¡®Æø¿ì¡¯ ºÎ»ê Ä§¼ö, SNS ÇÇÇØ»óÈ² º¸´Ï..¡°¹°ÆøÅº¿¡ ºÎ»ê¿ª ÁöÇÏÃ¶ Ä§¼ö¡±

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11ÀÏ ¿ÀÀü ºÎ»êÁö¿ª¿¡ È£¿ì°æº¸°¡ ³»·ÁÁø °¡¿îµ¥, ½Ã°£´ç ÃÖ°í 86mmÀÇ Àå´ëºñ°¡ ³»·Á µµ·Î¿Í ÁÖÅÃÀÌ Ä§¼öµÇ´Â ÇÇÇØ°¡ ¼ÓÃâÇß´Ù.
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ÀÌ³¯ Æ¯È÷ Ãâ±Ù±æ ½Ã¹ÎµéÀÌ Â÷·®, µµ·Î Ä§¼ö·Î Å« ÇÇÇØ¸¦ ÀÔ¾ú´Ù.
¿ÀÀü 7½Ã 16ºÐ²²¿¡´Â °¡¾ß´ë·Î °³±Ý ¼¸é±³Â÷·Î ¹æÇâÀ¸·Î °¡¾ß±¼´Ù¸® ¾Æ·¡ÁöÁ¡¿¡ ½Â¿ëÂ÷°¡ Ä§¼öµÆ´Ù. ¿ÀÀü 8½Ã 01ºÐ²²´Â ±Ý°î´ë·Î ±Ý°î¿ª È£Æ÷¿ª ¹æÇâÀÌ Ä§¼öµÅ Á¤Ã¼¸¦ ºú¾ú´Ù.
¿ÀÀü 9½Ã 16ºÐ²²´Â ÅÂÁ¾·Î ºÀ·¡±³Â÷·Î ºÎ»êÇ×´ë±³ ¹æÇâÀ¸·Î ºÎ»êÇ×´ë±³ ÀÔ±¸ ÁöÁ¡ ³ë¸éÄ§¼ö·Î ÀÎÇÏ¿© Á¤Ã¼µÇ´Â µî Ä§¼öÇÇÇØ°¡ ÀÕµû¶ú´Ù.
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