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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.9.15 ±Ý 18:26
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Á¦³×½Ã½ºG70, ±¹³»ÃÖÃÊ Ä«Ä«¿À AI ´õÇÑ ¡®À½¼ºÀÎ½Ä¡¯...¡°¸ÀÁý ÁÖÂ÷Àå ÁÖÀ¯¼Ò Ã£¾ÆÁà¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.09.15  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã Çö´ëÂ÷´Â 15ÀÏ °æ±âµµ È­¼º½Ã ³²¾ç¿¬±¸¼Ò ³» µðÀÚÀÎ¼¾ÅÍ¿¡¼­ Á¦³×½Ã½º G70ÀÇ °ø½ÄÃâ½Ã Çà»ç¸¦ °®°í º»°Ý ÆÇ¸Å¿¡ ³ª¼±´Ù°í ¹àÇû´Ù.

Çö´ëÀÚµ¿Â÷ÀÇ ÁßÇü ·°¼Å¸® ¼¼´Ü ‘Á¦³×½Ã½ºG70’ÀÌ °ø½Ä Ãâ½ÃµÈ °¡¿îµ¥, ÃÖÃ·´Ü ÁÖÇàÁö¿ø ½Ã½ºÅÛ µî ³²´Ù¸¥ ±â´Éµµ ´«±æÀ» ²ö´Ù.

Çö´ëÂ÷´Â 15ÀÏ °æ±âµµ È­¼º½Ã ³²¾ç¿¬±¸¼Ò ³» µðÀÚÀÎ¼¾ÅÍ¿¡¼­ Á¦³×½Ã½º G70ÀÇ °ø½ÄÃâ½Ã Çà»ç¸¦ °®°í º»°Ý ÆÇ¸Å¿¡ ³ª¼±´Ù°í ¹àÇû´Ù.

Á¦³×½Ã½ºG70Àº EQ900¿¡ ¼¼°è ÃÖÃÊ·Î Å¾ÀçµÈ ½º¸¶Æ® ÀÚ¼¼Á¦¾î ½Ã½ºÅÛÀÌ Àû¿ëµÆ´Ù. ½º¸¶Æ® ÀÚ¼¼Á¦¾î ½Ã½ºÅÛÀº ¿îÀüÀÚ°¡ Å°, ¾ÉÀºÅ°, ¸ö¹«°Ô µî ½ÅÃ¼ Ã¼ÇüÁ¤º¸¸¦ ÀÔ·ÂÇÏ¸é ÇöÀçÀÇ ¿îÀüÀÚ¼¼¸¦ ºÐ¼®ÇØ ÀÚµ¿À¸·Î ½ÃÆ®, ½ºÆ¼¾î¸µ ÈÙ, ¾Æ¿ô»çÀÌµå ¹Ì·¯, Çìµå¾÷ µð½ºÇÃ·¹ÀÌ À§Ä¡¸¦ ÃÖÀûÀÇ ¿îÀüÀÚ¼¼¿¡ ¸Â°Ô º¯°æÇØÁÖ´Â Ã·´Ü ½Ã½ºÅÛÀÌ´Ù.

¶ÇÇÑ Ä«Ä«¿ÀÀÇ ÀÎ°øÁö´É(AI) ÇÃ·§Æû Ä«Ä«¿À I(¾ÆÀÌ)ÀÇ À½¼ºÀÎ½ÄÀ» È°¿ëÇÑ ¼­¹öÇü À½¼ºÀÎ½Ä ±â¼úÀ» ±¹³» ÃÖÃÊ·Î Àû¿ëÇØ °Ë»ö ÆíÀÇ¼º ¹× Á¤È®µµ¸¦ ´ëÆø Çâ»ó½ÃÄ×´Ù. ÀÌ¿¡ À½¼ºÀÎ½ÄÀ¸·Î ÁÖº¯ÀÇ ¸ÀÁý, ÁÖÀ¯¼Ò, ÁÖÂ÷Àå µî °ü½ÉÁö¿ªÀ» ºü¸£°Ô ÃßÃµÇØÁØ´Ù. ½º¸¶Æ® ÆùÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ±â¼ú·Î ¿©À¯ÀÖ´Â »îÀ» Áñ±æ ¼ö ÀÖµµ·Ï Çß´Ù. 

ÀÌ¿Ü¿¡µµ Çìµå¾÷ µð½ºÇÃ·¹ÀÌ(HUD), ÁÖÇà Áß ÈÄ¹æ ¿µ»ó µð½ºÇÃ·¹ÀÌ, ¿¡ÄÚ ¸ðµå ½Ã Æ¯Á¤Á¶°Ç¿¡¼­ º¯¼Ó±â¸¦ ÀÚµ¿À¸·Î Áß¸³È­ÇØ ½ÇÁÖÇà ¿¬ºñ¸¦ ³ôÀÌ´Â ¿¡ÄÚ ÄÚ½ºÆÃ Áß¸³Á¦¾î, ÀüÀÚ½Ä º¯¼Ó·¹¹ö(SBW) µîÀ¸·Î ÁÖÇà ÆíÀÇ¼ºÀ» ±Ø´ëÈ­Çß´Ù.

°íÇ°°Ý À½Çâ È¯°æÀ» À§ÇØ ¾ð´õ½ÃÆ® ¼­ºê ¿ìÆÛ¸¦ ±âº»È­ÇÏ°í ·º½ÃÄÜ ÇÁ¸®¹Ì¾ö »ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ(½ºÇÇÄ¿15°³)À» °®Ãè´Ù. µ¿±Þ ÃÖ´ë ¼öÁØÀÎ 9°³ÀÇ ¿¡¾î¹é(¾ÕÁÂ¼® ¾îµå¹ê½ºµå, ¿îÀü¼® ¹«¸­, Àü ÈÄ »çÀÌµå ¹× Àüº¹ ´ëÀÀ Ä¿Æ°)ÀÌ Àü ¸ðµ¨¿¡ ±âº» Å¾ÀçµÆ´Ù.

