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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.9.21 ¸ñ 18:14
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½ÂÀÎ 2017.09.21  
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ÀÌ¸í¹Ú Á¤±ÇÀÌ ¹®È­¿¹¼ú°è ºí·¢¸®½ºÆ® ÀÌ¿Ü¿¡µµ ¹Ý´ëµÇ´Â °³³äÀÇ ‘È­ÀÌÆ®¸®½ºÆ®’¸¦ ¸¸µé¾î Ä£Á¤ºÎ ÀÎ»ç¸¦ À°¼ºÇÏ·Á Çß´Ù´Â ÁÖÀåÀÌ Á¦±âµÅ ³í¶õÀÌ Ä¿Áö°í ÀÖ´Ù.

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SBS´Â “±¹Á¤¿øÀÌ ÀÌµé ¿¬¿¹ÀÎÀ» Á¤ºÎÁÖ°üÇà»ç³ª ±Ý¿¬, ±ÝÁÖ µî °øÀÍ±¤°í¿¡ ¿ì¼± ¼·¿ÜÇÏ·Á Çß´Ù”¸ç “(±¹Á¤¿øÀÌ) ¿ìÆÄ ¿¬¿¹ÀÎ À°¼ºÀ¸·Î ¿Â°ÇÆÄ¸¦ Æ÷¿ëÇÏ°í ¿ìÆÄ¸¦ °áÁýÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù°í ºÐ¼®Çß´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

21ÀÏ <½ºÆ÷Ã÷Á¶¼±>Àº ÀÌ·¸°Ô À°¼ºµÈ ºÀ»ç´ÜÃ¼ Áß ÇÏ³ª°¡ 2010³â Ã¢¸³ ±â³ä½ÄÀ» ¿¬ ‘ÁÁÀº»çÈ¸¸¦ À§ÇÑ 100ÀÎÀÌ»çÈ¸’¶ó°í ¹àÇû´Ù. ÀÌ¾î ±¹Á¤¿øÀÌ °Å·ÐÇÑ L¾¾´Â ÀÌ´öÈ­, C¾¾´Â ÃÖ¼öÁ¾ÀÌ¶ó°í º¸µµÇß´Ù.

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°ËÂû °ü°èÀÚ´Â “¼ÒÀ§ ¸»ÇÏ´Â ºí·¢¸®½ºÆ®¿¡ ´ëºñµÇ´Â È­ÀÌÆ® ¸®½ºÆ®´Â °®°í ÀÖÁö ¾Ê°í (±¹Á¤¿øÀÇ) ¼ö»ç ÀÇ·Ú ³»¿ë¿¡µµ Æ÷ÇÔµÅ ÀÖÁö ¾Ê´Ù”¸ç “±×¿Í °ü·ÃÇØ ¼ö»ç¸¦ ÁøÇàÇÏ°í ÀÖ°Å³ª °ËÅäÇÏ°í ÀÖ´Â °ÍÀº ¾ø´Ù”°í ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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