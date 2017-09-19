¾çÁØÇõ, ¾ÈÅ¸±î¿î ¾ÇÀç °ãÃÄ¡¦¸ðÄ£»ó ÀÌ¾î 10¾ï¿ø´ë »ç±â±îÁö

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18ÀÏ ¼¿ïÁß¾ÓÁö°Ë Áß¿ä°æÁ¦¹üÁËÁ¶»ç´ÜÀº ¾ç¾¾¿¡°Ô ÀüÈ¯»çÃ¤¸¦ ³Ñ°ÜÁÖ°Ú´Ù°í ¼Ó¿© 10¾ï¿øÀ» °¡·ÎÃ¦ ÇøÀÇ(Æ¯Á¤°æÁ¦¹üÁË °¡ÁßÃ³¹ú¹ý»ó »ç±â)·Î »ç¾÷°¡ Á¤¸ð¾¾¸¦ ±â¼ÒÇß´Ù.
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¾çÁØÇõÀÇ ¾î¸Ó´Ï´Â Áö³ 8¿ù Æó·Å ¸»±â·Î º°¼¼Çß´Ù.
¾çÁØÇõÀº ¾î¸Ó´Ï°¡ º°¼¼ÇÏ±â Àü MBC ‘±âºÐÁÁÀº ³¯’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ¾î¸Ó´Ï¿¡ ´ëÇÑ ÁË¼ÛÇÑ ¸¶À½À» ÀüÇÏ±âµµ Çß´Ù.
¾çÁØÇõÀº “¾î·Á¿î Áý¾ÈÈ¯°æ ¶§¹®¿¡ ¾ß±¸ µÞ¹Ù¶óÁö¸¦ ÇÏ±â Èûµé¾ú´ø ¾î¸Ó´ÏÀÇ ¹Ý´ë°¡ ½ÉÇß´Ù”¸ç “³»°¡ µ¿³ÉÀ» ÇØ¼¶óµµ ¾ß±¸ÇÏ°Ú´Ù°í ÇÏÀÚ ¾î¸Ó´Ï°¡ ±× ÀÌÈÄ·Î ´Ü¹«Áö Àå»ç, °ø»çÇöÀå ½Ä´ç µî ¾È ÇØº» ÀÏ ¾øÀÌ ´Ù ÇÏ½Ã¸é µÞ¹Ù¶óÁö¸¦ ÇØÁÖ¼Ì´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
±×·¯¸é¼ “°Ç°ÀÌ ¸¹ÀÌ ¾È ÁÁ¾ÆÁö½Å ¾î¸Ó´Ï²² ¸ç´À¸®¸¦ »¡¸® º¸¿©µå¸®Áö ¸øÇÑ °ÍÀÌ °¡Àå ÁË¼ÛÇÏ´Ù”°í ¼Ó¸¶À½À» °í¹éÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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