ý °³Á¤À» ÁÖÀåÇÏ°í Ç×°£¿¡ ÆóÁö±îÁö ³ª¿À´Âµ¥ ¼Ò³â¹ýÀº ±×·¸°Ô °£´ÜÈ÷ ¸¸µé¾îÁø °Ô ¾Æ´Ï´Ù”¶ó¸ç Ç¥ ÀÇ¿øÀ» ¾ð±ÞÇß´Ù.

ÀÌ¾î ·ù ÃÖ°íÀ§¿øÀº °ø°³ÀûÀ¸·Î 7ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ “Ç¥Ã¢¿ø ÀÇ¿ø´Ô, (¼Ò³â¹ý) ÆóÁö ÁÖÀåÇÏ¼ÌÁö¿ä? ÇÑ ¹ø Àú¶û ¼Ò³â¹ý ³¡Àå Åä·ÐÇØº¸½Ç±î¿ä?”¶ó°í Á¦¾ÈÇß´Ù.

ÀÛ½ÉÇÑ µí Ç¥ ÀÇ¿øÀ» ¾ð±ÞÇÏ´Â ·ù ÃÖ°íÀ§¿øÀÇ ¹ß¾ð¿¡ ´ç»çÀÚÀÎ Ç¥ ÀÇ¿øÀº ¾îÀÌ¾ø´Ù´Â ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.

Ç¥ ÀÇ¿øÀº “·ù¿©ÇØ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ÃÖ°íÀ§¿ø, Àß¸øÇßÀ¸¸é »ç°úÇÏ´Â °Ô °¡Àå ºü¸¥ ¼ö½ÀÃ¥ÀÌ´Ù”¶ó¸ç “¾îÀÌ ¾ø°í ¾û¶×ÇÑ ÇãÀ§»ç½Ç ÁÖÀåÇÏ¸ç ÀÎÁöµµ ³ôÀÌ·Á ÇÏÁö ¸»°í °ø°³ »ç°úÇÏ½Ã¶ó. ¼Ò³â¹ý °³Á¤ Àü¹®°¡µé°ú °ø°³Åä·ÐÈ¸ 11¿ù¿¡ ¿¬´Ù. ±×¶§ ¿À½Ã¸é ÇöÀå¿¡¼­ Åä·Ð ¹Þ¾ÆµéÀÌ°Ú´Ù”°í Á¦¾ÈÇß´Ù.

Ç¥ ÀÇ¿øÀÇ Á¦¾È¿¡ ·ù ÃÖ°íÀ§¿øÀº “Åä·Ð Á¦¾È ¹Þ¾ÆÁÖ¼Å¼­ °¨»çÇÏ´Ù. ±×·±µ¥ 11¿ù ³Ê¹« ´ÊÁö ¾Ê´À³Ä”¸ç “È¤½Ã Àú¿Í Åä·ÐÀÌ ºÎ´ã½º·¯¿ì½Ã¸é ¿ì¸®´ç ´Ù¸¥ ºÐµé°ú ÇÔ²²¶óµµ ÇÏ½Ã´Â °Ô ¾î¶³Áö”¶ó´Â ÀÇ¹Ì½ÉÀåÇÑ ±ÛÀ» ³²°å´Ù.

