ºÏÇÑ ¹Ì»çÀÏ¹ß»ç, 800¸¸´Þ·¯ ÝÁÁö¿ø ÀÔÀå À¯Áö ¿Ö?...¡°¾Æµ¿¡¤ÀÓ»êºÎ ½ÄÇ°¡¤¾àÇ° Çö¹° Á¦°ø°ú º°°³¡±

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ºÏÇÑÀÌ 15ÀÏ IRBM(Áß°Å¸®Åºµµ¹Ì»çÀÏ)±Þ µµ¹ßÀ» ¶Ç °¨ÇàÇÑ °¡¿îµ¥, Á¤ºÎ´Â ´ëºÏ ÀÎµµÀû Áö¿ø ¿øÄ¢¿¡ º¯ÇÔ ¾ø´Â ÀÔÀåÀ» À¯ÁöÇØ ±× ÀÌÀ¯¿¡ °ü½ÉÀÌ ½ò¸®°í ÀÖ´Ù.
Ã»¿Í´ë´Â ÀÌ³¯ “¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎÀÇ ´ëºÏ ±âÁ¶´Â º¯ÇÔ¾ø´Ù”¸ç “¹Ì»çÀÏ ¹ß»ç³ª ÇÙ µµ¹ß¿¡ ´ëÇÑ ´ÜÈ£ÇÑ Á¦Àç¿Í ´ëÀÀ ±âÁ¶µµ À¯ÁöµÇÁö¸¸ ÀÌ¿Í º°°³·Î ÀÎµµÀû Áö¿ø¿¡ ´ëÇÑ ºÎºÐÀº ÁøÇàÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â ÀÔÀå”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
Á¤ºÎ°¡ °ËÅäÇÏ´Â 800¸¸´Þ·¯(¾à 90¾ï¿ø) ±Ô¸ðÀÇ ´ëºÏÁö¿øÃ¥Àº ‘¾Æµ¿ ÀÓ»êºÎ¸¦ ´ë»óÀ¸·Î ½ÄÇ°·ÀÇ¾àÇ° Çö¹°À» Á¦°øÇÏ´Â °Í’À» ÃßÁøÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ ¹æ¾ÈÀº WFPÀÇ ¾Æµ¿·ÀÓ»êºÎ ´ë»ó ¿µ¾ç°È »ç¾÷¿¡ 450¸¸´Þ·¯, À¯´Ï¼¼ÇÁÀÇ ¾Æµ¿·ÀÓ»êºÎ ´ë»ó ¹é½Å ¹× ÇÊ¼öÀÇ¾àÇ°, ¿µ¾ç½ÇÁ¶ Ä¡·áÁ¦ »ç¾÷¿¡ 350¸¸´Þ·¯ °ø¿© µîÀÌ´Ù.
Ã»¿Í´ë ÇÙ½É°ü°èÀÚ´Â “ºÏÇÙ ¹Ì»çÀÏ°ú ÀÎµµÁÖÀÇÀû Áö¿øÀº ´Ù¸£´Ù”¸ç “Á¦Àç ´ë»óÀº ºÏÇÑ Á¤±ÇÀÌÁö, ºÏÇÑ ÁÖ¹ÎÀÌ ¸ñÇ¥°¡ µÅ¼´Â ¾ÈµÈ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
Á¤ºÎ´Â À¯¿£ »êÇÏ ±¹Á¦±â±¸¸¦ ÅëÇØ ºÏÇÑ¿¡ Á¦°øÇÒ ¹æ¾ÈÀ» °ËÅäÇØ 21ÀÏ ³²ºÏ±³·ùÇù·ÂÃßÁøÇùÀÇÈ¸¸¦ ¿¾î °áÁ¤ÇÒ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁø´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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