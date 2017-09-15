Á¦³×½Ã½ºG70, ±¹³»ÃÖÃÊ Ä«Ä«¿À AI ´õÇÑ ¡®À½¼ºÀÎ½Ä¡¯...¡°¸ÀÁý ÁÖÂ÷Àå ÁÖÀ¯¼Ò Ã£¾ÆÁà¡±

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|¡ã Çö´ëÂ÷´Â 15ÀÏ °æ±âµµ È¼º½Ã ³²¾ç¿¬±¸¼Ò ³» µðÀÚÀÎ¼¾ÅÍ¿¡¼ Á¦³×½Ã½º G70ÀÇ °ø½ÄÃâ½Ã Çà»ç¸¦ °®°í º»°Ý ÆÇ¸Å¿¡ ³ª¼±´Ù°í ¹àÇû´Ù.
Çö´ëÀÚµ¿Â÷ÀÇ ÁßÇü ·°¼Å¸® ¼¼´Ü ‘Á¦³×½Ã½ºG70’ÀÌ °ø½Ä Ãâ½ÃµÈ °¡¿îµ¥, ÃÖÃ·´Ü ÁÖÇàÁö¿ø ½Ã½ºÅÛ µî ³²´Ù¸¥ ±â´Éµµ ´«±æÀ» ²ö´Ù.
Çö´ëÂ÷´Â 15ÀÏ °æ±âµµ È¼º½Ã ³²¾ç¿¬±¸¼Ò ³» µðÀÚÀÎ¼¾ÅÍ¿¡¼ Á¦³×½Ã½º G70ÀÇ °ø½ÄÃâ½Ã Çà»ç¸¦ °®°í º»°Ý ÆÇ¸Å¿¡ ³ª¼±´Ù°í ¹àÇû´Ù.
Á¦³×½Ã½ºG70Àº EQ900¿¡ ¼¼°è ÃÖÃÊ·Î Å¾ÀçµÈ ½º¸¶Æ® ÀÚ¼¼Á¦¾î ½Ã½ºÅÛÀÌ Àû¿ëµÆ´Ù. ½º¸¶Æ® ÀÚ¼¼Á¦¾î ½Ã½ºÅÛÀº ¿îÀüÀÚ°¡ Å°, ¾ÉÀºÅ°, ¸ö¹«°Ô µî ½ÅÃ¼ Ã¼ÇüÁ¤º¸¸¦ ÀÔ·ÂÇÏ¸é ÇöÀçÀÇ ¿îÀüÀÚ¼¼¸¦ ºÐ¼®ÇØ ÀÚµ¿À¸·Î ½ÃÆ®, ½ºÆ¼¾î¸µ ÈÙ, ¾Æ¿ô»çÀÌµå ¹Ì·¯, Çìµå¾÷ µð½ºÇÃ·¹ÀÌ À§Ä¡¸¦ ÃÖÀûÀÇ ¿îÀüÀÚ¼¼¿¡ ¸Â°Ô º¯°æÇØÁÖ´Â Ã·´Ü ½Ã½ºÅÛÀÌ´Ù.
¶ÇÇÑ Ä«Ä«¿ÀÀÇ ÀÎ°øÁö´É(AI) ÇÃ·§Æû Ä«Ä«¿À I(¾ÆÀÌ)ÀÇ À½¼ºÀÎ½ÄÀ» È°¿ëÇÑ ¼¹öÇü À½¼ºÀÎ½Ä ±â¼úÀ» ±¹³» ÃÖÃÊ·Î Àû¿ëÇØ °Ë»ö ÆíÀÇ¼º ¹× Á¤È®µµ¸¦ ´ëÆø Çâ»ó½ÃÄ×´Ù. ÀÌ¿¡ À½¼ºÀÎ½ÄÀ¸·Î ÁÖº¯ÀÇ ¸ÀÁý, ÁÖÀ¯¼Ò, ÁÖÂ÷Àå µî °ü½ÉÁö¿ªÀ» ºü¸£°Ô ÃßÃµÇØÁØ´Ù. ½º¸¶Æ® ÆùÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ±â¼ú·Î ¿©À¯ÀÖ´Â »îÀ» Áñ±æ ¼ö ÀÖµµ·Ï Çß´Ù.
