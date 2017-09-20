¡®¼Ò¸®¹Ù´Ù ¾î¿öÁî¡¯, ¿¢¼ÒºÎÅÍ ¿ö³Ê¿ø±îÁö KÆË½ºÅ¸ ÃÑ Ãâµ¿¡¦2017³â ÇÏ¹Ý±â Ã¹ ½Ã»ó½Ä¿¡ ÀÌ¸ñ ÁýÁß

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‘2017 Á¦ 1È¸ ¼Ò¸®¹Ù´Ù º£½ºÆ® ÄÉÀÌ¹ÂÁ÷ ¾î¿öÁî’°¡ 20ÀÏ ¸·À» ¿Ã¸°´Ù.
À½¿ø ÇÃ·§Æû ¼Ò¸®¹Ù´Ù°¡ ÁÖÃÖÇÏ´Â ‘2017 Á¦ 1È¸ ¼Ò¸®¹Ù´Ù º£½ºÆ® ÄÉÀÌ¹ÂÁ÷ ¾î¿öÁî(2017 1st SORIBADA BEST K-MUSIC AWARDS, ÀÌÇÏ 2017 SOBA)’°¡ 20ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã ¼¿ï Àá½ÇÇÐ»ýÃ¼À°°ü¿¡¼ °³ÃÖµÈ´Ù.
‘2017 SOBA’´Â 1È¸¸¦ ¸ÂÀÌÇÑ ¸¸Å KÆË½ºÅ¸°¡ ÃÑÃâµ¿ ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
±×·ì ¿¢¼Ò¸¦ ¼±µÎ·Î Æ®¿ÍÀÌ½º, ·¹µåº§ºª, Æ¼¾Æ¶ó¸¦ ºñ·ÔÇØ ÀÎ±â¸ôÀÌ ÁßÀÎ ¿ö³Ê¿ø°ú ºò½º, ¸ó½ºÅ¸¿¢½º, B.A.P, ºñÅõºñ, NCT127, ¿©ÀÚÄ£±¸, ¸¶¸¶´© µîÀÌ È·ÁÇÑ ¹«´ë¸¦ ¿¹°íÇß´Ù.
KÆË½ºÅ¸µé »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó Æ®·ÎÆ®ÀÇ È²ÅÂÀÚ ÅÂÁø¾Æ¿Í ¹ß¶óµå·Î ´ëÁßÀ» »ç·ÎÀâ´Â È²Ä¡¿, ÀÌ·ç, ÇÑµ¿±Ùµµ ¹«´ë¿¡ ¿À¸¦ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÀÌ¿Ü¿¡µµ ÀÌ¹ø ½Ã»ó¿¡´Â ´ëÇÑ¹Î±¹À» ´ëÇ¥ÇÏ´Â ¹è¿ìµéµµ ´ë°Å Âü¿©ÇÑ´Ù. ¹è¿ì ÀÌÀ¯¸®¿Í ·ù¼ö¿µÀ» ºñ·ÔÇØ °øÇöÁÖ, ¹éÁøÈñ, ±èÁ¤È, ±è¼ÒÀº, ¼ºÈÆ, ÀÓÁö¿¬, ÀÌÅÂÀÓ, ÀÌ¿¤¸®¾ß, °ø¸í, Å¬¶ó¶ó, ÅÂ±¹ °¡¼ö °â ¹è¿ì ¸®Ã÷ ·ç¿£±×¸®Æ®°¡ Âü¼®ÇØ ½Ã»ó½ÄÀ» ºû³½´Ù.
¼Ò¸®¹Ù´Ù ÃøÀº ÀÌ¹ø ‘2017 SOBA’ Á¦1È¸ ¼ö»óÀÚ ¼±Á¤À» À§ÇØ ±¹³»¿Ü Àü¹®À§¿øµµ ´ë°Å À§ÃËÇØ ÈÁ¦¸¦ ¸ð¾Ò´Ù.
±¹¿Ü Àü¹®À§¿øÀ¸·Î´Â ÀÏº» ÇÑ·ù½Å¹® ÇÑ¿¹º¸ ÆíÁýÀå USAMI AKIHIKO, VIU È«Äá PCCW ÅÂ±¹ Áö»çÀå THAWATVONGSE SILAMANONDA, ÅÂ±¹ ¸ð³ë±×·ì ´ëÇ¥ ÀÌ»óµµ(Lee Sang Do), º£Æ®³² Yeah1TV ÀÌ»ç NGUYEN AHN TAI, Áß±¹ »óÇÏÀÌ ¿ö¾ð½Ã¿ì ÄÄÆÛ´Ï ´ëÇ¥ ¿Õ¼ø¿©(Grace Wang) µî ÇØ¿Ü ÀÎ»çµéÀÌ À§ÃËµÆ´Ù.
±¹³» Àü¹®À§¿øÀº ÀÛ°î°¡ ³²±â»óÀ» ºñ·ÔÇØ, ÇÑ±¹¿¬¿¹¸Å´ÏÁö¸ÕÆ®ÇùÈ¸ È¸Àå ¼Õ¼º¹Î, ¼¿ï¿¹¼ú´ëÇÐ±³ ±³¼ö ±èÀçÇÏ, Ã»´ã¿©½Å¼ºÇü¿Ü°ú ´ëÇ¥¿øÀå Áö¿ëÈÆ, °¡¼ö ÀÌ»ó¿ì°¡ À§ÃËµÅ ¼ö»óÀÚ ¼±Á¤À» À§ÇØ ¸Ó¸®¸¦ ¸Â´ò´Ù.
¼Ò¸®¹Ù´ÙÀÇ ‘2017 SOBA’´Â 2017³â ÇÏ¹Ý±â Ã¹ ¹øÂ° À½¾Ç ½Ã»ó½ÄÀÌÀÚ Á¦ 1È¸ ½Ã»ó½ÄÀ¸·Î ±¹³»¿Ü KÆË ÆÒµé°ú ´ëÁßÀÇ ÀÌ¸ñÀ» ÁýÁß½ÃÅ°°í ÀÖ´Ù.
¼Ò¸®¹Ù´Ù ÃøÀº Àü ¼¼°è ÇÑ·ù ÆÒµéÀ» À§ÇØ¼ ÀÌ¹ø ½Ã»ó½ÄÀ» ¿µ¾î, Áß±¹¾î, ÀÏº»¾î µî 7°³±¹ ´Ù±¹Àû ¾ð¾î·Î ¹ø¿ª, °¢Á¾ »çÈ¸°ü°è¸Á¼ºñ½º(SNS)¸¦ ÅëÇØ 160¿©°³ ±¹°¡¿¡ ½Ç½Ã°£ Àü¼ÛµÈ´Ù.
ÇÑÆí ‘2017 SOBA’´Â 20ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã 30ºÐºÎÅÍ ÄÉÀÌºíTV SBS funE, SBS MTV·Î µ¿½Ã »ýÁß°èµÈ´Ù. ¿Â¶óÀÎ ¹æ¼ÛÀº ¼¿·´Æ¼ºñ(celuvtv)¸¦ ÅëÇØ ½ÃÃ» °¡´ÉÇÏ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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