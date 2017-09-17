°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.9.17 ÀÏ 17:02
¿¬¿¹/½Ã»ç
ÀÌÃ¤¿µ, ¿¬±â µµÁß ¾Æ¿ª ¹è¿ì ½Ç½Å½ÃÅ² »ç¿¬Àº? ¡°ÀÀ±Þ½Ç ½Ç·Á°¡ ³Ê¹« ¹«¼­¿ü´Ù¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.09.17  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ÀÌÃ¤¿µÀÌ 16ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ tvN ¡®SNL 9¡¯¿¡ Ãâ¿¬ÇØ °ú°¨ÇÑ ¿¬±â¸¦ ¼±º¸¿© È­Á¦´Ù. SNSÄ¸Ã³.

 

ÀÌÃ¤¿µÀÌ 16ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ tvN ‘SNL 9’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ È­Á¦ÀÎ °¡¿îµ¥ °ú°Å ¾Ç¿ª ¿¬±â·Î ¾Æ¿ª ¹è¿ì¸¦ ½Ç½Å½ÃÄ×´ø ÀÏÈ­°¡ ÀçÁÖ¸ñ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.

ÀÌÃ¤¿µÀº °ú°Å ¹æ¼ÛµÈ MBC ‘È²±Ý¾îÀå-¶óµð¿À½ºÅ¸’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ µå¶ó¸¶ ‘»µ²Ù±â µÕÁö’ ÃÔ¿µ µµÁß ¾Æ¿ª ¹è¿ì°¡ ½Ç½ÅÇß´ø ÀÏÈ­¸¦ ¾ð±ÞÇß´Ù.

ÀÌÃ¤¿µÀº “±¸¼®¿¡¼­ ¾ÆÀÌ¸¦ ¸ô¾Æ¼¼¿ì´Âµ¥ °©ÀÚ±â ¾ÆÀÌ°¡ ¸öÀÌ ±»´õ´Ï ¸öÀÌ µÚ·Î ¾²·¯Áö´Â °Å´Ù. ³Ê¹« ¹«¼­¿ü´Ù”¸ç “ÃÔ¿µÀå¼Ò°¡ º´¿øÀÌ¾î¼­ ¹Ù·Î ÀÀ±Þ½Ç¿¡ °¬´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

¾Æ¿ª ¹è¿ì°¡ ½Ç½ÅÇÑ °Í°ú °ü·ÃÇØ ÀÌÃ¤¿µÀº “´ç½Ã ¾Ç¿ª ¿¬±â¸¦ À§ÇØ »ï¹é¾È, »ç¹é¾ÈÀ» ¿¬±¸Çß´Ù”¸ç “ÇÏ¾á ´«¿¡ ±î¸¸ ´«µ¿ÀÚ¸¸ º¸ÀÌ´Ï±î ¹Þ¾ÆµéÀÌ´Â »ç¶÷Àº ¹«¼·´Ù°í ÇÏ´õ¶ó. ¸¹ÀÌ ¹«¼­¿ü³ªº¸´Ù”¶ó°í ÀüÇß´Ù.

ÀÌ³¯ ÀÌÃ¤¿µÀº ¾Æ¿ª¹è¿ì¿Í ¾ôÈù ´Ù¸¥ ÀÏÈ­µµ ¹àÇû´Ù.

