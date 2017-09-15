¡®ÁÖÁø¿ì, ±è¼ºÁÖ ºñ³­ ³í¶õ¡¯ Å¹Çö¹Î ¡°±è¼ºÁÖ, ÃÖ¼ÒÇÑÀÇ ÀÇ¸®¿Í µµ¸® ÀÖ³ª¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.9.15 ±Ý 12:14
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½ÂÀÎ 2017.09.15  
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Å¹ ÇàÁ¤°üÀº ±è¼ºÁÖ°¡ 2007³â ÇÁ¸® ¼±¾ð ÈÄ 2012³â ÃÑÆÄ¾÷ ÁßÀÌ´ø MBC¿¡ ·±´ø¿Ã¸²ÇÈ Áß°è¹æ¼Û Ä³½ºÅÍ·Î º¹±ÍÇÒ ´ç½Ã SNS¸¦ ÅëÇØ ¼Ò½Å¹ß¾ðÀ» ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.

´ç½Ã Å¹ ÇàÁ¤°üÀº “¹éÁö¿¬Àº MBC Ãâ¿¬À» °ÅÀýÇÏ¸ç ÃÖ¼ÒÇÑÀÇ ÀÇ¸®¿Í µµ¸®¶ó Çß´Ù. ±è¼ºÁÖ°¡ ±èÀçÃ¶ÀÇ MBC¸¦ ¼±ÅÃÇÑ ÀÌÀ¯°¡ ¹«¾ùÀÎÁö ¸ð¸£°ÚÁö¸¸ ±×¿¡°Ô ÃÖ¼ÒÇÑÀÇ ÀÇ¸®¿Í µµ¸®¸¦ ºÎÅ¹ÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

±×·¯³ª ±è¼ºÁÖ´Â MBC¿¡ º¹±Í ´ç½Ã “°í½ÉÀ» ¸¹ÀÌ Çß°í ¾î·Á¿î °áÁ¤ÀÌ¾ú´Ù”¸ç “¿Ã¸²ÇÈ¿¡ ´ëÇÑ ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ±â´ë°¡ Å©±â ¶§¹®¿¡ ÀÏ´Ü Áß°è¸¦ ÇÏ´Â °ÍÀÌ ¿ÇÀº ÀÏÀÌ¶ó ÆÇ´ÜÇß´Ù”¸ç ÆÇ´ÜÀ» °í¼öÇß´Ù.

ÇÑÆí, 13ÀÏ ÁÖÁø¿ì ±âÀÚ´Â Àü±¹³ëÁ¶ MBC º»ºÎ ÃÑÆÄ¾÷ ÁýÈ¸¿¡ Âü°¡ÇØ “2012³â MBC ÃÑÆÄ¾÷ ´ç½Ã ¸¹Àº ¾Æ³ª¿î¼­µéÀÌ ÆÄ¾÷¿¡ µ¿ÂüÇÏ°Ú´Ù°í ¸¶ÀÌÅ©¸¦ ³»·Á³ù´Ù. ±×·±µ¥ ±× ÀÚ¸®¿¡ ´Ù¸¥ »ç¶÷µéÀÌ ¸¶ÀÌÅ©¸¦ Àâ¾Ò´Ù. Æ¯È÷ ±è¼ºÁÖ°¡ ¸¹ÀÌ Àâ¾Ò´Ù. ³ª´Â ±×·± »ç¶÷µéÀÌ ´õ ¹Ó´Ù. ÆÐ°í ½Í´Ù”°í ¸»ÇØ ³í¶õÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

 

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