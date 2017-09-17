ÀÌÃ¤¿µ, ¿¬±â µµÁß ¾Æ¿ª ¹è¿ì ½Ç½Å½ÃÅ² »ç¿¬Àº? ¡°ÀÀ±Þ½Ç ½Ç·Á°¡ ³Ê¹« ¹«¼­¿ü´Ù¡±

|
|
|
|¡ã ÀÌÃ¤¿µÀÌ 16ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ tvN ¡®SNL 9¡¯¿¡ Ãâ¿¬ÇØ °ú°¨ÇÑ ¿¬±â¸¦ ¼±º¸¿© ÈÁ¦´Ù. SNSÄ¸Ã³.
ÀÌÃ¤¿µÀÌ 16ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ tvN ‘SNL 9’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ÈÁ¦ÀÎ °¡¿îµ¥ °ú°Å ¾Ç¿ª ¿¬±â·Î ¾Æ¿ª ¹è¿ì¸¦ ½Ç½Å½ÃÄ×´ø ÀÏÈ°¡ ÀçÁÖ¸ñ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌÃ¤¿µÀº °ú°Å ¹æ¼ÛµÈ MBC ‘È²±Ý¾îÀå-¶óµð¿À½ºÅ¸’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ µå¶ó¸¶ ‘»µ²Ù±â µÕÁö’ ÃÔ¿µ µµÁß ¾Æ¿ª ¹è¿ì°¡ ½Ç½ÅÇß´ø ÀÏÈ¸¦ ¾ð±ÞÇß´Ù.
ÀÌÃ¤¿µÀº “±¸¼®¿¡¼ ¾ÆÀÌ¸¦ ¸ô¾Æ¼¼¿ì´Âµ¥ °©ÀÚ±â ¾ÆÀÌ°¡ ¸öÀÌ ±»´õ´Ï ¸öÀÌ µÚ·Î ¾²·¯Áö´Â °Å´Ù. ³Ê¹« ¹«¼¿ü´Ù”¸ç “ÃÔ¿µÀå¼Ò°¡ º´¿øÀÌ¾î¼ ¹Ù·Î ÀÀ±Þ½Ç¿¡ °¬´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
¾Æ¿ª ¹è¿ì°¡ ½Ç½ÅÇÑ °Í°ú °ü·ÃÇØ ÀÌÃ¤¿µÀº “´ç½Ã ¾Ç¿ª ¿¬±â¸¦ À§ÇØ »ï¹é¾È, »ç¹é¾ÈÀ» ¿¬±¸Çß´Ù”¸ç “ÇÏ¾á ´«¿¡ ±î¸¸ ´«µ¿ÀÚ¸¸ º¸ÀÌ´Ï±î ¹Þ¾ÆµéÀÌ´Â »ç¶÷Àº ¹«¼·´Ù°í ÇÏ´õ¶ó. ¸¹ÀÌ ¹«¼¿ü³ªº¸´Ù”¶ó°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ÀÌÃ¤¿µÀº ¾Æ¿ª¹è¿ì¿Í ¾ôÈù ´Ù¸¥ ÀÏÈµµ ¹àÇû´Ù.
ÀÌÃ¤¿µÀº “³²ÀÚ ¾Æ¿ªÀÌ ³¯ ºÙÀâ°í ÁøÂ¥ È¥³»´Þ¶ó°í ÇÏ±æ·¡ ¿¬±â¸¦ ÇÒ ¶§ ÁøÂ¥ Çß´õ´Ï ¾Ö°¡ ¿ï¾ú´Ù”¸ç “³»°¡ ¿ø¼¦ ÂïÀ» ¶§ ±×¸¸ÇÏ¶ó°í Çß´Ù”°í °í¹éÇÏ±âµµ Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >