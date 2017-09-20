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20ÀÏ ÅÚ·¹±×·¥ ÃøÀº °ø½Ä SNS¸¦ ÅëÇØ “½Ì°¡Æ÷¸£ÀÇ ÅÚ·¹±×·¥ ¼¹ö Å¬·¯½ºÅÍ¿¡¼ ¸ÞÀÎ ³×Æ®¿öÅ© ½ºÀ§Ä¡°¡ ´Ù¿îµÈ »óÅÂÀÌ´Ù. ¾Æ½Ã¾Æ »ç¿ëÀÚµéÀÌ ¿µÇâÀ» ¹ÞÀ» °ÍÀÌ´Ù”¶ó¸ç “¿øÀÎÀ» Á¶»çÇØ ¼ö¸®ÇÒ ¿¹Á¤”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
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ÅÚ·¹±×·¥Àº ·¯½Ã¾Æ ÃÖ´ëÀÇ ¼Ò¼È³×Æ®¿öÅ©¼ºñ½º(SNS)ÀÎ ºêÄÜÅ¹Å×(VK : VKontakte)¸¦ ¼³¸³ÇÑ ´ÏÄÝ¶óÀÌ µÎ·ÎÇÁ, ÆÄº§ µÎ·ÎÇÁ ÇüÁ¦°¡ 2013³â °³¹ßÇÑ ¹«·á ¸Þ½ÅÀú ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ´Ù.
ÃÊÃ¢±â ÅÚ·¹±×·¥Àº ±¹³»¿¡¼ Å©°Ô ¾Ë·ÁÁöÁö ¸øÇß´Ù. ±×·¯³ª 2014³â 9¿ù °ËÂûÀÌ »çÀÌ¹ö ¸í¿¹ÈÑ¼Õ ¼ö»ç¸¦ À§ÇÑ Àü´ãÆÀ ±¸¼ºÀ» ¹àÈ÷¸é¼ »çÀÌ¹ö °Ë¿ ³í¶õÀÌ °Å¼¼ÁöÀÚ, ±¹³» ¸ð¹ÙÀÏ¸Þ½ÅÀúÀÎ Ä«Ä«¿ÀÅå¿¡¼ ÅÚ·¹±×·¥À¸·ÎÀÇ »çÀÌ¹ö ¸Á¸íÀÌ ´ë°Å ÀÌ·ïÁö¸é¼ ÀÌ¸§À» ¾Ë·È´Ù.
ÇÑÆí ÀüÀÚÇÁ·ÐÆ¼¾îÀç´Ü(EFF)Àº Áö³ 2014³â 11¿ù Ã³À½À¸·Î ‘º¸¾È¸Þ½ÃÁö ¼ºñ½º Æò°¡Ç¥’¸¦ ¹ßÇ¥ÇÏ¸é¼ ÅÚ·¹±×·¥ÀÇ ÀÏ¹Ý´ëÈ º¸¾È Á¡¼ö¸¦ 7Á¡ ¸¸Á¡¿¡ 4Á¡À¸·Î Æò°¡Çß´Ù.
±×·¯³ª ÅÚ·¹±×·¥ÀÇ ºñ¹Ð´ëÈ ±â´ÉÀº º¸¾È Æò°¡¿¡¼ ¸¸Á¡À» ¹Þ¾Æ, ÆäÀÌ½ººÏ Ã¤ÆÃ°ú ±¸±Û Çà¾Æ¿ôÀÌ 2Á¡À» ¹ÞÀº °Í°ú ºñ±³ÇÏ¸é ³î¶ó¿î º¸¾È ¼öÁØÀ» ÀÚ¶ûÇØ ÈÁ¦¸¦ ºÒ·¯ ÀÏÀ¸Ä×´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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