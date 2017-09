中·러, ‘쌍중단’ 해법 거듭 요구…미국 등 수용할지 불투명



중국과 러시아는 11일(현지시간) 대북 유류공급 축소와 북한산 섬유제품 수입 금지 등을 골자로 한 유엔 안전보장이사회의 새 대북제재 결의 채택 후 외교적 해법을 거듭 촉구했다.

▲ 발언하는 류제이 유엔주재 중국대사.

류제이(劉結一) 유엔주재 중국대사는 이날 안보리 회의에서 “당사자들이 일찌감치(sooner rather than later) 협상을 재개해야 한다”고 말했다고 AP와 AFP, 로이터 통신 등 외신들이 보도했다.

이어 “모든 당사자들은 긴장을 부추기지 말고 냉정해야 한다”고 당부했다.

그는 북한의 핵·미사일 도발과 한미 연합군사훈련을 동시에 멈춰야 한다는 ‘쌍중단’(雙中斷)을 다시 한 번 제안하면서 “미국이 북한에서 레짐 체인지(정권교체)나 국가의 붕괴를 추구하지 않겠다는 약속을 그들의 계획에 포함해야 할 것”이라고 말했다.

다만 류 대사는 북한을 향해서도 “핵과 탄도미사일 개발을 중단하라는 국제사회의 기대와 의지를 심각하게 받아들여야 한다”고 요구했다.

북핵 위기 해결을 위한 중국의 역할과 관련해서도 “중국은 한반도 비핵화와 평화·안정의 유지를 위해 끊임없이 노력해왔다”고 주장했다.

▲ 바실리 네벤쟈 유엔주재 러시아대사.

바실리 네벤쟈 유엔주재 러시아대사도 ‘쌍중단’ 해법을 촉구하면서 “북한과 대화를 재개하라는 러시아와 중국의 제안을 무시하는 것은 큰 실수”라고 경고했다고 dpa통신이 전했다.

그러면서 “그것(쌍중단)은 안보리 테이블에 여전히 올라 있다. 우리는 그걸 고려해야 한다”고 촉구했다.

아울러 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장이 협상 중재를 도울 수 있도록 유엔 회원국들이 기다려보자고 제안했다.

또한, 네벤쟈 대사는 이날 채택된 새 대북제재에는 찬성한다면서도 “더 강한 제재는 북한 경제를 질식시키는 시도와 마찬가지”라며 “더 이상의 제재는 핵·미사일 프로그램의 돈줄을 끊기보다는 무고한 민간인을 아프게 할 것”이라고 주장했다.

그러나 니키 헤일리 유엔주재 미국대사는 지난 4일 안보리 긴급회의에서 쌍중단 해법에 대해 “모욕적인 것”이라고 일축한 바 있어 중국과 러시아의 제안이 받아들여질지는 불투명하다. 연합뉴스

▲ 니키 헤일리 유엔주재 미국대사(오른쪽)와 류제이 중국대사(가운데), 바실리 네벤쟈 러시아대사(왼쪽).

