¡®ÀºÅð¡¯ ¾Æ¹«·Î ³ª¹Ì¿¡, ¡®³²¼ºÆí·Â¡¯ ³í¶õ ºÎ¸¥ ÆÄ¶õ¸¸ÀåÇß´ø »î

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.9.21 ¸ñ 15:08
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.09.21  
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¡ã ÀÏº» JÆËÀÇ Àü¼º±â¸¦ ÀÌ²ø¾ú´ø ½ºÅ¸ ¾Æ¹«·Î ³ª¹Ì¿¡°¡ 2018³âÀ» ³¡À¸·Î ÀºÅðÇÑ´Ù. ÆäÀÌ½ººÏ Ä¸Ã³.

 

ÀÏº» JÆËÀ» ÀÌ²ø¾ú´ø ½ºÅ¸ ¾Æ¹«·Î ³ª¹Ì¿¡°¡ 2018³âÀ» ³¡À¸·Î ÀºÅðÇÑ´Ù.

¾Æ¹«·Î ³ª¹Ì¿¡´Â 20ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ °ø½Ä »çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ ÀºÅð¸¦ ¼±¾ðÇß´Ù.

ÀÌ³¯ °ø½Ä»çÀÌÆ®¿¡ °ÔÀçÇÑ ±Û¿¡¼­ ¾Æ¹«·Î ³ª¹Ì¿¡´Â “ÀºÅð¿¡ ´ëÇØ ¾ÆÁÖ ¿À·§µ¿¾È ¸¶À½¿¡ Ç°°í ÀÖ¾ú´Ù”¸ç “14»ì¿¡ µ¥ºßÇØ 25³â°£ Á¤¸» ¸¹Àº ÀÏÀÌ ÀÖ¾ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

ÀÌ¾î “¸¶Áö¸· À½¹Ý ¹ß¸Å¿Í ÄÜ¼­Æ®·Î ÃÖ¼±À» ´ÙÇØ ÀÇ¹Ì ÀÖ´Â 1³âÀ» º¸³»°í ½Í´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

JÆËÀÇ Àü¼º±â ½ÃÀýÀ» ÀÌ²ø¾úÀ» »Ó ¾Æ´Ï¶ó ¾Æ½Ã¾Æ¿¡¼­ ÆÐ¼ÇÀÇ ¾ÆÀÌÄÜÀ¸·Îµµ ÅëÇÏ´ø ¾Æ¹«·Î ³ª¹Ì¿¡ÀÇ ÀºÅð ¼Ò½Ä¿¡ ÀÏº» ¿­µµ´Â ¹ßÄ¬ µÚÁýÇû´Ù. NHK¸¦ ºñ·ÔÇØ ÀÏ°£ ¸¶ÀÌ´ÏÄ¡ µîÀº ¾Æ¹«·Î ³ª¹Ì¿¡ÀÇ ÀºÅð ¼Ò½ÄÀ» ¼Óº¸·Î ¾Ë·È´Ù.

¾Æ¹«·Î ³ª¹Ì¿¡´Â 1992³â 14¼¼ÀÇ ¾î¸° ³ªÀÌ·Î ÀÏº» ¾ÆÀÌµ¹ ±×·ì ‘½´ÆÛ ¸ùÅ°Áî’¸¦ ÅëÇØ µ¥ºßÇÑ Á÷ÈÄ 1996³â¿¡ ÀÏº» À½¾Ç°èÀÇ ¹Ì´Ù½ºÀÇ ¼ÕÀÌ¶ó ºÒ¸®´Â ÇÁ·Îµà¼­ ÄÚ¹«·Î Å×Ã÷¾ß¿Í ¼ÕÀâ°í È¦·Î¼­±â¿¡ ³ª¼¹´Ù.

ÀÌÈÄ ¼ö¸¹Àº È÷Æ®°îÀ» ³»³õÀ¸¸ç ‘JÆËÀÇ ¿©¿Õ’À¸·Î¼­ JÆËÀÇ ¿ª»ç¸¦ ¸»ÇÒ ¶§ »©³õÀ» ¼ö ¾ø´Â ÀÎ¹°·Î ¿ì¶Ò ¼¹´Ù.

±×·¯³ª ±×´Â ³ë·¡ ¿Ü¿¡µµ º¹ÀâÇÑ »ç»ýÈ°·Î ³í¶õÀÇ Áß½É¿¡ ¼­±âµµ Çß´Ù.

¼Ö·Î·Î µ¥ºßÇÑ Áö 1³â¸¸ÀÎ 1997³â ¾Æ¹«·Î ³ª¹Ì¿¡´Â È¥ÀüÀÓ½ÅÀ» ÇÏ¸ç 15»ì ¿¬»óÀÌ´ø ±×·ì TRFÀÇ ¸â¹ö SAM°ú °áÈ¥±îÁö ÇÏ°Ô µÆ´Ù.

°áÈ¥ Á÷ÈÄ È°µ¿À» Áß´ÜÇÑ ¾Æ¹«·Î ³ª¹Ì¿¡´Â ¾î¸Ó´Ï°¡ ½Ãµ¿»ýÀ¸·ÎºÎÅÍ »ìÇØ´çÇÏ´Â °¡½¿ ¾ÆÇÂ ÀÏÀ» °Þ¾î¾ß¸¸ Çß´Ù. ÀÌ¾î °áÈ¥ 4³â¸¸ÀÎ 2002³â¿¡´Â SAM°ú ÀÌÈ¥À» ÇÏ°í ´Ù½Ã ¹«´ë·Î º¹±ÍÇß´Ù.

ÀÌÈÄ ¾Æ¹«·Î ³ª¹Ì¿¡´Â ¶ô¹êµå JealkbÀÇ º¸ÄÃ Å¸¹«¶ó ¾ÆÃ÷½Ã¿Í V6ÀÇ ¹Ì¾ßÄÉ ÄË µî ¿©·¯ °¡¼ö¿Í ¿­¾Ö¼³¿¡ ÈÛ½Î¿´´Ù.

´ç½Ã ÀÏº» ³»¿¡¼­µµ ¾Æ¹«·Î ³ª¹Ì¿¡°¡ ‘³²¼ºÆí·Â’ÀÌ ÀÖ´Ù´Â ¼Ò¹®ÀÌ µ¹¾ÒÀ¸³ª ¾Æ¹«·Î ³ª¹Ì¿¡ÀÇ ÀÎ±â°¡ ³ô¾Ò´ø ¸¸Å­ »ç½ÇÀÌµç ¾Æ´Ïµç ¿©·¯ °¡¼ö¿Í ¿­¾Ö¼³ÀÌ »ý±æ ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Ù´Â ºÐÀ§±âµµ Çü¼ºµÇ±âµµ Çß´Ù.

ÇÑÆí ÀÏº»¸ÅÃ¼ ½ºÆ÷´ÏÄ¡´Â 21ÀÏ “¾Æ¹«·Î ³ª¹Ì¿¡°¡ Áö³­ÇØ °¡À» ±³Åä ½Ã³»¿¡ 2¾ï¿£(¾à 20¾ï¿ø)ÀÇ °í±Þ ¾ÆÆÄÆ®¸¦ ±¸ÀÔÇß´Ù”¸é¼­ “ÀºÅð ÈÄ °¡Á·µé°ú ±³Åä¿¡¼­ »ì °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù”°í ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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