ÀÌ¿Ü¿¡µµ Çìµå¾÷ µð½ºÇÃ·¹ÀÌ(HUD), ÁÖÇà Áß ÈÄ¹æ ¿µ»ó µð½ºÇÃ·¹ÀÌ, ¿¡ÄÚ ¸ðµå ½Ã Æ¯Á¤Á¶°Ç¿¡¼ º¯¼Ó±â¸¦ ÀÚµ¿À¸·Î Áß¸³ÈÇØ ½ÇÁÖÇà ¿¬ºñ¸¦ ³ôÀÌ´Â ¿¡ÄÚ ÄÚ½ºÆÃ Áß¸³Á¦¾î, ÀüÀÚ½Ä º¯¼Ó·¹¹ö(SBW) µîÀ¸·Î ÁÖÇà ÆíÀÇ¼ºÀ» ±Ø´ëÈÇß´Ù.
°íÇ°°Ý À½Çâ È¯°æÀ» À§ÇØ ¾ð´õ½ÃÆ® ¼ºê ¿ìÆÛ¸¦ ±âº»ÈÇÏ°í ·º½ÃÄÜ ÇÁ¸®¹Ì¾ö »ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ(½ºÇÇÄ¿15°³)À» °®Ãè´Ù. µ¿±Þ ÃÖ´ë ¼öÁØÀÎ 9°³ÀÇ ¿¡¾î¹é(¾ÕÁÂ¼® ¾îµå¹ê½ºµå, ¿îÀü¼® ¹«¸, Àü ÈÄ »çÀÌµå ¹× Àüº¹ ´ëÀÀ Ä¿Æ°)ÀÌ Àü ¸ðµ¨¿¡ ±âº» Å¾ÀçµÆ´Ù.
¶ÇÇÑ ÁÖÇàº¸Á¶ µî ÃÖÃ·´Ü ÁÖÇàÁö¿ø ½Ã½ºÅÛ ‘Á¦³×½Ã½º ¾×Æ¼ºê ¼¼ÀÌÇÁÆ¼ ÄÁÆ®·²’ÀÌ Àû¿ëµÆ´Ù.
°¡¼Ö¸° 2.0 ÅÍº¸ ¸ðµ¨Àº 2.0 TGDI¿£ÁøÀ» Å¾ÀçÇØ ÃÖ°íÃâ·Â 252¸¶·Â(ps), ÃÖ´ëÅäÅ© 36.0kgf mÀÇ µ¿·Â¼º´ÉÀ» È®º¸Çß´Ù. µðÁ© 2.2 ¸ðµ¨Àº 2.2e-VGT ¿£ÁøÀ¸·Î ÃÖ°íÃâ·Â 202¸¶·Â(ps), ÃÖ´ëÅäÅ© 45.0kgf mÀÇ µ¿·Â ¼º´ÉÀ» °®Ãè´Ù. G70 °¡¼Ö¸° 3.3 ÅÍº¸ ¸ðµ¨Àº 3.3 T-GDI ¿£ÁøÀ» ÀåÂøÇØ ÃÖ°íÃâ·Â 370¸¶·Â(ps), ÃÖ´ëÅäÅ© 52.0kgf mÀÇ µ¿·Â ¼º´ÉÀ» °®ÃèÀ¸¸ç G70 ½ºÆ÷Ã÷ ¶ó´Â º°µµ ¸íÄªÀ¸·Î ¿î¿µµÈ´Ù.
ÆÇ¸Å°¡°ÝÀº °¡¼Ö¸° 2.0 ÅÍº¸ ¸ðµ¨ÀÌ 3750¸¸~4295¸¸¿ø, µðÁ© 2.2 ¸ðµ¨ÀÌ 4080¿ø~4325¿ø, °¡¼Ö¸° 3.3 ÅÍº¸¸ðµ¨ÀÌ 4490¸¸~5180¸¸¿øÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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