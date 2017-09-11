¡®±âÀÚÈ¸°ß¡¯ °ûÇöÈ­, »ó°í ÀÇÁö ¹àÈù ÀÌÀ¯?...¡°Á¦Ãâ ¾ÈµÈ ÀÚ·á ÀÖ´Ù¡±

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ÇÑÆí, °ûÇöÈ´Â Áö³ 2012³â Ãâ¿¬ÇÑ ÀÌ¼ö¼º °¨µ¶ÀÇ ¿µÈ ‘Àü¸ÁÁÁÀº Áý’¿¡ ÀÚ½ÅÀÇ µ¿ÀÇ ¾øÀÌ »ó¹Ý½Å ³ëÃâ Àå¸éÀÌ Æ÷ÇÔµÅ ÀÌ °¨µ¶À» ¼ºÆø·Â¹üÁËÀÇÃ³¹úµî¿¡°üÇÑÆ¯·Ê¹ý À§¹ÝÀ¸·Î °í¼ÒÇß´Ù. ±×·¯³ª ÀÌ °¨µ¶Àº Áö³ 1½É 2½É¿¡¼Àº ¹«ÁË¸¦ ¼±°í ¹Þ¾Ò´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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