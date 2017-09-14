ºò½º ·¹¿À, ´ëÀåÃâÇ÷·Î º´¿ø Ä¡·á...¡°³»ÀÏ ¹ÂÁ÷¹ðÅ©´Â Âü¿©¡±

|
|
|
|¡ã ±×·ì ‘ºò½º’ ·¹¿À°¡ ´ëÀåÃâÇ÷·Î º´¿ø Ä¡·á¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁø´Ù. Á©¸®ÇÇ½¬¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® SNS Ä¸Ã³.
±×·ì ‘ºò½º’ ·¹¿À°¡ ´ëÀåÃâÇ÷·Î º´¿ø Ä¡·á¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁø´Ù.
14ÀÏ ºò½ºÀÇ ¼Ò¼Ó»ç Á©¸®ÇÇ½¬¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®´Â °ø½Ä SNS¸¦ ÅëÇØ “¾îÁ¦ Àú³á ·¹¿À ±ºÀÌ º¹ÅëÀ» È£¼ÒÇØ º´¿ø¿¡¼ Áø·á¸¦ ¹Þ¾Ò½À´Ï´Ù"¸ç "º¹ÅëÀÇ ¿øÀÎÀº ´ëÀåÃâÇ÷¿¡¼ ¿À´Â °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆÀ¸¸ç, ±ÝÀÏ Àü¹®ÀÇ ¼Ò°ß¿¡ µû¶ó Ä¡·á¿Í ÈÞ½ÄÀ» ÃëÇÏ¸ç Á¤»ó ÄÁµð¼ÇÀ» È¸º¹ÇÏ°í ÀÖ´Â Áß”ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ¾î “·¹¿À ±ºÀº ÇÊ¿äÇÑ Ä¡·á¿Í ÈÞ½ÄÀ» ÃëÇÑ µÚ ³»ÀÏ(15ÀÏ) ¿¹Á¤µÈ KBS ‘¹ÂÁ÷¹ðÅ©’ ½ºÄÉÁÙ¿¡ Âü¿©ÇÒ ¿¹Á¤”°í ¾Ë·È´Ù.
ÇÑÆí, ÀÌ³¯ »õº® ºò½ºÀÇ °ø½Ä ÆÒÄ«Æä¿¡´Â “·¹¿À°¡ Áö³ 13ÀÏ ¿ÀÈÄ º¹ÅëÀ» È£¼ÒÇØ °ð¹Ù·Î º´¿øÀ¸·Î ÀÌµ¿ÇØ Ä¡·á¸¦ ¹Þ¾ÒÀ¸¸ç ÈÞ½ÄÀ» ÃëÇÏ°í ÀÖ´Ù”´Â ±ÛÀÌ °ÔÀçµÆ´Ù. ÀÌ¿¡ ºÎµæÀÌÇÏ°Ô ‘¿¥Ä«¿îÆ®´Ù¿î’ ¹«´ë¸¦ Ãë¼ÒÇÑ´Ù°í ¾Ë·È´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >