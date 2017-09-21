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ÀÌ¸í¹Ú Á¤±ÇÀÌ ¹®È¿¹¼ú°è ºí·¢¸®½ºÆ® ÀÌ¿Ü¿¡µµ ¹Ý´ëµÇ´Â °³³äÀÇ ‘ÈÀÌÆ®¸®½ºÆ®’¸¦ ¸¸µé¾î Ä£Á¤ºÎ ÀÎ»ç¸¦ À°¼ºÇÏ·Á Çß´Ù´Â ÁÖÀåÀÌ Á¦±âµÅ ³í¶õÀÌ Ä¿Áö°í ÀÖ´Ù.
SBS´Â 2010³â ÀÌ¸í¹Ú Á¤±Ç ´ç½Ã ±¹°¡Á¤º¸¿øÀÌ ‘¿¬¿¹°è ÁÂÆÄ½ÇÅÂ ¹× ¼øÈ¯ ¹æ¾È’ÀÌ¶ó´Â º¸°í¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ ¿¬¿¹ÀÎµéÀ» ÁÂÆÄ¿Í Ä£Á¤ºÎ ¼ºÇâÀ¸·Î ³ª´« µÚ Ä£Á¤ºÎ ¼ºÇâÀÇ ¿¬¿¹ÀÎÀ» ÁýÁß À°¼ºÇÏ·Á Çß´Ù°í 20ÀÏ º¸µµÇß´Ù.
¸ÅÃ¼´Â ±¹Á¤¿øÀÌ º¸°í¼¸¦ ÅëÇØ Æ¯Á¤ ¿¬±âÀÚ¸¦ Áö¸ñÇØ ÀÌµéÀ» Áß½ÉÀ¸·Î ¾Èº¸ÇöÀå °ßÇÐÀÌ³ª ¸ðÀÓÀ» ¸¸µé¾î ¿ìÆÄ ¿¬¿¹ÀÎÀ» Á¶Á÷È ÇØ¾ß ÇÑ´Ù´Â °èÈ¹À» ¼¼¿ü´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù. ÀÌ¿Ü¿¡µµ ÀÏºÎ ¿¬±âÀÚ¿Í °³±×¸Ç µî ¿ª½Ã °Å·ÐµÆ´Ù°í º¸µµÇß´Ù.
SBS´Â “±¹Á¤¿øÀÌ ÀÌµé ¿¬¿¹ÀÎÀ» Á¤ºÎÁÖ°üÇà»ç³ª ±Ý¿¬, ±ÝÁÖ µî °øÀÍ±¤°í¿¡ ¿ì¼± ¼·¿ÜÇÏ·Á Çß´Ù”¸ç “(±¹Á¤¿øÀÌ) ¿ìÆÄ ¿¬¿¹ÀÎ À°¼ºÀ¸·Î ¿Â°ÇÆÄ¸¦ Æ÷¿ëÇÏ°í ¿ìÆÄ¸¦ °áÁýÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù°í ºÐ¼®Çß´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
21ÀÏ <½ºÆ÷Ã÷Á¶¼±>Àº ÀÌ·¸°Ô À°¼ºµÈ ºÀ»ç´ÜÃ¼ Áß ÇÏ³ª°¡ 2010³â Ã¢¸³ ±â³ä½ÄÀ» ¿¬ ‘ÁÁÀº»çÈ¸¸¦ À§ÇÑ 100ÀÎÀÌ»çÈ¸’¶ó°í ¹àÇû´Ù. ÀÌ¾î ±¹Á¤¿øÀÌ °Å·ÐÇÑ L¾¾´Â ÀÌ´öÈ, C¾¾´Â ÃÖ¼öÁ¾ÀÌ¶ó°í º¸µµÇß´Ù.
ÀÌ¿Í °ü·ÃÇØ ÃÖ¼öÁ¾Àº “´ç½Ã ÇÑ±¹ ¿¬¿¹ÀÎ ³ëÁ¶¿¡¼ ‘ÁÁÀº ÀÏÀ» ÇÔ²² ÇÏÀÚ’¶ó´Â Á¦¾ÈÀÌ ÀÖ¾ú°í, ÃëÁö¸¦ µè°í´Â ±â²¨ÀÌ ½Â³«Çß´Ù”¸ç “´ç½Ã ¼ö¸¹Àº ¼±ÈÄ¹èµéÀÌ µ¿ÂüÇß´Ù. Á¤Ä¡Àû ¸ñÀûÀÌ ¼û¾îÀÖ¾ú´Ù¸é ´ç¿¬È÷ Âü¿©ÇÏÁö ¾Ê¾ÒÀ» °Í”ÀÌ¶ó°í ÇØ¸íÇß´Ù.
ÀÌ¾î ±×´Â “³ª´Â Á¤Ä¡ÀûÀ¸·Î ¿À¸¥ÂÊ ¶Ç´Â ¿ÞÂÊÀÌ ¾ø´Â »ç¶÷ÀÌ´Ù. 24³â°£ ³ª´®ÀÇ È°µ¿À» ÇØ ¿Ô°í, ¼ú·´ã¹èµµ ¾ÈÇÏ¸é¼ ‘¼±ÇÑ ÀÏ’¿¡ µ¿ÂüÇÏ°íÀÚ Çß´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
ÇÑÆí ‘ºí·¢¸®½ºÆ®’¸¦ ¼ö»çÁßÀÎ °ËÂûÀº ‘ÈÀÌÆ® ¸®½ºÆ®’ ÀÇÈ¤ ÀÚÃ¼´Â ÇöÀç ¼ö»ç ´ë»óÀ¸·Î º¸°í ÀÖÁö ¾Ê´Ù°í ¹àÇû´Ù.
°ËÂû °ü°èÀÚ´Â “¼ÒÀ§ ¸»ÇÏ´Â ºí·¢¸®½ºÆ®¿¡ ´ëºñµÇ´Â ÈÀÌÆ® ¸®½ºÆ®´Â °®°í ÀÖÁö ¾Ê°í (±¹Á¤¿øÀÇ) ¼ö»ç ÀÇ·Ú ³»¿ë¿¡µµ Æ÷ÇÔµÅ ÀÖÁö ¾Ê´Ù”¸ç “±×¿Í °ü·ÃÇØ ¼ö»ç¸¦ ÁøÇàÇÏ°í ÀÖ°Å³ª °ËÅäÇÏ°í ÀÖ´Â °ÍÀº ¾ø´Ù”°í ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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