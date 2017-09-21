KAI ±èÀÎ½Ä ºÎ»çÀå »ç¸Á¡¦KAI ÁÖ½Ä »çµéÀÏ Á¤µµ·Î ¾ÖÂø º¸¿´´Âµ¥

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±º Ãâ½ÅÀÎ ±è ºÎ»çÀåÀº 2006³â KAI¿¡¼ ¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸®Æ®(UAE) ÁÖÀç»ç¹«¼ÒÀåÀ¸·Î ¹Î°£ °æ·ÂÀ» ½×±â ½ÃÀÛÇØ ÀÌÈÄ ¼öÃâ»ç¾÷º»ºÎÀå µîÀ» °ÅÃÄ 2015³â ¸»ºÎÅÍ´Â ÇØ¿Ü»ç¾÷º»ºÎÀåÀ¸·Î ¼öÃâ»ç¾÷ Àü¹ÝÀ» ÃÑ°ýÇØ¿Ô´Ù.
±è ºÎ»çÀåÀº KAI¿¡ ´ëÇØ ¾ÖÂøÀÌ ¸¹¾Ò´ø °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁö°í ÀÖ´Ù.
¿ÃÇØ 2¿ù ±è ºÎ»çÀåÀ» Æ÷ÇÔÇÑ KAI ÀÓ¿øÁøµéÀÇ ÁÖ½Ä Àå³» ¸ÅÀÔ¿¡ Àû±Ø µ¿ÂüÇß°í ´ç½Ã ±èÀÎ½Ä ºÎ»çÀåÀº µÎ ¹ø¿¡ °ÉÃÄ KAI 1055ÁÖ¸¦ Àå³» ¸Å¼öÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
±×·¯³ª ÃÖ±Ù ÇÏ¼º¿ë ´ëÇ¥ÀÌ»ç¸¦ Æ÷ÇÔÇØ KAIÀÇ ÀÓÁ÷¿øµéÀÌ ¹æ»ê‧°æ¿µ ºñ¸®¿¡ ÈÖ¸»·Á Á¶»ç¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù. ±è ºÎ»çÀåÀº ¾ÆÁ÷±îÁö °ËÂû Á¶»ç¸¦ ¹ÞÁö´Â ¾Ê¾ÒÀ¸³ª °ËÂû ¼ö»ç°¡ KAIÀÇ ¹æ»ê ºñ¸®¿¡ ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Â ¸¸Å ½ÉÀûÀ¸·Î »ó´çÇÑ ¾Ð¹ÚÀ» ¹Þ¾Æ¿Â °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁø´Ù.
ÇÑÆí °æÂûÀº ±è ºÎ»çÀåÀÌ ½º½º·Î ¸ñ¼ûÀ» ²÷Àº °ÍÀ¸·Î º¸°í È¸»ç °ü°èÀÚ µîÀ» »ó´ë·Î Á¤È®ÇÑ °æÀ§¸¦ Á¶»çÇÒ ¹æÄ§ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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