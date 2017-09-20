SKÇÏÀÌ´Ð½º, µµ½Ã¹Ù¸Þ¸ð¸® ÀÎ¼ö¿¡ ÃÑ·Â ±â¿ïÀÎ ÀÌÀ¯?¡¦³½µµÇÃ·¡½Ã ±â¼ú·Â È®º¸ À§ÇØ

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±³µµÅë½ÅÀº µµ½Ã¹Ù °ü°èÀÚ¸¦ ÀÎ¿ëÇØ µµ½Ã¹Ù°¡ ÀÌ»çÈ¸¸¦ ¿°í ÇÑ¹ÌÀÏ ¿¬ÇÕ¿¡ µµ½Ã¹Ù¸Þ¸ð¸® ¸Å°¢À» °áÁ¤Çß´Ù°í ÀüÇß´Ù.
ÇÑ¹ÌÀÏ ¿¬ÇÕÀº ¹Ì±¹ º£ÀÎÄ³ÇÇÅÐÀÌ ÁÖµµ ¾Æ·¡ SKÇÏÀÌ´Ð½º¿Í ¹Ì±¹ ¾ÖÇÃ, µ¨ µîÀÌ Âü¿©Çß´Ù. ÇÑ¹ÌÀÏ ¿¬ÇÕÀÇ µµ½Ã¹Ù¸Þ¸ð¸® ÀÎ¼öÃÑ¾×Àº ¾à 2Á¶ 4Ãµ¾ï¿£(¾à 24Á¶¿ø)À¸·Î Àü¸ÁµÈ´Ù.
SKÇÏÀÌ´Ð½º´Â µµ½Ã¹Ù°¡ ÇÑ·¹Ì·ÀÏ ¿¬ÇÕ¿¡ µµ½Ã¹Ù¸Þ¸ð¸®¸¦ ¸Å°¢ÇÏ±â·Î °áÀÇÇß´Ù´Â ¿Ü½Å º¸µµ¿Í °ü·Ã “ÇöÀç ³»¿ëÀ» ÆÄ¾ÇÁß”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
È¸»ç °ü°èÀÚ´Â “¾ÆÁ÷ µµ½Ã¹Ù°¡ °ø½ÄÀûÀ¸·Î °á°ú¸¦ ¹ßÇ¥ÇÏÁö ¾Ê¾Æ È®ÀÎÇÒ ¼ö ¾ø´Ù”¸ç “¼³·É ¹ßÇ¥°¡ ÀÖ´õ¶óµµ ÃÖÁ¾ÀûÀ¸·Î °è¾àÀ» Ã¼°áÇÏ±â Àü±îÁö´Â Á¶½É½º·¯¿î »óÈ²”ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.
±×µ¿¾È SKÇÏÀÌ´Ð½º´Â µµ½Ã¹Ù ¹ÝµµÃ¼ »ç¾÷ ÁöºÐ ÀÎ¼öÀü¿¡ ÃÑ·ÂÀ» ´Ù Çß´Ù.
»ï¼ºÀüÀÚ°¡ ¼¼°è ÃÖÃÊ·Î 3D(3Â÷¿ø) ³½µåÇÃ·¡½Ã¸¦ ¾ç»êÇÏ¸ç ½ÃÀåÀ» ÁÖµµÇÏ°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ ÈÄ¹ßÁÖÀÚÀÎ ÇÏÀÌ´Ð½º´Â ±â¼ú·Â È®º¸¸¦ À§ÇØ µµ½Ã¹Ù ÀÎ¼ö°¡ ÇÊ¿äÇß±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
³½µåÇÃ·¡½Ã´Â ÈÖ¹ß¼º ¸Þ¸ð¸®ÀÎ D·¥°ú ´Þ¸® Àü¿øÀ» ²¨µµ µ¥ÀÌÅÍ°¡ ³¯¾Æ°¡Áö ¾Ê´Â ‘ºñÈÖ¹ß¼º’ ¸Þ¸ð¸®ÀÇ ÀÏÁ¾ÀÌ´Ù. ÈçÈ÷ »ç¿ëµÇ´Â USB³ª SSD(¼Ö¸®µå½ºÅ×ÀÌÆ®µå¶óÀÌºê) µîÀÌ ³½µåÇÃ·¡½Ã¸¦ »ç¿ëÇÑ ´ëÇ¥Àû Á¦Ç°À¸·Î, °¥¼ö·Ï ½º¸¶Æ®Æù ¿ë·®ÀÌ Ä¿Áö°í PC³ª ¼¹öÀÇ ÇÏµåµð½ºÅ©°¡ SSD·Î ±³Ã¼µÇ´Â ¼Óµµ°¡ »¡¶óÁö¸é¼ 3D ³½µåÇÃ·¡½Ã ¼ö¿ä°¡ ÆøÁõÇÏ°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù.
ÀÌ¿¡ »ï¼ºÀüÀÚ¸¦ ¼±µÎ·Î ÀÎÅÚ°ú µµ½Ã¹Ù, SKÇÏÀÌ´Ð½º µîÀÌ 3D³½µåÇÃ·¡½Ã »ý»ê¿¡ ¶Ù¾îµé°í ÀÖ´Ù.
SKÇÏÀÌ´Ð½º´Â Áö³ ¿¬¸» 48´Ü ³½µåÇÃ·¡½Ã Á¦Ç° ÃâÇÏ¸¦ ½ÃÀÛÇÑµ¥ ÀÌ¾î Áö³ 7¿ùºÎÅÍ´Â 72´Ü ³½µåÇÃ·¡½Ã ¾ç»ê¿¡ µé¾î°¬´Ù. ÇÏÀÌ´Ð½º´Â ³»³â ¸» »ý»êÁ¦Ç°ÀÇ 50% ÀÌ»óÀ» 3D ³½µå·Î Ã¤¿ï ¹æÄ§ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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