¡®Å·½º¸Ç2¡¯ ÄÝ¸° ÆÛ½º°¡ Á÷Á¢ ¹àÈù ºÎÈ°ÀÇ ºñ¹ÐÀº?¡¦¡°¾È´ë¿¡ ÀÖ´Ù¡±

|
|
|
|¡ã 19ÀÏ ¿ÀÈÄ SBS ‘º»°Ý¿¬¿¹ ÇÑ¹ã’¿¡¼´Â ‘Å·½º¸Ç: °ñµç ¼Å¬’ ÁÖ¿¬ ¹è¿ìµéÀÌ Ãâ¿¬ÇÑ´Ù. SBSÄ¸Ã³.
¿µÈ ‘Å·½º¸Ç: °ñµç ¼Å¬’ÀÇ ¹è¿ì ÄÝ¸° ÆÛ½º°¡ ºÎÈ°ÀÇ ºñ¹ÐÀ» ¹àÈú ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
19ÀÏ ¿ÀÈÄ SBS ‘º»°Ý¿¬¿¹ ÇÑ¹ã’¿¡¼´Â ‘Å·½º¸Ç: °ñµç ¼Å¬’ ÁÖ¿¬ ¹è¿ìµéÀÌ Ãâ¿¬ÇÑ´Ù.
¿µÈ ‘Å·½º¸Ç’Àº ºñ¹Ð¸®¿¡ ¼¼»óÀ» ÁöÅ°´Â ¿µ±¹ÀÇ ½ºÆÄÀÌ Á¶Á÷À» ´Ù·é ¿µÈ·Î, ±¹³» °³ºÀ ´ç½Ã Ã»¼Ò³â °ü¶÷ºÒ°¡ ¿ÜÈ·Î´Â ÃÖÃÊ·Î 600¸¸ÀÌ ³Ñ´Â °ü°´À» µ¿¿øÇÏ¸ç ÈïÇà µ¹Ç³À» ÀÏÀ¸Ä×´Ù.
ÄÝ¸° ÆÛ½º°¡ ¿¬±âÇÑ ‘ÇØ¸® ÇÏÆ®’´Â 1Æí¿¡¼ ¾Ç´çÀÇ ÃÑ¿¡ ¸Â¾Æ ¾²·¯Á³´Ù. ´ç½Ã ‘ÇØ¸® ÇÏÆ®’ÀÇ »ç¸Á¿¡ Å« Ãæ°ÝÀ» ¹Þ¾Ò´ø ÆÒµéÀº 2Æí¿¡¼ ÄÝ¸° ÆÛ½º°¡ µ¹¾Æ¿Â´Ù´Â ¼Ò½Ä¿¡ È¯È£¸¦ º¸³ÂÀ» Á¤µµ.
‘ÇØ¸® ÇÏÆ® ½ÖµÕÀÌ¼³’ µî¿¡ ´ëÇØ ÄÝ¸° ÆÛ½º´Â “‘³»°¡ ¾Æ´Ï¶ó ½ÖµÕÀÌ µ¿»ýÀÌ¾ú´Ù’ µûÀ§ÀÇ ¹Ì½ºÅÍ¸®´Â ¾ø´Ù. ³ª´Â ºÐ¸íÈ÷ »ì¾Æ µ¹¾Æ¿Ô´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¾î ºÎÈ°ÀÇ ºñ¹Ð¿¡ ´ëÇØ¼´Â “¿µÈ ¼Ó¿¡¼ ¾È´ë¸¦ ÇÏ°í ³ª¿À´Â °Í°ú ¿¬°üÀÌ ÀÖÀ» °Å´Ù.”¶ó°í ÀüÇß´Ù.
‘Å·½º¸Ç: °ñµç ¼Å¬’Àº ¿µ±¹¿¡¼ ¹Ì±¹À¸·Î È°µ¿ ¿µ¿ªÀ» ³ÐÈùµ¥ ÀÌ¾î ÀÚµ¿Â÷ Ãß°Ý½Å°ú µå¸®ÇÁÆ®, ÄÉÀÌºíÄ« Ãß¶ô½Å µî ´õ Å©°í È·ÁÇÑ ¾×¼Ç½ÅÀÌ µîÀåÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÇÑÆí ÄÝ¸° ÆÛ½º µî ¹è¿ìµéÀº 20ÀÏ ³»ÇÑÀ» ÅëÇØ ±¹³» ÆÒµéÀ» ¸¸³ª ‘Å·½º¸Ç: °ñµç ¼Å¬’À» Á÷Á¢ È«º¸ÇÑ´Ù.
³»ÇÑÀ» ¾ÕµÐ ÄÝ¸° ÆÛ½º´Â “³ª´Â ÇÑ½Ä ¸¶´Ï¾Æ´Ù. ÇÑ±¹ °¡±â Àü±îÁö ‘ºÒ°í±â’¶õ ÀÌ¸§À» ±â¾ïÇØ µÎ°Ú´Ù”°í ÀüÇØ ¿ôÀ½À» ÀÚ¾Æ³Â´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >