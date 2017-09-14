|
|
|
|¡ã ±èÁ¾ÈÆ¡¤À±Á¾¿À ±¹È¸ÀÇ¿ø, »õ¹ÎÁßÁ¤´ç ¿ï»ê½Ã´ç, ½Å°í¸®5¡¤6È£±â¹éÁöÈ¿ï»ê½Ã¹Î¿îµ¿º»ºÎ°¡ ¸¶·ÃÇÑ ¡®°æÁÖÁöÁø1³â, ½Å°í¸®5¡¤6È£±â´Â ¾ÈÀüÇÑ°¡¡¯ Åä·ÐÈ¸°¡ 14ÀÏ ¿ï»ê½Ã¹Î¿¬´ë ±³¿í°ü¿¡¼ ¿·È´Ù.
¡®°æÁÖÁöÁø 1³â, ½Å°í¸® 5¡¤6È£±â ¾ÈÀüÇÑ°¡¡¯¸¦ ÁÖÁ¦·Î Åä·ÐÈ¸°¡ ¿·È´Ù.
½Å°í¸®5¡¤6È£±â¹éÁöÈ ¿ï»ê½Ã¹Î¿îµ¿º»ºÎ¿Í À±Á¾¿À¡¤±èÁ¾ÈÆ ±¹È¸ÀÇ¿ø, »õ¹ÎÁßÁ¤´ç ¿ï»ê½Ã´çÀº 14ÀÏ ¿ÀÈÄ 2½Ã ¿ï»ê½Ã¹Î¿¬´ë ±³À°°ü¿¡¼ ±èÇü±Ù ½Å°í¸®5¡¤6È£±â¹éÁöÈ ¿ï»ê½Ã¹Î¿îµ¿º»ºÎ °øµ¿ÁýÇàÀ§¿øÀåÀÇ ÁøÇàÀ¸·Î Åä·ÐÈ¸°¡ ÁøÇàµÆ´Ù.
Áö¾ÆÀÌÁö¹Ý¿¬±¸¼Ò ´ëÇ¥ÀÎ ±è¼º¿í ÁöÁúÇÐ ¹Ú»ç´Â ÃÊÃ» °¿¬À» ÅëÇØ ¡°¼±â 2³âºÎÅÍ 1904³â±îÁö ÇÑ¹Ýµµ¿¡¼ ¹ß»ýÇÑ 2164È¸ÀÇ ÁöÁø Áß Áøµµ 5.0 ÀÌ»óÀº 440È¸, Áøµµ 8.0 ÀÌ»óÀº 15È¸¡±¶ó¸ç ¡°¿ì¸®³ª¶ó´Â ÁöÁø ¾ÈÀüÁö´ë°¡ ¾Æ´Ï´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
¶Ç ¡°ÃÖ±Ù 60¿©°³ÀÇ È°¼º´ÜÃþÀÌ ¹ßÇ¥µÆÁö¸¸ ÀÌ´Â ÀÏºÎ¿¡ ºÒ°úÇÏ´Ù¡±¸ç ¡°½Å°í¸®5¡¤6È£±â¸¦ Áö¾î¾ß ÇÏ³ª ¸»¾Æ¾ß ÇÏ³ª °í¹ÎÇÏ±â¿¡ ¾Õ¼ ½Ã¼³¹°À» ¸¸µå´Âµ¥ ÀÖ¾î Áö±Ý±îÁö ¿¹ÃøÇÏÁö ¸øÇÑ »óÈ²¿¡ ´ÚÃÆ´Ù¸é ¾ÈÀü¼º°ú ¼³°è±âÁØ µîÀ» Àç¼³°èÇÏ´Â °ÍÀÌ ¸Â´Ù¡±°í °Á¶Çß´Ù.
ÀÌ¾î ¡°¿øÀü½Ã¼³ÀÇ °Èµµ Áß¿äÇÏÁö¸¸, ¼³°è±âÁØ¸¸ º¸¸é 2070³â´ë±îÁö ¿øÀüÀº °¡µ¿µÈ´Ù. ½Å°í¸® 5¡¤6È£±â Áþ´À³Ä ¾È Áþ´À³Äº¸´Ù ±âÁ¸ ¿øÀü¿¡ ´ëÇÑ ´ëÀÀ¹æ¹ý, ´ëÇÇ¹æ¹ý, ÇÙÆó±â¹° À¯Áö°ü¸® ´ëÃ¥Àº ¹«¾ùÀÌ ÀÖ´Â°¡¿¡ ´ëÇØ »çÈ¸ÀûÀ¸·Î ³íÀÇµÇ¾î¾ß ÇÑ´Ù¡±°í ¼³¸íÇß´Ù.
È²ÇýÁÖ ½Å°í¸®5¡¤6È£±â¹éÁöÈ ¿ï»ê½Ã¹Î¿îµ¿º»ºÎ »óÀÓ°øµ¿´ëÇ¥´Â ¶óÀÌºê Åä·Ð¿¡¼ ¡°ÁöÁøÀÌ ¹ß»ýÇÑ µµ½ÃÀÌÀÚ È°¼º´ÜÃþ´ë À§¿¡ ÇÙ¹ßÀü¼Ò¸¦ Áþ°í ÀÖÁö¸¸ ¾Æ¹« ´ëÃ¥ÀÌ ¾ø´Â Çö½Ç¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°Áö³ÇØ ½Å°í¸®5¡¤6È£±â °Ç¼³Çã°¡ °úÁ¤µµ ¹®Á¦°¡ ÀÖ¾ú´Âµ¥, ÀÌ°°Àº Çö½Ç¿¡¼ ¾î¶»°Ô ÇØ¾ß ÇÏ´ÂÁö °©°©ÇÏ´Ù¡±°í ÁöÀûÇß´Ù. ÀÌ¿Õ¼ö±âÀÚ< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >