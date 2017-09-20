¡°Á¨´õÆø·ÂÀÌ ¹¹³Ä¡±´Â È«ÁØÇ¥¡¦¾Æ³» ÇâÇØ ¡°ÃÌXÀÌ Ãâ¼¼ÇØ¡± ºñÇÏ¹ß¾ð ³í¶õ

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È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ´ëÇ¥°¡ ¿©¼ºÁ¤Ã¥ ÅäÅ©ÄÜ¼Æ®¿¡ Âü¼®ÇØ “Á¨´õÆø·ÂÀÌ ¹¹ÁÒ”¶ó°í ¸»Çß´Ù°¡ ¿©·ÐÀÇ ¹µ¸Å¸¦ ¸Â°í ÀÖ´Ù.
È« ´ëÇ¥´Â 19ÀÏ ¼¿ï ¸¶Æ÷±¸ÀÇ ÇÑ Ä«Æä¿¡¼ ¿¸° ‘ÇÑ±¹Á¤Ä¡ : ¸¶ÃÊ¿¡¼ ¿©¼ºÀ¸·Î’ ¿©¼ºÁ¤Ã¥ ÅäÅ©ÄÜ¼Æ®¿¡ Âü¼®Çß´Ù. ÇØ´ç ¿©¼ºÁ¤Ã¥ ÅäÅ©ÄÜ¼Æ®´Â ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç Çõ½ÅÀ§¿øÈ¸°¡ ÁÖÃÖÇß´Ù.
¹ßÁ¦ÀÚÀÎ °¿ù±¸ °¸ª¿øÁÖ´ë ÃÊºù±³¼öÀÇ ¹ßÇ¥°¡ ³¡³ µÚ »çÈ¸ÀÚ°¡ È« ´ëÇ¥¿¡°Ô ¼Ò°¨À» ¹¯ÀÚ È« ´ëÇ¥´Â “±Ç·ÂÀÇ ºÒÆòÀ¸·Î ÀÎÇØ »ý°Ü³ª´Â Æø·ÂÀ» Á¨´õÆø·ÂÀÌ¶ó°í ÇÑ´Ù? ³ª´Â ÀÌ°Ô ¼±¶æ ÀÌÇØ°¡ ¾È µÈ´Ù. ¾î¶² ³»¿ëÀÎÁö ¸»¾¸ÇØ´Þ¶ó”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¿¡ ° ±³¼ö°¡ “³ªº¸´Ù ´õ ±Ç·ÂÀÌ ³·Àº »ç¶÷À» ¼ºÆø·Â ÇØµµ ³ª´Â ±¦Âú¾Æ ±×¸®°í ³»°¡ µ·À¸·Î ¿©¼ºÀ» »ç¼ ¼º¿åÀ» Ç®¾îµµ ±¦Âú¾Æ, ¶ó°í »ý°¢ÇÏ´Â °Í”ÀÌ¶ó°í Á¨´õÆø·ÂÀÇ ´ëÇ¥ÀûÀÎ ¿¹¸¦ µé¾î ¼³¸íÇß´Ù.
±×·¯ÀÚ ·ù¼®Ãá ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç Çõ½ÅÀ§¿øÀåÀº “¿äÁò ¼¼»ó¿¡ ³²¼º¿ì¿ùÀûÀ¸·Î, ³²ÀÚ ±Ç·ÂÀ¸·Î ¿©¼ºÀ» Áö¹èÇÑ´Ù´Â °ÍÀº ÀÌ¹Ì Áö³ª°£ ÀÌ¾ß±â´Ù”¶ó¸ç “¼ºÆòµîÀ» ³Ñ¾î ¿©¼º ¿ì¿ùÀûÀ¸·Î °¡Áö ¾Ê¾Ò³ª¶ó´Â »ý°¢µµ µç´Ù. ÁÖÀåÀÌ Áö³ªÄ¡´Ù”°í ¹Ý¹ÚÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ÅäÅ©ÄÜ¼Æ®¿¡ Âü°¡Çß´ø Ã¤°æ¿Á ÇÑ±¹¿©±âÀÚÇùÈ¸ È¸ÀåÀº “È« ´ëÇ¥°¡ Á¨´õÆø·ÂÀÌ ¹¹³Ä°í ¹¯°í, ·ù À§¿øÀåÀÌ ºÎ¿¬¼³¸íÇÏ´Â °ÍÀ» º¸°í ‘ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀÌ ¾ÆÁ÷ ¸Ö¾ú´Ù’´Â »ý°¢ÀÌ µç´Ù”¸ç “ÀÌ °£´ãÈ¸¸¦ °ø°³·Î ÇØµµ µÇ´ÂÁö °ÆÁ¤µÉ Á¤µµÀÌ´Ù. ÃÖ´ë ¾ß´çÀÇ ´ëÇ¥¸¦ ÇÏ´Â ºÐÀÌ ÀÌ·± ¹®Á¦¿¡ ´ëÇØ ¸ð¸£°Ú´Ù°í ÇÏ¸é ±× ÀÚÃ¼°¡ Á¨´õ°¨¼ö¼ºÀ» Å°¿ìÁö ¾Ê¾Ò´Ù´Â Áõ°Å”¶ó°í ²¿Áý¾ú´Ù.
ÀÌ¾î “ÀÏ¹Ý ±¹¹ÎÀÎ½Ä ¼öÁØ¿¡¼ ÇÑ±¹´çÀº ¿µ³²ÀÇ ‘¸¶ÃÊ ²ÃÅë’ ÀÌ¹ÌÁö°¡ °ÇÏ´Ù. ±×·± ÀÌ¹ÌÁö¸¦ ¿©°ú ¾øÀÌ ÀÚ²Ù µå·¯³»´Â °ÍÀ» Á¨´õ°¨¼ö¼ºÀÌ ¶³¾îÁø´Ù°í ÇÏ´Â °Í”ÀÌ¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
Âü¼®ÇÑ Á¤¿¬¾Æ ÀÌ¹ÌÁöÄÁ¼³ÅÏÆ®ÇùÈ¸ È¸Àå ¿ª½Ã “Àü¹ÝÀûÀ¸·Î ÇÑ±¹´çÀº ³²¼º¿ì¿ùÁÖÀÇ, °¡ºÎÀåÀûÀÎ ÀÌ¹ÌÁö°¡ °ÇÏ´Ù”¸ç “20´ë ¿©¼ºµéÀº ÇÑ±¹´çÀ» ²Á´ë´çÀÌ¶ó°í ÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
¿¬ÀÌ¾î ½ñ¾ÆÁö´Â ÁöÀû¿¡ È« ´ëÇ¥´Â “(ÇÑ±¹´ç¿¡ ´ëÇÑ) ¿©¼ºµéÀÇ Æí°ßÀº Àú ¶§¹®¿¡ ³ª¿Â ÀÌ¾ß±â´Ù. Á¦°¡ ¾ÕÀ¸·Î ÀßÇÏ°Ú´Ù”¸ç “ÇÑ±¹´çÀÌ ¿©¼º ¹®Á¦¿¡ µÐÇÏ´Ù´Â °Ç ¼¿îÇÏ´Ù. ¿ì¸®´çÀº ºñ·Ï ÅºÇÙÀ» ´çÇßÁö¸¸ ÃÖÃÊ·Î ¿©¼º (¹Ú±ÙÇý)´ëÅë·ÉÀ» ¹èÃâÇÏ±âµµ Çß´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
È« ´ëÇ¥´Â ¶Ç ³²¼º¿ì¿ùÀû ÀÌ¹ÌÁö ÁöÀû¿¡ ´ëÇØ¼´Â “³ ¿ì¸® Áý»ç¶÷ ¸»À» °Å¿ªÇØ º» ÀûÀÌ ¾ø´Ù”¸ç “Áý»ç¶÷ÀÌ ½ÃÅ°´Â ´ë·Î ÇÏ°í »ç´Âµ¥ °æ»óµµ »çÅõ¸®·Î ÇÏ¸é ¸»Åõ°¡ Åõ¹ÚÇÏ´Ù. °æ»óµµ¿¡¼ º°·Î ¹®Á¦°¡ µÇÁö ¾Ê´Â ¹ß¾ðÀ» ÇØµµ ¼¿ï ±âÁØÀ¸·Î´Â ÀÌ»óÇÑ ¹ß¾ðÀÌ µÈ´Ù”°í ¾ï¿ïÇÔÀ» Ç¥ÇöÇß´Ù.
È« ´ëÇ¥´Â ¾Õ¼ Áö³´Þ 31ÀÏ ºÎÀÎ ÀÌ¼ø»ï¾¾ÀÇ °íÇâÀÎ ÀüºÏ ºÎ¾È ÁÙÆ÷¸¦ Ã£¾Æ “ÃÌXÀÌ Ãâ¼¼Çß´Ù. ÁÙÆ÷ ÃÌXÀÌ Á¤¸» Ãâ¼¼Çß´Ù”°í ¹ß¾ðÇØ ¿©¼º ºñÇÏ¹ß¾ð ³í¶õÀ» ºÒ·¯ÀÏÀ¸Å² ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÀÌÈÄ Áö³ 14ÀÏ ¿¬¼¼´ë Æ¯°¿¡¼ ÇÑ ÇÐ»ýÀÌ ‘ÃÌX’ ¹ß¾ðÀ» ¾ð±ÞÇÏ¸ç “ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀÌ Çõ½ÅÇÏ±â À§ÇØ¼´Â ¿©¼ºÀ» ¿©¼ºÀ¸·Î ´ëÇØ¾ß ÇÑ´Ù”°í ÁöÀûÇÏÀÚ “‘ÃÌ³â’ÀÌ¶ó°í ¸»ÇÑ ÀÌÀ¯´Â °æ»óµµ¿¡¼ Ä£±ÙÇÏ°Ô Ç¥ÇöÇÏ´Â ´Ü¾î”¶ó°í ÇØ¸íÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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