|
|
|
|¡ã °¡¼ö Á¤¼¼¿îÀÌ ¡®ÄÃÅõ¼î¡¯ Ãâ¿¬À¸·Î Å« °ü½ÉÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥, SNS¸¦ ÅëÇØ °ø°³µÈ ÀÏ»ó¸ð½Àµµ ´«±æÀ» ²ø°í ÀÖ´Ù. Á¤¼¼¿î ÀÎ½ºÅ¸±×·¥ Ä¸Ã³.
°¡¼ö Á¤¼¼¿îÀÌ ‘ÄÃÅõ¼î’ Ãâ¿¬À¸·Î Å« °ü½ÉÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥, SNS¸¦ ÅëÇØ °ø°³µÈ ÀÏ»ó¸ð½Àµµ ´«±æÀ» ²ø°í ÀÖ´Ù.
Á¼¼¿îÀº ÀÚ½ÅÀÇ ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ ÀÚ½ÅÀÌ ÀÚ±â ÀÖ´Â ¸ð½ÀÀÌ Æ÷ÂøµÈ »çÁøÀ» °ÔÀçÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
°ø°³µÈ »çÁø ¼Ó Á¤¼¼¿îÀº ¹Ù´Ú¿¡ °ïÈ÷ ´©¿ö ÀÖ´Â ¸ð½ÀÀÌ ±Í¿©¿òÀ» ÀÚ¾Æ³½´Ù.
ÀÌ ¸ð½ÀÀ» º» ÆÒµéÀº “±ä ´Ù¸®±æÀÌ ½ÇÈ³Ä” “³Ê¹« ±Í¿©¿ö” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÇÑÆí, Á¼¼¿îÀº 14ÀÏ SBSÆÄ¿öFM ‘µÎ½ÃÅ»Ãâ ÄÃÅõ¼î’¿¡¼ ÀÔ´ãÀ» °ú½ÃÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >