¡°Á¨´õÆø·ÂÀÌ ¹¹³Ä¡±´Â È«ÁØÇ¥¡¦¾Æ³» ÇâÇØ ¡°ÃÌXÀÌ Ãâ¼¼ÇØ¡± ºñÇÏ¹ß¾ð ³í¶õ

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.9.20 ¼ö 14:11
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½ÂÀÎ 2017.09.20  
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¡ã È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ´ëÇ¥°¡ ¿©¼ºÁ¤Ã¥ ÅäÅ©ÄÜ¼­Æ®¿¡ Âü¼®ÇØ “Á¨´õÆø·ÂÀÌ ¹¹ÁÒ”¶ó°í ¸»Çß´Ù°¡ ¿©·ÐÀÇ ¹µ¸Å¸¦ ¸Â°í ÀÖ´Ù. YTNÄ¸Ã³.

 

È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ´ëÇ¥°¡ ¿©¼ºÁ¤Ã¥ ÅäÅ©ÄÜ¼­Æ®¿¡ Âü¼®ÇØ “Á¨´õÆø·ÂÀÌ ¹¹ÁÒ”¶ó°í ¸»Çß´Ù°¡ ¿©·ÐÀÇ ¹µ¸Å¸¦ ¸Â°í ÀÖ´Ù.

È« ´ëÇ¥´Â 19ÀÏ ¼­¿ï ¸¶Æ÷±¸ÀÇ ÇÑ Ä«Æä¿¡¼­ ¿­¸° ‘ÇÑ±¹Á¤Ä¡ : ¸¶ÃÊ¿¡¼­ ¿©¼ºÀ¸·Î’ ¿©¼ºÁ¤Ã¥ ÅäÅ©ÄÜ¼­Æ®¿¡ Âü¼®Çß´Ù. ÇØ´ç ¿©¼ºÁ¤Ã¥ ÅäÅ©ÄÜ¼­Æ®´Â ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç Çõ½ÅÀ§¿øÈ¸°¡ ÁÖÃÖÇß´Ù.

¹ßÁ¦ÀÚÀÎ °­¿ù±¸ °­¸ª¿øÁÖ´ë ÃÊºù±³¼öÀÇ ¹ßÇ¥°¡ ³¡³­ µÚ »çÈ¸ÀÚ°¡ È« ´ëÇ¥¿¡°Ô ¼Ò°¨À» ¹¯ÀÚ È« ´ëÇ¥´Â “±Ç·ÂÀÇ ºÒÆòÀ¸·Î ÀÎÇØ »ý°Ü³ª´Â Æø·ÂÀ» Á¨´õÆø·ÂÀÌ¶ó°í ÇÑ´Ù? ³ª´Â ÀÌ°Ô ¼±¶æ ÀÌÇØ°¡ ¾È µÈ´Ù. ¾î¶² ³»¿ëÀÎÁö ¸»¾¸ÇØ´Þ¶ó”°í ¸»Çß´Ù.

ÀÌ¿¡ °­ ±³¼ö°¡ “³ªº¸´Ù ´õ ±Ç·ÂÀÌ ³·Àº »ç¶÷À» ¼ºÆø·Â ÇØµµ ³ª´Â ±¦Âú¾Æ ±×¸®°í ³»°¡ µ·À¸·Î ¿©¼ºÀ» »ç¼­ ¼º¿åÀ» Ç®¾îµµ ±¦Âú¾Æ, ¶ó°í »ý°¢ÇÏ´Â °Í”ÀÌ¶ó°í Á¨´õÆø·ÂÀÇ ´ëÇ¥ÀûÀÎ ¿¹¸¦ µé¾î ¼³¸íÇß´Ù.

±×·¯ÀÚ ·ù¼®Ãá ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç Çõ½ÅÀ§¿øÀåÀº “¿äÁò ¼¼»ó¿¡ ³²¼º¿ì¿ùÀûÀ¸·Î, ³²ÀÚ ±Ç·ÂÀ¸·Î ¿©¼ºÀ» Áö¹èÇÑ´Ù´Â °ÍÀº ÀÌ¹Ì Áö³ª°£ ÀÌ¾ß±â´Ù”¶ó¸ç “¼ºÆòµîÀ» ³Ñ¾î ¿©¼º ¿ì¿ùÀûÀ¸·Î °¡Áö ¾Ê¾Ò³ª¶ó´Â »ý°¢µµ µç´Ù. ÁÖÀåÀÌ Áö³ªÄ¡´Ù”°í ¹Ý¹ÚÇß´Ù.

ÀÌ³¯ ÅäÅ©ÄÜ¼­Æ®¿¡ Âü°¡Çß´ø Ã¤°æ¿Á ÇÑ±¹¿©±âÀÚÇùÈ¸ È¸ÀåÀº “È« ´ëÇ¥°¡ Á¨´õÆø·ÂÀÌ ¹¹³Ä°í ¹¯°í, ·ù À§¿øÀåÀÌ ºÎ¿¬¼³¸íÇÏ´Â °ÍÀ» º¸°í ‘ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀÌ ¾ÆÁ÷ ¸Ö¾ú´Ù’´Â »ý°¢ÀÌ µç´Ù”¸ç “ÀÌ °£´ãÈ¸¸¦ °ø°³·Î ÇØµµ µÇ´ÂÁö °ÆÁ¤µÉ Á¤µµÀÌ´Ù. ÃÖ´ë ¾ß´çÀÇ ´ëÇ¥¸¦ ÇÏ´Â ºÐÀÌ ÀÌ·± ¹®Á¦¿¡ ´ëÇØ ¸ð¸£°Ú´Ù°í ÇÏ¸é ±× ÀÚÃ¼°¡ Á¨´õ°¨¼ö¼ºÀ» Å°¿ìÁö ¾Ê¾Ò´Ù´Â Áõ°Å”¶ó°í ²¿Áý¾ú´Ù.

ÀÌ¾î “ÀÏ¹Ý ±¹¹ÎÀÎ½Ä ¼öÁØ¿¡¼­ ÇÑ±¹´çÀº ¿µ³²ÀÇ ‘¸¶ÃÊ ²ÃÅë’ ÀÌ¹ÌÁö°¡ °­ÇÏ´Ù. ±×·± ÀÌ¹ÌÁö¸¦ ¿©°ú ¾øÀÌ ÀÚ²Ù µå·¯³»´Â °ÍÀ» Á¨´õ°¨¼ö¼ºÀÌ ¶³¾îÁø´Ù°í ÇÏ´Â °Í”ÀÌ¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

Âü¼®ÇÑ Á¤¿¬¾Æ ÀÌ¹ÌÁöÄÁ¼³ÅÏÆ®ÇùÈ¸ È¸Àå ¿ª½Ã “Àü¹ÝÀûÀ¸·Î ÇÑ±¹´çÀº ³²¼º¿ì¿ùÁÖÀÇ, °¡ºÎÀåÀûÀÎ ÀÌ¹ÌÁö°¡ °­ÇÏ´Ù”¸ç “20´ë ¿©¼ºµéÀº ÇÑ±¹´çÀ» ²Á´ë´çÀÌ¶ó°í ÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

¿¬ÀÌ¾î ½ñ¾ÆÁö´Â ÁöÀû¿¡ È« ´ëÇ¥´Â “(ÇÑ±¹´ç¿¡ ´ëÇÑ) ¿©¼ºµéÀÇ Æí°ßÀº Àú ¶§¹®¿¡ ³ª¿Â ÀÌ¾ß±â´Ù. Á¦°¡ ¾ÕÀ¸·Î ÀßÇÏ°Ú´Ù”¸ç “ÇÑ±¹´çÀÌ ¿©¼º ¹®Á¦¿¡ µÐÇÏ´Ù´Â °Ç ¼­¿îÇÏ´Ù. ¿ì¸®´çÀº ºñ·Ï ÅºÇÙÀ» ´çÇßÁö¸¸ ÃÖÃÊ·Î ¿©¼º (¹Ú±ÙÇý)´ëÅë·ÉÀ» ¹èÃâÇÏ±âµµ Çß´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

È« ´ëÇ¥´Â ¶Ç ³²¼º¿ì¿ùÀû ÀÌ¹ÌÁö ÁöÀû¿¡ ´ëÇØ¼­´Â “³­ ¿ì¸® Áý»ç¶÷ ¸»À» °Å¿ªÇØ º» ÀûÀÌ ¾ø´Ù”¸ç “Áý»ç¶÷ÀÌ ½ÃÅ°´Â ´ë·Î ÇÏ°í »ç´Âµ¥ °æ»óµµ »çÅõ¸®·Î ÇÏ¸é ¸»Åõ°¡ Åõ¹ÚÇÏ´Ù. °æ»óµµ¿¡¼­ º°·Î ¹®Á¦°¡ µÇÁö ¾Ê´Â ¹ß¾ðÀ» ÇØµµ ¼­¿ï ±âÁØÀ¸·Î´Â ÀÌ»óÇÑ ¹ß¾ðÀÌ µÈ´Ù”°í ¾ï¿ïÇÔÀ» Ç¥ÇöÇß´Ù.

È« ´ëÇ¥´Â ¾Õ¼­ Áö³­´Þ 31ÀÏ ºÎÀÎ ÀÌ¼ø»ï¾¾ÀÇ °íÇâÀÎ ÀüºÏ ºÎ¾È ÁÙÆ÷¸¦ Ã£¾Æ “ÃÌXÀÌ Ãâ¼¼Çß´Ù. ÁÙÆ÷ ÃÌXÀÌ Á¤¸» Ãâ¼¼Çß´Ù”°í ¹ß¾ðÇØ ¿©¼º ºñÇÏ¹ß¾ð ³í¶õÀ» ºÒ·¯ÀÏÀ¸Å² ¹Ù ÀÖ´Ù.

ÀÌÈÄ Áö³­ 14ÀÏ ¿¬¼¼´ë Æ¯°­¿¡¼­ ÇÑ ÇÐ»ýÀÌ ‘ÃÌX’ ¹ß¾ðÀ» ¾ð±ÞÇÏ¸ç “ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´çÀÌ Çõ½ÅÇÏ±â À§ÇØ¼­´Â ¿©¼ºÀ» ¿©¼ºÀ¸·Î ´ëÇØ¾ß ÇÑ´Ù”°í ÁöÀûÇÏÀÚ “‘ÃÌ³â’ÀÌ¶ó°í ¸»ÇÑ ÀÌÀ¯´Â °æ»óµµ¿¡¼­ Ä£±ÙÇÏ°Ô Ç¥ÇöÇÏ´Â ´Ü¾î”¶ó°í ÇØ¸íÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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  • ¡®ÁÖÁø¿ì, ±è¼ºÁÖ ºñ³­ ³í¶õ¡¯ Å¹Çö¹Î ¡°±è¼ºÁÖ, ÃÖ¼ÒÇÑÀÇ ÀÇ¸®¿Í µµ¸® ÀÖ³ª¡±
  • ³²°æÇÊ, ¡°¾Æµé¾Æ º¸°í ÀÖ´Ï?¡±¡¦¡®¾Æµé °ü¸® ÀßÇØ¶ó¡¯ ¾ÇÇÃ¿¡ º¸ÀÎ ¹ÝÀÀ
  • Áö³ª, ³í¶õµÈ ¿øÁ¤¼º¸Å¸Å »ç°ÇÀº ¹«¾ù?...¡°Àç·Â°¡ ¿ëµ· ¸¹ÀÌ ÁÙ°Å¶ó ±ÇÀ¯¡±
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