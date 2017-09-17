°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.9.17 ÀÏ 17:02
¿¬¿¹/½Ã»ç
¡®2000¿ø±Ç ±â³ä ÁöÆó¡¯ ¿¹¾àÀÚ ¸ô·Á¡¦¡®Ç³»êÈ­µ¿¾çÇà¡¯ ÀüÁöÇü°ú ¿¬°á±Ç ¸ÅÁø
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.09.17  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ÆòÃ¢ µ¿°è¿Ã¸²ÇÈÀ» ±â³äÇÏ±â À§ÇØ ÇÑ±¹ÀºÇàÀÌ ¹ßÇàÇÏ´Â 2000¿ø±Ç ±â³ä ÁöÆó¿¡ ´ëÇÑ ÀÎ±â°¡ Ä¡¼Ú°í ÀÖ´Ù. ÇÑ±¹ÀºÇà Á¦°ø.

 

ÆòÃ¢ µ¿°è¿Ã¸²ÇÈÀ» ±â³äÇÏ±â À§ÇØ ÇÑ±¹ÀºÇàÀÌ ¹ßÇàÇÏ´Â 2000¿ø±Ç ±â³ä ÁöÆó¿¡ ´ëÇÑ ÀÎ±â°¡ Ä¡¼Ú°í ÀÖ´Ù.

ÇÑ±¹ÀºÇàÀº ÆòÃ¢ µ¿°è¿Ã¸²ÇÈÀÇ ¼º°øÁ¤ °³ÃÖ¸¦ ±â¿øÇÏ¸ç 2000¿ø±Ç ±â³ä ÁöÆó 230¸¸ÀåÀ» ¿À´Â 11¿ù 17ÀÏ ¹ßÇàÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ±â³ä ÁöÆó´Â °ø½ÄÈÄ¿øÀºÇàÀÎ KEBÇÏ³ªÀºÇàÀ» ºñ·ÔÇØ ±¹¹ÎÀºÇà, ½ÅÇÑÀºÇà, ¿ì¸®ÀºÇà, ±â¾÷ÀºÇà, ³óÇùÀºÇà, ¿ìÃ¼±¹ µî 11°³ ±ÝÀ¶±â°ü°ú ÆÇ¸Å´ëÇà»çÀÎ Ç³»êÈ­µ¿¾çÇà¿¡¼­ Áö³­ 11ÀÏºÎÅÍ ¿¹¾àÁ¢¼ö¸¦ ÁøÇàÁßÀÌ´Ù.

2000¿ø±Ç ±â³ä ÁöÆó´Â 1Àå ³¹ÀåÇü°ú 2Àå ¿¬°áÇü, 24Àå ÀüÁöÇü µî 3Á¾·ù·Î ÆÇ¸ÅµÇ°í ÀÖ´Ù. ¹ßÇà·®Àº ³¹ÀåÇü 92¸¸Àå, ¿¬°áÇü 21¸¸ ¼¼Æ®(42¸¸Àå), ÀüÁöÇü 4¸¸ ¼¼Æ®(96¸¸Àå) µî ÃÑ 230¸¸ÀåÀÌ ¹ßÇàµÉ ¿¹Á¤ÀÎ °¡¿îµ¥ ÀüÁöÇüÀÌ °¡Àå ÀÎ±â°¡ ³ô´Ù.

ÀüÁöÇüÀÇ °æ¿ì Áö³­ 15ÀÏ ±âÁØÀ¸·Î 12°³ ±ÝÀ¶±â°ü Áß 6°÷¿¡¼± ÀÌ¹Ì ¸ÅÁø »óÅÂÀÌ´Ù. ¿¬°áÇü ¿ª½Ã ÀÏºÎ ÆÇ¸ÅÃ³¿¡¼± ¸ÅÁøµÆ´Ù.

ÀÎÅÍ³ÝÀ» ÅëÇØ 2000¿ø±Ç ±â³ä ÁöÆó¸¦ ÆÇ¸ÅÇÏ°í ÀÖ´Â ÆÇ¸Å´ëÇà»ç Ç³»êÈ­µ¿¾çÇà ¿ª½Ã ÀüÁöÇü°ú ¿¬°áÇüÀº ¸ÅÁø »óÅÂÀÌ´Ù.

