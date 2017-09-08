¸ß½ÃÄÚ 8.0 ÁöÁø, °Ç¹° Èçµé¸®ÀÚ ¡®ÁÖ¹Î°øÆ÷¡¯ ´ëÇÇ...¡°±¤¹üÀ§ ¾²³ª¹Ì ¹ß»ý °¡´É¼º¡è¡±

|
|
|
|¡ã ¸ß½ÃÄÚ¿¡¼ ±Ô¸ð 8.0ÀÇ ÁöÁøÀÌ ¹ß»ýÇÑ °¡¿îµ¥, ÀÌ³¯ °ÁøÀ¸·Î ±¤¹üÀ§ÇÑ ¾²³ª¹Ì°¡ ¹ß»ýÇÒ °¡´É¼ºÀÌ Á¦±âµÅ ºÒ¾È°¨À» ´õÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¸ß½ÃÄÚ¿¡¼ ±Ô¸ð 8.0ÀÇ ÁöÁøÀÌ ¹ß»ýÇÑ °¡¿îµ¥, ÀÌ³¯ °ÁøÀ¸·Î ±¤¹üÀ§ÇÑ ¾²³ª¹Ì°¡ ¹ß»ýÇÒ °¡´É¼ºÀÌ Á¦±âµÅ ºÒ¾È°¨À» ´õÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¹Ì±¹ ÁöÁúÁ¶»ç±¹Àº 7ÀÏ ¿ÀÈÄ 11½Ã49ºÐ(ÇöÁö½Ã°£) ¸ß½ÃÄÚ ³²ºÎ Æ®·¹½ºÇÇÄÚ½º ³²³²¼ÂÊÀ¸·Î 199§° ¶³¾îÁø ÇØ»ó¿¡¼ ±Ô¸ð 8.0ÀÇ °ÁøÀÌ ¹ß»ýÇß´Ù°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ¹ø ÁöÁøÀ¸·Î ÁÖ¹ÎµéÀÌ ¹ÐÁýÇØ ÀÖ´Â ¸ß½ÃÄÚ½ÃÆ¼¿¡ °Ç¹°µéÀÌ Èçµé·Á ÁÖ¹ÎµéÀº °Ç¹° ¹ÛÀ¸·Î ´ëÇÇÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÇöÀç±îÁö ¸ß½ÃÄÚ ÁöÁøÀ¸·Î ÀÎÇÑ ÇÇÇØ´Â Áý°èµÇ°í ÀÖÁö ¾ÊÁö¸¸ Áøµµ°¡ °ÇØ ÇØÀÏ µîÀÇ ¿ì·Á°¡ ³ôÀº °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
¹Ì±¹ ÅÂÆò¾ç¾²³ª¹Ì°æº¸¼¾ÅÍ´Â “ÀÌ³¯ °ÁøÀ¸·Î À§ÇèÇÑ ¾²³ª¹Ì°¡ ¹ß»ýÇÒ °¡´É¼ºÀÌ ÀÖ´Ù”°í °æ°íÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >