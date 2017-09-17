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°ñ·ÎÇÁÅ²°ú ¾Ë¹Ù·¹ÁîÀÇ ½´ÆÛ ¹Ìµé±Þ °æ±â´Â 17ÀÏ ¿ÀÀü 11½Ã(ÇÑ±¹ ½Ã°£) ¹Ì±¹ ¶ó½ºº£ÀÌ°Å½º T¸ð¹ÙÀÏ ¾Æ·¹³ª¿¡¼ ¿·È´Ù.
°ñ·ÎÇÁÅ²°ú ¾Ë¹Ù·¹Áî µÑ ´Ù ÀÎÆÄÀÌÅÍÀÎ¸¸Å ÃÊ¹ÝºÎÅÍ ³Å¸ÀüÀÌ ÀÌ¾îÁú °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÆ´Ù. ±×·¯³ª °ñ·ÎÇÁÅ²Àº ÃÊ¹Ý ´Ù¿îÀ» ÇÇÇÏ·Á´Â µí Á¶½É½º·´°Ô ¿òÁ÷¿´´Ù. ÅºÅºÇÑ °¡µå·Î À¯¸íÇÑ ¾Ë¹Ù·¹Áî´Â °ñ·ÎÇÁÅ²ÀÇ ¹«°Å¿î ÀìÀ» ¸·¾Æ³»¸ç 1¶ó¿îµå¿Í 2¶ó¿îµå¸¦ ÀÌ²ø¾î °¬´Ù.
Æò¼Ò °æ±â ÃÊ¹ÝºÎÅÍ ¹«°Å¿î ÀìÀ¸·Î »ó´ë¸¦ ¾ÐµµÇÏ´ø °ñ·ÎÇÁÅ²ÀÌ¾úÀ¸³ª ÀÌ³¯Àº °æ±â ÃÊ¹ÝºÎÅÍ ¾Ë¹Ù·¹Áî¿¡°Ô ÀÌ²ø¸®´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿´´Ù. ±×·¯³ª °ñ·ÎÇÁÅ²µµ ½±°Ô ¹Ð¸®Áö´Â ¾Ê¾Ò´Ù.
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6¶ó¿îµå¿¡¼´Â °ñ·ÎÇÁÅ²ÀÌ ¾Ë¹Ù·¹Áî¸¦ ¾ÐµµÇß´Ù. °ñ·ÎÇÁÅ²Àº ÀüÁø °ø°ÝÀ» ÆÛºÎ¾ú°í ¾Ë¹Ù·¹Áî´Â ´çÈ²ÇÑ µí ¹é½ºÅÜÀ» ÇÏ¸ç µÚ·Î ¹°·¯¼´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿´´Ù. ÃÊ¹Ý°ú ´Þ¸® 6¶ó¿îµå¿Í 7¶ó¿îµå¸¦ °ÅÄ¡¸é¼ ÀÌ¹ø¿¡´Â ¾Ë¹Ù·¹Áî°¡ ¹æ¾îÀûÀ¸·Î ¿òÁ÷¿´´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ÅºÅºÇÑ °¡µå¸¦ ÅëÇØ °ø°ÝÀ» ½×¾Æ°¡´Â ¾Ë¹Ù·¹Áî´Â 8¶ó¿îµå¿¡¼ ´Ù½Ã °ø°ÝÀ» ½ÃÀÛÇß´Ù. ¾Ë¹Ù·¹Áî´Â 8¶ó¿îµå ÃÊ¹Ý °ñ·ÎÇÁÅ²¿¡°Ô ¾îÆÛÄÆÀ» ÀûÁß½ÃÄ×À¸³ª °ñ·ÎÇÁÅ²Àº Å©°Ô Ãæ°ÝÀ» ¹ÞÁö ¾ÊÀº µí 9¶ó¿îµå¿¡¼ ¿ÀÈ÷·Á ¾Ë¹Ù·¹Áî¿¡°Ô ¶óÀÌÆ®¸¦ ²È¾Æ³Ö¾ú´Ù.
Ä¡¿Çß´ø ÀÌ³¯ÀÇ °æ±â´Â °á±¹ 12¶ó¿îµå ÆÇÁ¤±îÁö °¡°Ô µÆ°í ¹«½ÂºÎ·Î ³¡³ª°Ô µÆ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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