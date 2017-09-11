¡®Æø¿ì¡¯ ºÎ»ê Ä§¼ö, SNS ÇÇÇØ»óÈ² º¸´Ï..¡°¹°ÆøÅº¿¡ ºÎ»ê¿ª ÁöÇÏÃ¶ Ä§¼ö¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.9.11 ¿ù 11:28
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½ÂÀÎ 2017.09.11  
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11ÀÏ ¿ÀÀü ºÎ»êÁö¿ª¿¡ È£¿ì°æº¸°¡ ³»·ÁÁø °¡¿îµ¥, ½Ã°£´ç ÃÖ°í 86mmÀÇ Àå´ëºñ°¡ ³»·Á µµ·Î¿Í ÁÖÅÃÀÌ Ä§¼öµÇ´Â ÇÇÇØ°¡ ¼ÓÃâÇß´Ù.

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¿ÀÀü 9½Ã 16ºÐ²²´Â ÅÂÁ¾·Î ºÀ·¡±³Â÷·Î ºÎ»êÇ×´ë±³ ¹æÇâÀ¸·Î ºÎ»êÇ×´ë±³ ÀÔ±¸ ÁöÁ¡ ³ë¸éÄ§¼ö·Î ÀÎÇÏ¿© Á¤Ã¼µÇ´Â µî Ä§¼öÇÇÇØ°¡ ÀÕµû¶ú´Ù.

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  • ¡®2017 9¿ù ¸ðÀÇ°í»ç µî±ÞÄÆ °á°ú Áö¿¬¡¯ 2016 9¿ù °á°ú´Â?...¡°1µî±Þ ±¹¾î 90, ¼öÇÐ³ª 92, ¿µ¾î 97¡±
  • [9¿ù ¸ðÀÇ°í»ç] ÇÑ±¹±³À°°úÁ¤Æò°¡¿ø ÀÌÀÇ½ÅÃ» Á¢¼ö¡¦ÀÌÀÇ½ÅÃ» ±Û ¼Ó¼Ó ¿Ã¶ó¿Í
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    10
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    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2017³â 9¿ù 8ÀÏ~)

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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