ÀÌÃ¤¿µÀº “³²ÀÚ ¾Æ¿ªÀÌ ³¯ ºÙÀâ°í ÁøÂ¥ È¥³»´Þ¶ó°í ÇÏ±æ·¡ ¿¬±â¸¦ ÇÒ ¶§ ÁøÂ¥ Çß´õ´Ï ¾Ö°¡ ¿ï¾ú´Ù”¸ç “³»°¡ ¿ø¼¦ ÂïÀ» ¶§ ±×¸¸ÇÏ¶ó°í Çß´Ù”°í °í¹éÇÏ±âµµ Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • Ä«Ä«¿À¹Ì´Ï, ±âºÐ¡¤»óÈ²¿¡ ¸ÂÃç À½¾ÇÃßÃµ?...¡°ÀÎ°øÁö´É ´õÇÑ ³²´Ù¸¥ ±â´É¡±
  • ¡®ÁÖÁø¿ì, ±è¼ºÁÖ ºñ³­ ³í¶õ¡¯ Å¹Çö¹Î ¡°±è¼ºÁÖ, ÃÖ¼ÒÇÑÀÇ ÀÇ¸®¿Í µµ¸® ÀÖ³ª¡±
  • Áö³ª, ³í¶õµÈ ¿øÁ¤¼º¸Å¸Å »ç°ÇÀº ¹«¾ù?...¡°Àç·Â°¡ ¿ëµ· ¸¹ÀÌ ÁÙ°Å¶ó ±ÇÀ¯¡±
  • ÅÂÇ³ Å»¸² °æ·Î, ÁÖ¸» Á¦ÁÖ ÇØ»ó¿¡ ¡®°­µµ ¸Å¿ì°­¡¯...¡°Å¸ÀÌ¿Ï¡æÀÏº» ¹æÇâ ÀüÈ¯¡±
  • ¡®°ø°³¡¯ ¾ÆÀÌÆù8 ¾ÆÀÌÆùX, ¡®MÀÚ Å»¸ð¡¯ µð½ºÇÃ·¹ÀÌ ³í¶õ ¿Ö?...¡°Çõ½Å? ´«¿¡ °Å½½¸®³×¡±
    • Ä«Ä«¿À¹Ì´Ï, ±âºÐ¡¤»óÈ²¿¡ ¸ÂÃç À½¾ÇÃßÃµ?...¡°ÀÎ°øÁö´É ´õÇÑ ³²´Ù¸¥ ±â´É¡± Ä«Ä«¿À¹Ì´Ï, ±âºÐ¡¤»óÈ²¿¡ ¸ÂÃç À½¾ÇÃßÃµ?...¡°ÀÎ°øÁö´É ´õÇÑ ³²´Ù¸¥ ±â´É¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯ ÇÑ±¹ÀÇ ¸¶´õ Å×·¹»ç, ÀÌ ¸ñ»çÀÇ ÀÌ¸é¡¦È¦·Î ´Ù¼¸ ¾ÆÀÌ Å°¿î´Ù´ø »ç¿¬ÀÇ Áø½ÇÀº?
    2
    ¡®¿À¹ö¿öÄ¡ ¼­¹ö´Ù¿î¡¯¿¡ »Ô³­ À¯Àúµé ¡°¼­¹ö °ü¸® Àý½ÇÇØ¡±
    3
    ¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯ ÇÑ±¹ÀÇ ¸¶´õ Å×·¹»ç¿Í ºÀÄ§¡¦ºÀÄ§ ½Ã¼úÀ» µÑ·¯½Ñ ³í¶õ
    4
    ¡®È­¼º ¹ÝÁ¤µ¿ ¸®¹öÀÎ ¼­ÇØ±×¶ûºí¡¯ Á¶ÇÕ¿ø ¸ðÁý, ¸ðµ¨ÇÏ¿ì½º ¿î¿µÁß
    5
    ·¹µåº§ºª, KT '°¶·°½Ã ³ëÆ®8' 1È£ °³ÅëÀ» ÃàÇÏÇÕ´Ï´Ù"
    6
    °æ±âµµ ¿ëÀÎ ¹ÌºÐ¾ç¾ÆÆÄÆ® ¡®¼ºº¹ÀÚÀÌ&¼ºº¹Èú½ºÅ×ÀÌÆ®¡¯ ÇÒÀÎºÐ¾ç, °ßº»ÁÖÅÃ ¿î¿µÁß
    7
    Ã»Á¤ ³²ÇØ¹Ù´Ù ÆÄ³ë¶ó¸¶ ¿À¼Çºä¸¦ ´©·Á¶ó ¿©¼ö ¿õÃµ µð ¾ÆÀÏ·£µå ·¹Áö´ø½º
    8
    tvN »ï½Ã¼¼³¢, ¼³Çö°¡°í ÀÌÁ¾¼® Ãâ¿¬...±â´ë¹Ý¹ß
    9
    ¼ö¿ø ÃÊ°íÃþ ·£µå¸¶Å© ¡®¼ö¿ø ¾Æ³Ê½ººôÀ§Áî¡¯ ¸íÇ°¾ÆÆÄÆ® Áï½ÃÀÔÁÖ °¡´ÉÇØ
    10
    [°æ»óÀÏº¸TV]Åð±Ù±æ ÀÀ±Þ±¸È£ Å¹Àç°ï ¼Ò¹æ»ç ¡®¹Ì´ã¡¯
    Ãµ°í¸¶ºñÀÇ °èÀý, ¹Ì¼úÀÇ ¼ºÂù
    [¹Ì¸®º¸´Â ¿ïÁÖ¼¼°è»ê¾Ç¿µÈ­Á¦]°¡½¿ ¶ß°Å¿öÁö´Â µµÀü±â º¸°í ÁÖÀÎ...
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2017³â 9¿ù 15ÀÏ~)
    ¿ï»ê Àü±¹¹«¿ëÁ¦ 14ÀÏ °³¸·
    [¹Ì¸®º¸´Â Á¦26È¸ ¿ï»ê Àü±¹¹«¿ëÁ¦]ÃæºÏ ÀÌÁöÈñ ¹«¿ë´Ü ¡®Mo...

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr