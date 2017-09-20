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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.9.20 ¼ö 18:56
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½ÂÀÎ 2017.09.20  
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ÃÊÃ¢±â ÅÚ·¹±×·¥Àº ±¹³»¿¡¼­ Å©°Ô ¾Ë·ÁÁöÁö ¸øÇß´Ù. ±×·¯³ª 2014³â 9¿ù °ËÂûÀÌ »çÀÌ¹ö ¸í¿¹ÈÑ¼Õ ¼ö»ç¸¦ À§ÇÑ Àü´ãÆÀ ±¸¼ºÀ» ¹àÈ÷¸é¼­ »çÀÌ¹ö °Ë¿­ ³í¶õÀÌ °Å¼¼ÁöÀÚ, ±¹³» ¸ð¹ÙÀÏ¸Þ½ÅÀúÀÎ Ä«Ä«¿ÀÅå¿¡¼­ ÅÚ·¹±×·¥À¸·ÎÀÇ »çÀÌ¹ö ¸Á¸íÀÌ ´ë°Å ÀÌ·ïÁö¸é¼­ ÀÌ¸§À» ¾Ë·È´Ù.

ÇÑÆí ÀüÀÚÇÁ·ÐÆ¼¾îÀç´Ü(EFF)Àº Áö³­ 2014³â 11¿ù Ã³À½À¸·Î ‘º¸¾È¸Þ½ÃÁö ¼­ºñ½º Æò°¡Ç¥’¸¦ ¹ßÇ¥ÇÏ¸é¼­ ÅÚ·¹±×·¥ÀÇ ÀÏ¹Ý´ëÈ­ º¸¾È Á¡¼ö¸¦ 7Á¡ ¸¸Á¡¿¡ 4Á¡À¸·Î Æò°¡Çß´Ù.

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