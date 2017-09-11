¡®±èÀÌ¼ö ºÎ°á¡¯ Á¤Ã»·¡, ¾ÈÃ¶¼ö Àú°Ý ÇÑ¸¶µð...¡°¾ðÁ¦±îÁö Èå¹ËÇØÇÒÁö µÎ°íº¾½Ã´Ù¡±

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|¡ã ±èÀÌ¼ö ÇåÀç¼ÒÀå ÀÓ¸íµ¿ÀÇ¾ÈÀÌ 11ÀÏ ±¹È¸¿¡¼ ºÎ°áµÈ °¡¿îµ¥, Á¤Ã»·¡ Àü ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿øÀÌ ¼Ò½Å ¹ß¾ðÀ» Çß´Ù. Á¤Ã»·¡ SNS Ä¸Ã³.
±èÀÌ¼ö ÇåÀç¼ÒÀå ÀÓ¸íµ¿ÀÇ¾ÈÀÌ 11ÀÏ ±¹È¸¿¡¼ ºÎ°áµÈ °¡¿îµ¥, Á¤Ã»·¡ Àü ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿øÀÌ ¾ÈÃ¶¼ö ±¹¹ÎÀÇ´ç ´ëÇ¥¿¡ ¾´¼Ò¸®¸¦ ÀüÇß´Ù.
Á¤ Àü ÀÇ¿øÀº 11ÀÏ SNS Æ®À§ÅÍ¸¦ ÅëÇØ “ÇåÀç¼ÒÀåÀÌ ºÎ°áµÆ´Ù”¸ç “ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀº ¾ó½Î¾È°í ±â»µÇß°í ±¹¹ÎÀÇ´ç ¾ÈÃ¶¼ö´ëÇ¥´Â Èå¹µÇÑ°Í °°´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î “ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ¾ðÁ¦±îÁö ¾ó½Î¾È°í ±â»µÇÒÁö ¾ÈÃ¶¼ö´ëÇ¥ ¾ðÁ¦±îÁö Èå¹µÇØÇÒÁö µÎ°íº¾½Ã´Ù”¸ç “²¿Ä¡²¿Ä¡ ¹ß¸ñÀâ´Â ´ç½Åµé ±¹¹Îµé¿¡°Ô Â÷°îÂ÷°î ºÎ°áµÉ°É °ð ¾Ë°Ô µÉ°Ì´Ï´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
ÇÑÆí, ±¹È¸´Â ÀÌ³¯ ±è ÈÄº¸ÀÚ¿¡ ´ëÇÑ ÀÓ¸íµ¿ÀÇ¾È¿¡ ´ëÇÑ ¹«±â¸í ÅõÇ¥¸¦ ½Ç½ÃÇÑ °á°ú Ãâ¼® ÀÇ¿ø 293¸í °¡¿îµ¥ Âù¼º 145¸í, ¹Ý´ë 145¸í, ±â±Ç 1¸í, ¹«È¿ 2¸íÀ¸·Î ºÎ°á Ã³¸®Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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