ÇÑÆí ·ù¿©ÇØ ÃÖ°íÀ§¿øÀº ‘¼Ò³â¹ý ÆóÁö’ Ã»¿øÀÌ È­Á¦°¡ µÈ Á÷ÈÄ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¸¦ ÅëÇØ ¼Ò³â¹ý ÆóÁö ¹Ý´ë¸¦ ÁÖÀåÇØ¿Ô´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ºÎ»ê ¿©Áß»ý ÆøÇà, ¼±¹è¿¡ º¸³½ ÀÎÁõ¼¦ 'Ãæ°Ý'...¡°½ÉÇØ? ±³µµ¼Ò µé¾î°¥ °Í °°¾Æ?¡±
  • [2017³â 9¿ù ¸ðÀÇ°í»ç] µî±ÞÄÆ °ø°³¡¦±¹¾î 93Á¡, ¼öÇÐ(°¡) 92Á¡, ¼öÇÐ(³ª) 88Á¡ µî
  • ¡®º¹¸é°¡¿Õ¡¯ ÀÌº¸¶÷ ´«¹° ÆãÆã ½ñ¾Æ¡¦ÀÎ±âÀýÁ¤ ¾¾¾ß ÇØÃ¼ ÀÌÀ¯´Â?
  • ¡®2017 9¿ù ¸ðÀÇ°í»ç µî±ÞÄÆ °á°ú Áö¿¬¡¯ 2016 9¿ù °á°ú´Â?...¡°1µî±Þ ±¹¾î 90, ¼öÇÐ³ª 92, ¿µ¾î 97¡±
  • ¡®Ã»¿Í´ë Ã»¿ø 2¸¸ µ¹ÆÄ¡¯ ºÎ»ê ¿©Áß»ý ÆøÇà, CCTV º¸´Ï ¡®Ã¶°ñ µÐ±â·Î ¹«ÀÚºñÇÑ ÆøÇà¡¯
    • ºÎ»ê ¿©Áß»ý ÆøÇà, ¼±¹è¿¡ º¸³½ ÀÎÁõ¼¦ 'Ãæ°Ý'...¡°½ÉÇØ? ±³µµ¼Ò µé¾î°¥ °Í °°¾Æ?¡± ºÎ»ê ¿©Áß»ý ÆøÇà, ¼±¹è¿¡ º¸³½ ÀÎÁõ¼¦ 'Ãæ°Ý'...¡°½ÉÇØ? ±³µµ¼Ò µé¾î°¥ °Í °°¾Æ?¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    [2017³â 9¿ù ¸ðÀÇ°í»ç] µî±ÞÄÆ °ø°³¡¦±¹¾î 93Á¡, ¼öÇÐ(°¡) 92Á¡, ¼öÇÐ(³ª) 88Á¡ µî
    2
    ¡®2017 9¿ù ¸ðÀÇ°í»ç µî±ÞÄÆ °á°ú Áö¿¬¡¯ 2016 9¿ù °á°ú´Â?...¡°1µî±Þ ±¹¾î 90, ¼öÇÐ³ª 92, ¿µ¾î 97¡±
    3
    [9¿ù ¸ðÀÇ°í»ç] ÇÑ±¹±³À°°úÁ¤Æò°¡¿ø ÀÌÀÇ½ÅÃ» Á¢¼ö¡¦ÀÌÀÇ½ÅÃ» ±Û ¼Ó¼Ó ¿Ã¶ó¿Í
    4
    ¡®È÷µùÅ© ÀçºÎÀÓ¼³¡¯ ÁøÈ­ ³ª¼± Ãà±¸ÇùÈ¸ ¡°·¯½Ã¾Æ ¿ùµåÄÅ º»¼±±îÁö ½ÅÅÂ¿ë¡±
    5
    Àå½Å¿µ¡¤°­°æÁØ, Á¦ÁÖµµ °¡Á·¿©ÇàÁß '¾ËÄá´ÞÄáÇÑ Åõ¼¦'...¡°¿©º¸ »ç¶ûÇØ¡±
    6
    ¡®°­¸ª ÆøÇà¡¯ ÇÇÇØÀÚ ¾ð´Ï ¡°°¡À§ µé¾î ¿Ê¹þ°Ü ¼ºÀû ¹ß¾ðµµ¡± VS °¡ÇØÀÚ ¡°ÀÌÀ¯¾øÀÌ ¶§¸®Áö ¾Ê´Â´Ù¡±
    7
    [2017³â 9¿ù ¸ðÀÇ°í»ç] 6¿ù ¸ðÆò°ú ºñ±³ÇÏ´Ï¡¦±¹¾î¡¤¿µ¾î ¡®½¬¿î Æí¡¯, ¼öÇÐÀº ¡®ºñ½ÁÇØ¡¯
    8
    ¡®ÅÃ½Ã¡¯ ±Ý³ª³ª, ÇÏ¹öµå ÀÔÇÐÈÄ °øºÎ Àü³äÀ§ÇØ ¡®ÀÎ°£°ü°è ²÷°í ¼¼»ó ´ÜÀý¡¯...¡°ÇÇ³ª´Â ³ë·Â ´ë´ÜÇÏ³×¡±
    9
    ¡®µ¿»óÀÌ¸ù¡¯ Àå½Å¿µ º»¸í ¡®Àå½ÅÀÚ¡¯¿´´Ù?¡¦¡®ÆÄµ¿¼º¸íÇÐ¡¯ µû¶ó °³¸í ÈÄ ½Â½ÂÀå±¸
    10
    ¡®¾çÇü ºÎ´ç Ç×¼Ò¡¯ Â÷ÁÖÇõ ÇâÇÑ ¡®½Î´Ã ¹ÝÀÀ¡¯...¡°¹Ý¼ºÇÏ´Â ÀÚ¼¼ ¸Â³ª¡± ¿Í±Û¿Í±Û
    [ÀÎÅÍºä]¡°Â÷ÀÌÄß½ºÅ°¿Í ¶°³ª´Â ¿©Çà ÇÔ²² Áñ°ÜÁÖ±æ¡±
    ¡®Áö±¸ÀÇ ¾Æµé¡¯ ¸¯ ¸®Áö¿þÀÌ, ¿ï»ê Ã£´Â´Ù
    ¶ß°Å¿î ¸Ó¸´¼Ó »ý°¢À» µµÈ­Áö¿¡
    ¼±¼±ÇÑ ´Þ¹ã ÅÂÈ­·ç¼­ ÆîÄ¡´Â Å»Ãã ÇÑ¸¶´ç
    ¼¼°èÀû »ö¼ÒÆ÷´Ï½ºÆ® µ¥ÀÌºê ÄÚÁî ¿ï»ê°ø¿¬

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr