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|¡ã ÆòÃ¢ µ¿°è¿Ã¸²ÇÈÀ» ±â³äÇÏ±â À§ÇØ ÇÑ±¹ÀºÇàÀÌ ¹ßÇàÇÏ´Â 2000¿ø±Ç ±â³ä ÁöÆó¿¡ ´ëÇÑ ÀÎ±â°¡ Ä¡¼Ú°í ÀÖ´Ù. ÇÑ±¹ÀºÇà Á¦°ø.
ÆòÃ¢ µ¿°è¿Ã¸²ÇÈÀ» ±â³äÇÏ±â À§ÇØ ÇÑ±¹ÀºÇàÀÌ ¹ßÇàÇÏ´Â 2000¿ø±Ç ±â³ä ÁöÆó¿¡ ´ëÇÑ ÀÎ±â°¡ Ä¡¼Ú°í ÀÖ´Ù.
ÇÑ±¹ÀºÇàÀº ÆòÃ¢ µ¿°è¿Ã¸²ÇÈÀÇ ¼º°øÁ¤ °³ÃÖ¸¦ ±â¿øÇÏ¸ç 2000¿ø±Ç ±â³ä ÁöÆó 230¸¸ÀåÀ» ¿À´Â 11¿ù 17ÀÏ ¹ßÇàÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ±â³ä ÁöÆó´Â °ø½ÄÈÄ¿øÀºÇàÀÎ KEBÇÏ³ªÀºÇàÀ» ºñ·ÔÇØ ±¹¹ÎÀºÇà, ½ÅÇÑÀºÇà, ¿ì¸®ÀºÇà, ±â¾÷ÀºÇà, ³óÇùÀºÇà, ¿ìÃ¼±¹ µî 11°³ ±ÝÀ¶±â°ü°ú ÆÇ¸Å´ëÇà»çÀÎ Ç³»êÈµ¿¾çÇà¿¡¼ Áö³ 11ÀÏºÎÅÍ ¿¹¾àÁ¢¼ö¸¦ ÁøÇàÁßÀÌ´Ù.
2000¿ø±Ç ±â³ä ÁöÆó´Â 1Àå ³¹ÀåÇü°ú 2Àå ¿¬°áÇü, 24Àå ÀüÁöÇü µî 3Á¾·ù·Î ÆÇ¸ÅµÇ°í ÀÖ´Ù. ¹ßÇà·®Àº ³¹ÀåÇü 92¸¸Àå, ¿¬°áÇü 21¸¸ ¼¼Æ®(42¸¸Àå), ÀüÁöÇü 4¸¸ ¼¼Æ®(96¸¸Àå) µî ÃÑ 230¸¸ÀåÀÌ ¹ßÇàµÉ ¿¹Á¤ÀÎ °¡¿îµ¥ ÀüÁöÇüÀÌ °¡Àå ÀÎ±â°¡ ³ô´Ù.
ÀüÁöÇüÀÇ °æ¿ì Áö³ 15ÀÏ ±âÁØÀ¸·Î 12°³ ±ÝÀ¶±â°ü Áß 6°÷¿¡¼± ÀÌ¹Ì ¸ÅÁø »óÅÂÀÌ´Ù. ¿¬°áÇü ¿ª½Ã ÀÏºÎ ÆÇ¸ÅÃ³¿¡¼± ¸ÅÁøµÆ´Ù.
ÀÎÅÍ³ÝÀ» ÅëÇØ 2000¿ø±Ç ±â³ä ÁöÆó¸¦ ÆÇ¸ÅÇÏ°í ÀÖ´Â ÆÇ¸Å´ëÇà»ç Ç³»êÈµ¿¾çÇà ¿ª½Ã ÀüÁöÇü°ú ¿¬°áÇüÀº ¸ÅÁø »óÅÂÀÌ´Ù.
ÀÌ¹ø¿¡ ¹ßÇàµÇ´Â ±â³ä ÁöÆó´Â ¹ýÁ¤ÈÆóÀÇ ±â´ÉÀ» °¡Áö±â ¶§¹®¿¡ ÀÏ¹Ý ÁöÆóÃ³·³ °Å·¡ÇÒ ¶§ »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ±×·¯³ª ÆÇ¸Å°¡´Â 8000¿øÀÌÁö¸¸ ¾×¸é°¡´Â 2000¿øÀÌ±â ¶§¹®¿¡ 2000¿øÀ¸·Î¸¸ »ç¿ëµÈ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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