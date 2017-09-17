[°ñ·ÎÇÁÅ² ¾Ë¹Ù·¹Áî] ¡®¹«½ÂºÎ¡¯ Á÷ÈÄ ¹Ù·Î Àç°æ±â ¿¹°í?¡¦¾Ë¹Ù·¹Áî ¡°Àç°æ±â ¿øÇÑ´Ù¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.9.17 ÀÏ 17:02
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.09.17  
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°ñ·ÎÇÁÅ²°ú ¾Ë¹Ù·¹Áî µÑ ´Ù ÀÎÆÄÀÌÅÍÀÎ¸¸Å­ ÃÊ¹ÝºÎÅÍ ³­Å¸ÀüÀÌ ÀÌ¾îÁú °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÆ´Ù.

±×·¯³ª ¿¹»ó°ú ´Þ¸® °ñ·ÎÇÁÅ²Àº Á¶½É½º·´°Ô ¿òÁ÷¿´°í, ÅºÅºÇÑ °¡µå·Î À¯¸íÇÑ ¾Ë¹Ù·¹Áî´Â °ñ·ÎÇÁÅ²ÀÇ ¹«°Å¿î ÀìÀ» Àß ¸·¾Æ³»¸ç 1¶ó¿îµå¿Í 2¶ó¿îµå¸¦ ÀÌ²ø¾î °¬´Ù.

Æò¼Ò °æ±â ÃÊ¹ÝºÎÅÍ ¹«°Å¿î ÀìÀ¸·Î »ó´ë¸¦ ¾ÐµµÇÏ´ø °ñ·ÎÇÁÅ²Àº ÀÌ³¯ °æ±â ÃÊ¹Ý ¾Ë¹Ù·¹Áî¿¡°Ô ¹Ð¸®¸ç ÁÖÃã°Å¸®´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿©ÁáÀ¸³ª 3¶ó¿îµåºÎÅÍ ´Ù½Ã ¾Ë¹Ù·¹Áî¿¡°Ô ÆÄ°íµé¾î Àì°ú ¶óÀÌÆ®¸¦ ÀûÁß½ÃÅ°¸ç ºÐÀ§±â¸¦ µÚÁý¾ú´Ù.

4¶ó¿îµå¿Í 5¶ó¿îµå´Â ¹éÁß¼¼¿´´Ù. °ñ·ÎÇÁÅ²µµ ¾Ë¹Ù·¹Áîµµ ½±°Ô ¹°·¯¼­Áö ¾Ê¾Ò´Ù.

6¶ó¿îµå¿¡¼­´Â °ñ·ÎÇÁÅ²ÀÌ ¾Ë¹Ù·¹Áî¸¦ ¾ÐµµÇß´Ù. °ñ·ÎÇÁÅ²Àº ÀüÁø °ø°ÝÀ» ÆÛºÎ¾ú°í ¾Ë¹Ù·¹Áî´Â ´çÈ²ÇÑ µí ¹é½ºÅÜÀ» ÇÏ¸ç µÚ·Î ¹°·¯¼­´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿´´Ù. ÃÊ¹Ý°ú ´Þ¸® 6¶ó¿îµå¿Í 7¶ó¿îµå¸¦ °ÅÄ¡¸é¼­ ÀÌ¹ø¿¡´Â ¾Ë¹Ù·¹Áî°¡ ¹æ¾îÀûÀ¸·Î ¿òÁ÷¿´´Ù.

ÇÏÁö¸¸ ÅºÅºÇÑ °¡µå¸¦ ÅëÇØ °ø°ÝÀ» ½×¾Æ°¡´Â ¾Ë¹Ù·¹Áî´Â 8¶ó¿îµå¿¡¼­ ´Ù½Ã °ø°ÝÀ» ½ÃÀÛÇß´Ù. ¾Ë¹Ù·¹Áî´Â 8¶ó¿îµå ÃÊ¹Ý °ñ·ÎÇÁÅ²¿¡°Ô ¾îÆÛÄÆÀ» ÀûÁß½ÃÄ×À¸³ª °ñ·ÎÇÁÅ²Àº Å©°Ô Ãæ°ÝÀ» ¹ÞÁö ¾ÊÀº µí 9¶ó¿îµå¿¡¼­ ¿ÀÈ÷·Á ¾Ë¹Ù·¹Áî¿¡°Ô ¶óÀÌÆ®¸¦ ²È¾Æ ³Ö¾ú´Ù.

Ä¡¿­Çß´ø ÀÌ³¯ÀÇ °æ±â´Â °á±¹ 12¶ó¿îµå ÆÇÁ¤±îÁö °¡°Ô µÆ°í, ¾ç Ãø ¼±¼ö ¸ðµÎ ÀÚ½ÅÀÇ ½Â¸®¸¦ ¿¹»óÇßÀ¸³ª °á±¹ °æ±â´Â ¹«½ÂºÎ·Î ³¡³ª°Ô µÆ´Ù.

¹«½ÂºÎ ¼±¾ð Á÷ÈÄ ¸¶ÀÌÅ©¸¦ ÀâÀº ¾Ë¹Ù·¹Áî´Â “°ñ·ÎÇÁÅ²ÀÇ ÆÝÄ¡¸¦ ¸Â¾Æº¸´Ï °­ÇÏ´Ù°í ´À³¢Áö ¸øÇß´Ù. °æ±â ³»³» À§±â°¨ ¿ª½Ã ÀüÇô ´À³¢Áö ¸øÇß´Ù. ÃæºÐÈ÷ ³»°¡ ÀÌ±æ ¼ö ÀÖ´Â °æ±â¿´´Ù”¸ç “Àç°æ±â¸¦ ¿øÇÑ´Ù”°í µµ¹ßÀ» ÀÌ¾î°¬´Ù.

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ÇÑÆí, ÀÌ³¯ °æ±â°¡ ¹«½ÂºÎ·Î ±×Ä¡¸ç °ñ·ÎÇÁÅ²Àº ½ÂÆÐ ±â·Ï¿¡ Ã¹ ¹«½ÂºÎ¸¦ ±â·ÏÇÏ°Ô µÆ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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