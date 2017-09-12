¡®20´ë °¡Àå »ç¸Á¡¯ ¹«¸éÇã ¿©°í»ý ÁöÀÎ, °øºÐ»ê ÇÑ¸¶µð...¡°´ä´äÇÏ´Ù¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.9.12 È­ 17:32
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½ÂÀÎ 2017.09.12  
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ÀÌ¾î “»ç°í ´ç½Ã ¿ÀÅä¹ÙÀÌ ¿îÀüÀÚ´Â Çï¸äÀ» ¾²°í ÀÖÁö ¾Ê¾Ò´Ù°í ÀüÇØµé¾ú½À´Ï´Ù. »ç°í Á÷ÈÄ ¹Ù·Î ½Å°í¸¦ ÇÏ°í ÃÖ´ëÇÑ ÀÀ±ÞÃ³Ä¡¸¦ Çß´Ù°í ÇÕ´Ï´Ù”¶ó¸ç °¡ÇØÀÚ¸¦ ¿ËÈ£Çß´Ù.

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