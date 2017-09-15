¡®È÷µùÅ© ±âÀÚÈ¸°ß ÀüÈÄ¡¯ ±èÈ£°ï ¸»¹Ù²Ù±â ³í¶õ, ¡°Á¢ÃË ¾ø¾ú´Ù¡±¡æ¡°Á¢ÃË ÀÖ¾ú´Ù¡±

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È÷µùÅ© °¨µ¶Àº 14ÀÏ ³×´ú¶õµå ¾Ï½ºÅ×¸£´ã¿¡¼ Á÷Á¢ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿¾î “ÇÑ±¹ÀÌ ¿øÇÑ´Ù¸é ¾î¶² ¿ªÇÒ°ú ÀÚ¸®¶óµµ ¸Ã°Ú´Ù´Â ¶æÀ» Áö³ 6¿ù Ãà±¸ÇùÈ¸ µî ¿©·¯ °æ·Î¿¡ ÀüÇß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¿Í °ü·ÃÇØ ¾Õ¼ Áö³ 7ÀÏ ±èÈ£°ï Ãà±¸ÇùÈ¸ ±â¼úÀ§¿øÀåÀº È÷µùÅ© °¨µ¶ ¿µÀÔ¼³¿¡ “³íÀÇµÇÁöµµ ¾ÊÀº ÀÌ¾ß±â°¡ ³ª¿À´Â °ÍÀÌ ¾îÃ³±¸´Ï¾ø´Ù”¸ç "È÷µùÅ© °¨µ¶ÀÌ ÇÑ ÀÌ¾ß±â°¡ ¾Æ´Ò °ÍÀÌ´Ù"´Â ¶æÀ» ÀüÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
±×·¯³ª È÷µùÅ© °¨µ¶ÀÌ Á÷Á¢ ±âÀÚÈ¸°ß ÈÄ ¸ð¸£¼è·Î ÀÏ°üÇÏ´ø ±è ±â¼úÀ§¿øÀåÀº ¸»À» ¹Ù²å´Ù.
15ÀÏ ±è À§¿øÀåÀº ÇÑ ¸ÅÃ¼¸¦ ÅëÇØ “È÷µùÅ© Àç´ÜÃø°ú Á¢ÃËÀÌ ÀÖ¾ú´Ù. ³»°¡ ÀÇ»ç °áÁ¤ÇÒ ÀÚ¸®°¡ ¾Æ´Ï¾ú°í, ¿Ü±¹ÀÎ °¨µ¶µµ ¿µÀÔ °í·Á ´ë»óÀÌ ¾Æ´Ï¾ú´Ù”°í ÇØ¸íÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº “±èÈ£°ï ¿Ö °ÅÁþ¸» Çß³ª?” “Â÷¶ó¸® Ã³À½ºÎÅÍ ¿å¸ÔÀ» °¢¿À ÇÏ°í È÷µùÅ© °¨µ¶´Ô ¿µÀÔÇÏ±â ½È¾ú´Ù°í ÇÏÁö” “¸»Àå³ ½ÉÇÏ³×” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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