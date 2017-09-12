¡®8³â Â¡¿ª¡¯ ¹è¿ëÁ¦, °æ¾Ç½º·¯¿î ¹ß¾ð...¡°³ÊÀÇ ¿¹»Û½ÃÀý °®°í½Í´Ù¡±

|
|
|
|¡ã ½ÃÀÎ ¹è¿ëÁ¦°¡ ¹Ì¼º³âÀÚ Á¦ÀÚ¸¦ ¼ºÆøÇàÇÑ ÇøÀÇ·Î 1½É¿¡¼ 8³âÀÇ Â¡¿ªÀ» ¼±°í ¹Þ¾Ò´Ù. ÀÌ·± °¡¿îµ¥ ±×°¡ Á¦ÀÚµé¿¡ ÇÑ °æ¾Ç½º·¯¿î ¹ß¾ðµµ ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
½ÃÀÎ ¹è¿ëÁ¦°¡ ¹Ì¼º³âÀÚ Á¦ÀÚ¸¦ ¼ºÆøÇàÇÑ ÇøÀÇ·Î 1½É¿¡¼ 8³âÀÇ Â¡¿ªÀ» ¼±°í ¹Þ¾Ò´Ù. ÀÌ·± °¡¿îµ¥ ±×°¡ Á¦ÀÚµé¿¡ ÇÑ °æ¾Ç½º·¯¿î ¹ß¾ðµµ ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
¼¿ïÁß¾ÓÁö¹ý Çü»çÇÕÀÇ 29ºÎ´Â 12ÀÏ ¹è¿ëÁ¦¿¡ ¾Æµ¿·Ã»¼Ò³âÀÇ ¼º º¸È£¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü À§¹Ý, ¾Æµ¿º¹Áö¹ý À§¹Ý µî ÇøÀÇ·Î Â¡¿ª 8³â¿¡ 200½Ã°£ÀÇ ¼ºÆø·Â Ä¡·á ÇÁ·Î±×·¥ ÀÌ¼ö¸¦ ¸í·ÉÇß´Ù.
¾Õ¼ ¹è¿ëÁ¦´Â Áö³ 2012~2014³â ÀÚ½ÅÀÌ ½Ç±â±³»ç·Î ±Ù¹«ÇÏ´ø °æ±â ÇÑ °í±³ÀÇ ¹®¿¹Ã¢ÀÛ°ú ¹Ì¼º³âÀÚ ¿©ÇÐ»ý 5¸íÀ» ¼ºÆøÇà·¼ºÃßÇàÇÑ ÇøÀÇ·Î ÀçÆÇ¿¡ ³Ñ°ÜÁ³´Ù.
¹è ½ÃÀÎÀº ¿©Á¦ÀÚµé¿¡ “³ÊÀÇ °¡Àå ¿¹»Û ½ÃÀýÀ» °®°í ½Í´Ù” “´Ê°Ô ³¡³ª´Ï±î ºÎ¸ð´Ô²² Ä£±¸ Áý¿¡¼ ÀÚ°í °£´Ù°í ¸»ÇÏ¶ó” µîÀÇ ¸»À» ÇÑ µÚ ¼ºÆøÇàÀ» ÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁø´Ù.
¶ÇÇÑ ±×¿¡°Ô ¼ºÆøÇàÀ» ´çÇÑ Á¦ÀÚ 6¸íÀº SNS Æ®À§ÅÍ¸¦ ÅëÇØ ‘#¹®´Ü_³»_¼ºÆøÇà’ÀÌ¶ó´Â ±ÛÀ» °ÔÀçÇØ Æø·ÎÇÏ±âµµ Çß´Ù.
ÀÌµéÀº ¹è¿ëÁ¦ ½ÃÀÎÀ¸·ÎºÎÅÍ ¼º°ü°è Á¦ÀÇ¸¦ ¹ÞÀ¸¸ç “»çÈ¸Àû ±Ý±â¸¦ ³ÑÀ» ÁÙ ¾Ë¾Æ¾ß ÇÑ´Ù. ³Êµµ ±×·± ¼¼°è·Î ÃÊ´ëÇØ ÁÖ°Ú´Ù. ³»°¡ ³× Ã¹ ³²ÀÚ°¡ µÇ¾îÁÖ°Ú´Ù” °°Àº ¼ºÈñ·Õ ¹ß¾ðÀ» µé¾ú´Ù°í Æø·ÎÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >