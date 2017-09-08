¡®±è±â´ö °¨µ¶ º°¼¼¡¯ ¿©¹è¿ì ÆøÇà³í¶õ µ¿¸íÀÌÀÎ ¿ÀÀÎ ¡®È²´ç¹ÝÀÀ¡¯...¡°³ª»Û³²ÀÚ ±è±â´öÀÎÁÙ¡±

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±è±â´ö °¨µ¶Àº 7ÀÏ ¿ÀÈÄ 3½Ã 2ºÐ º°¼¼Çß´Ù.
±è °¨µ¶Àº Áö³ 4¿ù Æó¾Ï Áø´ÜÀ» ¹Þ°í Åõº´ÇØ¿Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
±è °¨µ¶Àº 1961³â ‘5ÀÎÀÇ ÇØº´’À¸·Î µ¥ºßÇØ 16³â µ¿¾È 60¿© ÆíÀÇ ¿µÈ¸¦ ¿¬ÃâÇÑ ¿ø·Î °¨µ¶ÀÌ´Ù. ¸¶Áö¸· ¿¬ÃâÀÛÀÎ ½ºÆ÷Ã÷ ¿µÈ ‘¿µ±¤ÀÇ 9È¸¸»’ ÀÌÈÄ¿¡´Â ¼¿ï¿¹¼ú´ëÇÐ¿¡¼ ÈÄÁøÀ» ¾ç¼ºÇÏ´Â µ¥ ÈûÀ» ½ñ±âµµ Çß´Ù.
ÇÑÆí, ÀÌ³¯ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í ÀÏºÎ ³×Æ¼ÁðµéÀº ÃÖ±Ù ¿©¹è¿ì¿¡ º£µå½ÅÀ» ³ëÃâ °¿ä, ÆøÇàÇÑ ÇøÀÇ·Î ÇÇ¼ÒµÈ µ¿¸íÀÌÀÎ ±è±â´ö °¨µ¶À¸·Î ¿ÀÀÎÇØ ³î¶ú´Ù´Â ¹ÝÀÀÀ» ÀüÇÏ±âµµ Çß´Ù.
´©¸®²ÛµéÀº “¿©¹è¿ì ¶§·È´Ù´Â ±× ±è±â´öÀÎÁÙ” “³ª»Û³²ÀÚ ±è±â´öÀÎ ÁÙ” “ÀÌ ±è±â´öÀÌ ±× ±è±â´ö ¾Æ´Ï±¸³ª” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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