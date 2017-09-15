ºÏÇÑ ¹Ì»çÀÏ¹ß»ç, 800¸¸´Þ·¯ ÝÁÁö¿ø ÀÔÀå À¯Áö ¿Ö?...¡°¾Æµ¿¡¤ÀÓ»êºÎ ½ÄÇ°¡¤¾àÇ° Çö¹° Á¦°ø°ú º°°³¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.9.15 ±Ý 12:14
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½ÂÀÎ 2017.09.15  
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Ã»¿Í´ë ÇÙ½É°ü°èÀÚ´Â “ºÏÇÙ ¹Ì»çÀÏ°ú ÀÎµµÁÖÀÇÀû Áö¿øÀº ´Ù¸£´Ù”¸ç “Á¦Àç ´ë»óÀº ºÏÇÑ Á¤±ÇÀÌÁö, ºÏÇÑ ÁÖ¹ÎÀÌ ¸ñÇ¥°¡ µÅ¼­´Â ¾ÈµÈ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

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