¶ÇÇÑ ÁÖÇàº¸Á¶ µî ÃÖÃ·´Ü ÁÖÇàÁö¿ø ½Ã½ºÅÛ ‘Á¦³×½Ã½º ¾×Æ¼ºê ¼¼ÀÌÇÁÆ¼ ÄÁÆ®·²’ÀÌ Àû¿ëµÆ´Ù.

°¡¼Ö¸° 2.0 ÅÍº¸ ¸ðµ¨Àº 2.0 TGDI¿£ÁøÀ» Å¾ÀçÇØ ÃÖ°íÃâ·Â 252¸¶·Â(ps), ÃÖ´ëÅäÅ© 36.0kgf mÀÇ µ¿·Â¼º´ÉÀ» È®º¸Çß´Ù. µðÁ© 2.2 ¸ðµ¨Àº 2.2e-VGT ¿£ÁøÀ¸·Î ÃÖ°íÃâ·Â 202¸¶·Â(ps), ÃÖ´ëÅäÅ© 45.0kgf mÀÇ µ¿·Â ¼º´ÉÀ» °®Ãè´Ù. G70 °¡¼Ö¸° 3.3 ÅÍº¸ ¸ðµ¨Àº 3.3 T-GDI ¿£ÁøÀ» ÀåÂøÇØ ÃÖ°íÃâ·Â 370¸¶·Â(ps), ÃÖ´ëÅäÅ© 52.0kgf mÀÇ µ¿·Â ¼º´ÉÀ» °®ÃèÀ¸¸ç G70 ½ºÆ÷Ã÷ ¶ó´Â º°µµ ¸íÄªÀ¸·Î ¿î¿µµÈ´Ù.

ÆÇ¸Å°¡°ÝÀº °¡¼Ö¸° 2.0 ÅÍº¸ ¸ðµ¨ÀÌ 3750¸¸~4295¸¸¿ø, µðÁ© 2.2 ¸ðµ¨ÀÌ 4080¿ø~4325¿ø, °¡¼Ö¸° 3.3 ÅÍº¸¸ðµ¨ÀÌ 4490¸¸~5180¸¸¿øÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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  • Áö³ª, ³í¶õµÈ ¿øÁ¤¼º¸Å¸Å »ç°ÇÀº ¹«¾ù?...¡°Àç·Â°¡ ¿ëµ· ¸¹ÀÌ ÁÙ°Å¶ó ±ÇÀ¯¡±
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    • Ä«Ä«¿À¹Ì´Ï, ±âºÐ¡¤»óÈ²¿¡ ¸ÂÃç À½¾ÇÃßÃµ?...¡°ÀÎ°øÁö´É ´õÇÑ ³²´Ù¸¥ ±â´É¡± Ä«Ä«¿À¹Ì´Ï, ±âºÐ¡¤»óÈ²¿¡ ¸ÂÃç À½¾ÇÃßÃµ?...¡°ÀÎ°øÁö´É ´õÇÑ ³²´Ù¸¥ ±â´É¡±
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    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ¡®ÁÖÁø¿ì, ±è¼ºÁÖ ºñ³­ ³í¶õ¡¯ Å¹Çö¹Î ¡°±è¼ºÁÖ, ÃÖ¼ÒÇÑÀÇ ÀÇ¸®¿Í µµ¸® ÀÖ³ª¡±
    2
    Áö³ª, ³í¶õµÈ ¿øÁ¤¼º¸Å¸Å »ç°ÇÀº ¹«¾ù?...¡°Àç·Â°¡ ¿ëµ· ¸¹ÀÌ ÁÙ°Å¶ó ±ÇÀ¯¡±
    3
    ÅÂÇ³ Å»¸² °æ·Î, ÁÖ¸» Á¦ÁÖ ÇØ»ó¿¡ ¡®°­µµ ¸Å¿ì°­¡¯...¡°Å¸ÀÌ¿Ï¡æÀÏº» ¹æÇâ ÀüÈ¯¡±
    4
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    5
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    6
    ±èÁ¤¹Î, Àü ³²Ä£ ¼ÕÅÂ¿µ¿¡ ¹ÞÀº Ãæ°Ý ¸Þ½ÃÁö...¡°ÀÌ·¸°Ô±îÁö ÇÏ°í ½ÍÁö ¾Ê¾Ò´Âµ¥...¡±
    7
    ¿øÁÖ±â¾÷µµ½Ã, Ã»¾àÀÚ ¸ô¸®´Â ÀÌÀ¯´Â? 333°³ ÇÊÁö¿Í ¼öµµ±Ç ÀüÃ¶±îÁö °®Ãç
    8
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    9
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    10
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    Ãµ°í¸¶ºñÀÇ °èÀý, ¹Ì¼úÀÇ ¼ºÂù
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    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2017³â 9¿ù 15ÀÏ~)
    ¿ï»ê Àü±¹¹«¿ëÁ¦ 14ÀÏ °³¸·
    [¹Ì¸®º¸´Â Á¦26È¸ ¿ï»ê Àü±¹¹«¿ëÁ¦]ÃæºÏ ÀÌÁöÈñ ¹«¿ë´Ü ¡®Mo...

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