ÀÌ¹ø¿¡ ¹ßÇàµÇ´Â ±â³ä ÁöÆó´Â ¹ýÁ¤È­ÆóÀÇ ±â´ÉÀ» °¡Áö±â ¶§¹®¿¡ ÀÏ¹Ý ÁöÆóÃ³·³ °Å·¡ÇÒ ¶§ »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ±×·¯³ª ÆÇ¸Å°¡´Â 8000¿øÀÌÁö¸¸ ¾×¸é°¡´Â 2000¿øÀÌ±â ¶§¹®¿¡ 2000¿øÀ¸·Î¸¸ »ç¿ëµÈ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • Ä«Ä«¿À¹Ì´Ï, ±âºÐ¡¤»óÈ²¿¡ ¸ÂÃç À½¾ÇÃßÃµ?...¡°ÀÎ°øÁö´É ´õÇÑ ³²´Ù¸¥ ±â´É¡±
  • ¡®ÁÖÁø¿ì, ±è¼ºÁÖ ºñ³­ ³í¶õ¡¯ Å¹Çö¹Î ¡°±è¼ºÁÖ, ÃÖ¼ÒÇÑÀÇ ÀÇ¸®¿Í µµ¸® ÀÖ³ª¡±
  • Áö³ª, ³í¶õµÈ ¿øÁ¤¼º¸Å¸Å »ç°ÇÀº ¹«¾ù?...¡°Àç·Â°¡ ¿ëµ· ¸¹ÀÌ ÁÙ°Å¶ó ±ÇÀ¯¡±
  • ÅÂÇ³ Å»¸² °æ·Î, ÁÖ¸» Á¦ÁÖ ÇØ»ó¿¡ ¡®°­µµ ¸Å¿ì°­¡¯...¡°Å¸ÀÌ¿Ï¡æÀÏº» ¹æÇâ ÀüÈ¯¡±
  • ¡®°ø°³¡¯ ¾ÆÀÌÆù8 ¾ÆÀÌÆùX, ¡®MÀÚ Å»¸ð¡¯ µð½ºÇÃ·¹ÀÌ ³í¶õ ¿Ö?...¡°Çõ½Å? ´«¿¡ °Å½½¸®³×¡±
    • Ä«Ä«¿À¹Ì´Ï, ±âºÐ¡¤»óÈ²¿¡ ¸ÂÃç À½¾ÇÃßÃµ?...¡°ÀÎ°øÁö´É ´õÇÑ ³²´Ù¸¥ ±â´É¡± Ä«Ä«¿À¹Ì´Ï, ±âºÐ¡¤»óÈ²¿¡ ¸ÂÃç À½¾ÇÃßÃµ?...¡°ÀÎ°øÁö´É ´õÇÑ ³²´Ù¸¥ ±â´É¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯ ÇÑ±¹ÀÇ ¸¶´õ Å×·¹»ç, ÀÌ ¸ñ»çÀÇ ÀÌ¸é¡¦È¦·Î ´Ù¼¸ ¾ÆÀÌ Å°¿î´Ù´ø »ç¿¬ÀÇ Áø½ÇÀº?
    2
    ¡®¿À¹ö¿öÄ¡ ¼­¹ö´Ù¿î¡¯¿¡ »Ô³­ À¯Àúµé ¡°¼­¹ö °ü¸® Àý½ÇÇØ¡±
    3
    ¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯ ÇÑ±¹ÀÇ ¸¶´õ Å×·¹»ç¿Í ºÀÄ§¡¦ºÀÄ§ ½Ã¼úÀ» µÑ·¯½Ñ ³í¶õ
    4
    ¡®È­¼º ¹ÝÁ¤µ¿ ¸®¹öÀÎ ¼­ÇØ±×¶ûºí¡¯ Á¶ÇÕ¿ø ¸ðÁý, ¸ðµ¨ÇÏ¿ì½º ¿î¿µÁß
    5
    ·¹µåº§ºª, KT '°¶·°½Ã ³ëÆ®8' 1È£ °³ÅëÀ» ÃàÇÏÇÕ´Ï´Ù"
    6
    °æ±âµµ ¿ëÀÎ ¹ÌºÐ¾ç¾ÆÆÄÆ® ¡®¼ºº¹ÀÚÀÌ&¼ºº¹Èú½ºÅ×ÀÌÆ®¡¯ ÇÒÀÎºÐ¾ç, °ßº»ÁÖÅÃ ¿î¿µÁß
    7
    Ã»Á¤ ³²ÇØ¹Ù´Ù ÆÄ³ë¶ó¸¶ ¿À¼Çºä¸¦ ´©·Á¶ó ¿©¼ö ¿õÃµ µð ¾ÆÀÏ·£µå ·¹Áö´ø½º
    8
    tvN »ï½Ã¼¼³¢, ¼³Çö°¡°í ÀÌÁ¾¼® Ãâ¿¬...±â´ë¹Ý¹ß
    9
    ¼ö¿ø ÃÊ°íÃþ ·£µå¸¶Å© ¡®¼ö¿ø ¾Æ³Ê½ººôÀ§Áî¡¯ ¸íÇ°¾ÆÆÄÆ® Áï½ÃÀÔÁÖ °¡´ÉÇØ
    10
    [°æ»óÀÏº¸TV]Åð±Ù±æ ÀÀ±Þ±¸È£ Å¹Àç°ï ¼Ò¹æ»ç ¡®¹Ì´ã¡¯
    Ãµ°í¸¶ºñÀÇ °èÀý, ¹Ì¼úÀÇ ¼ºÂù
    [¹Ì¸®º¸´Â ¿ïÁÖ¼¼°è»ê¾Ç¿µÈ­Á¦]°¡½¿ ¶ß°Å¿öÁö´Â µµÀü±â º¸°í ÁÖÀÎ...
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2017³â 9¿ù 15ÀÏ~)
    ¿ï»ê Àü±¹¹«¿ëÁ¦ 14ÀÏ °³¸·
    [¹Ì¸®º¸´Â Á¦26È¸ ¿ï»ê Àü±¹¹«¿ëÁ¦]ÃæºÏ ÀÌÁöÈñ ¹«¿ë´Ü ¡®Mo...

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr