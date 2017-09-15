'¹Ú¼ºÁø ÀÚÁø»çÅð' Ã»¿Í´ë, Àå°ü ÀÎ¼± ¾î·Á¿ò È£¼Ò...¡°ÇÑ±¹º¥Ã³ »õ ¾ÆÀÌÄÜ Ã£°í ½Í¾ú´Ù¡±

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¹Ú¼ºÁø Áß±âº¥Ã³±â¾÷ºÎ Àå°ü ÈÄº¸ÀÚ°¡ ÀÚÁø »çÅðÇÑ °¡¿îµ¥, Ã»¿Í´ë´Â Àå°ü ÀÎ¼±ÀÇ ¾î·Á¿òÀ» ÀüÇß´Ù.
15ÀÏ ÀÓÁ¾¼® Ã»¿Í´ë ºñ¼½ÇÀåÀº ¹Ú Àå°ü ÈÄº¸ÀÚÀÇ ÀÚÁø»çÅð¿Í °ü·ÃÇØ “Áß¼Òº¥Ã³±â¾÷ºÎ Â÷°üÀ» Áß¼Ò±â¾÷ Àü¹®°¡·Î ¸ð½Å ¹Ý¸é¿¡ Àå°üÀº ÇÑ±¹ º¥Ã³ÀÇ »õ·Î¿î ¾ÆÀÌÄÜÀ» Ã£¾Æ¼ ¸ð½Ã°í ½Í¾ú´Ù”¸ç “±×·¡¼ Áß¼Òº¥Ã³±â¾÷ºÎ°¡ ´ëÇÑ¹Î±¹ »õ·Î¿î Çõ½Å ¼ºÀåÀÇ ¿£ÁøÀ¸·Î ÀÚ¸® ÀâÀ» ¼ö ÀÖµµ·Ï °æÇè°ú ¿Á¤, Çå½ÅÀ» °¡Áø ºÐÀ» Ã£À¸·Á³ë·Â Çß´Âµ¥ ¾ÆÁ÷ ´äÀ» Ã£Áö ¸øÇß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¾î “ÀúÈñµéÀº ´ëÅë·ÉÀÇ ¾÷¹« Áö½Ã·Î ÀÎ»çÃßÃµÀÚ¹®À§¿øÈ¸¸¦ ±¸¼ºÇØ¼ ÀÎ»ç ½Ã½ºÅÛÀ» º¸¿ÏÇØ °¡°í ÀÖ´Ù”¸ç “¾ÕÀ¸·Î ´Ù°¡¿À´Â ÀÎ»ç¿¡ ´ëÇØ ¿©¾ß, ¶Ç ÀÌ³äÀÇ º®À» ³Ñ¾î¼ ÀûÀçÀû¼Ò¿¡ °¡Àå ÁÁÀº ºÐÀ» ´ëÇÑ¹Î±¹ÀÌ °¡Áö°í ÀÖ´Â ÀüÃ¼ ÀÎÀûÀÚ»ê ¼Ó¿¡¼ Ã£¾Æ¼ ÃßÃµÇÑ´Ù´Â »ý°¢À¸·Î °¢°íÀÇ ³ë·ÂÀ» ÇØ ³ª°¡µµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
¶ÇÇÑ “±¹¹Î ¿©·¯ºÐµé²²¼ ¸¹Àº °ÆÁ¤À» ÇÏ°í °è½Åµ¥ ´ëÇØ¼ Áø½ÉÀ¸·Î ¼Û±¸ÇÏ°í ÁË¼ÛÇÑ ¸¶À½ÀÌ´Ù”¸ç “Ã»¿Í´ë ¿ª½Ã ±¹È¸ÀÇ ÆÇ´ÜÀ» Á¸ÁßÇÏ°í ¼ö¿ëÇÑ´Ù. ¾ÕÀ¸·Î ±¹È¸ÀÇ ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ´õ Å©°Ô µè°Ú´Ù”°í ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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