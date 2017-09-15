¡®±¹Á¤¿ø ÇÕ¼º»çÁø ³í¶õ¡¯ ±è¿©Áø ¡°±× ÃßÇÔÀÇ ³¡Àº ¾îµòÁö¡±...¹®¼º±Ù ¡°¾Æ ÀÌ XÄ£ °Íµé¡±

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±è¿©ÁøÀº 14ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS Æ®À§ÅÍ¸¦ ÅëÇØ “2011³âÀÇ »çÁøÀÌ¶óÁö¿ä. ±×°Ô ±×³É ¾î¶² Ãµ¹ÚÇÑ ÀÌµéÀÌ Å³Å³´ë¸ç ¸¸µç °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó, ±¹°¡ ±â°üÀÇ ÀÛÇ°ÀÌ¶ó±¸¿ä. °¡Á·µéÀ», ¾Æ´Ï Áö±Ý ÀÌ°÷¿¡¼ ÇÔ²² ÃÔ¿µÇÏ°í ÀÖ´Â ½ºÅÂÇÁ ¾ó±¼À» ¾îÂî ºÁ¾ß ÇÒÁö ¸ð¸£°Ú½À´Ï´Ù. Áö³ ÀÏÀÌ´Ù. ¾Æ¹«¸® µÇ³ú¾îµµ Áö±ÝÀÇ Àú´Â ±¦ÂúÁö ¾Ê½À´Ï´Ù”¶ó°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¾î “¸¹Àº °¢¿À¸¦ Çß¾ú°í, ½ÇÁ¦·Î ±¦Âú°Ô Áö³Â½À´Ï´Ù. ‘´öºÐ¿¡’ ¾ÆÀÌ¿Í ´õ ¸¹Àº ½Ã°£À» º¸³¾ ¼ö ÀÖ¾ú±¸¿ä. ±×·¡µµ ÀÌ°Ç ¿¹»óµµ °¢¿Àµµ ¸øÇÑ ÀÏÀÔ´Ï´Ù. ±× ÃßÇÔÀÇ ³¡ÀÌ ¾îµòÁö ¶È¹Ù·Î ´«¶ß°í º¸°í ÀÖ±â°¡ Èûµì´Ï´Ù”¶ó°í ÀÌ¾ß±âÇß´Ù.
¶ÇÇÑ ¹®¼º±Ùµµ ÀÌ³¯ ÀÚ½ÅÀÇ SNS Æ®À§ÅÍ¸¦ ÅëÇØ “°æ¾Ç! ¾Æ∼ÀÌ XÄ£ °Íµé”ÀÌ¶ó¸ç “°ËÂû Á¶»ç¿¡ ÀÀÇÏ°Ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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