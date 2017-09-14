±èÁ¤¹Î, Àü ³²Ä£ ¼ÕÅÂ¿µ¿¡ ¹ÞÀº Ãæ°Ý ¸Þ½ÃÁö...¡°ÀÌ·¸°Ô±îÁö ÇÏ°í ½ÍÁö ¾Ê¾Ò´Âµ¥...¡±

|
|
|
|¡ã ¹è¿ì ±èÁ¤¹ÎÀÌ ¹ýÁ¤ °ø¹æÀ» ¹úÀÌ°í ÀÖ´Â Àü ³²ÀÚÄ£±¸¿¡°Ô ¹ÞÀº Ãæ°Ý Æø¾ð¹®ÀÚ°¡ °ø°³µÅ Å« °ü½ÉÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
¹è¿ì ±èÁ¤¹ÎÀÌ ¹ýÁ¤ °ø¹æÀ» ¹úÀÌ°í ÀÖ´Â Àü ³²ÀÚÄ£±¸¿¡°Ô ¹ÞÀº Ãæ°Ý Æø¾ð¹®ÀÚ°¡ °ø°³µÅ Å« °ü½ÉÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
Áö³ ¹æ¼ÛµÈ Ã¤³ÎA ‘Ç³¹®À¸·Î µé¾ú¼î’¿¡¼´Â ±èÁ¤¹ÎÀÌ Ä¿ÇÇ½º¹Ì½º ¼ÕÅÂ¿µ ´ëÇ¥¿¡ ¹ÞÀº ¸Þ½ÃÁö°¡ °ø°³µÈ ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÀÌ³¯ °ø°³µÈ ¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸¸é “ÀÌ·¸°Ô±îÁö ÇÏ°í ½ÍÁö ¾Ê¾Ò´Âµ¥, ³×°¡ ¿À´Ã ÇÏ´Â °Í º¸´Ï ¸ðµç °ÍÀÌ ´Ù½Ã Á¤¸®µÈ´Ù”¸ç “¼Ò¼ÛÀº ½Ã°£µµ °É¸®°í ¹Ù·Î ³¡Àå³ª´Â °ÍÀ¸·Î °¡ÀÚ. ³ªµµ ±×·¸°Ô±îÁö ÇÏ°í ´õ »ì°í ½ÍÀº ¸¶À½µµ ¾ø°í ¾Ë¾Æ¼ ÇÏ°í ¾Ë¾Æ¼ °¡¸¶”¶ó°í ÀûÇôÀÖ´Ù.
ÀÌ¾î “Àß »ì¾Æ ºÁ °³X´çÇÏ¸é¼. ³» ¾ê±â °è¼Ó ¹«½ÃÇÏ´Âµ¥ 1½Ã°£ ÈÄ¿¡ ²À ÀÎÅÍ³Ý ºÁ¶ó. ÀüÈ±â ²¨³õ°í ÀÚ°í. X °°Àº °Í ³Ê Á×°í ³ª Á×ÀÚ. ±â´ëÇØ ³»ÀÏ µ· ´Ù½Ã µé°í ¿Í¼ ´«¹° Èê¸®°Ô ÇØÁÖ¸¶”¶ó°í ¼Õ ´ëÇ¥°¡ ±èÁ¤¹Î¿¡ ÀüÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ ¸Þ½ÃÁö¸¦ º» ³×Æ¼ÁðµéÀº “ÁøÈëÅÁ ½Î¿òÀÌ³×” “±èÁ¤¹Î ¾îÂ¼´Ù ¾ÈÅ¸±õ´Ù” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >