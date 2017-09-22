¡®¸¶¾à+À½ÁÖ¿îÀü¡¯ Â÷ÁÖÇõÀÇ À¾¼Ò ¡°È¦¾Æ¹öÁö ¹Ø¿¡¼­ ÀÚ¶ó¡±¡¦¿©ÀüÈ÷ ½Î´ÃÇÑ ¿©·Ð

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21ÀÏ ¼¿ï°íµî¹ý¿ø Á¦13Çü»çºÎ¿¡¼ ¸¶¾à·ù °ü¸®¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü, µµ·Î±³Åë¹ý·±³Åë»ç°íÃ³¸® Æ¯·Ê¹ý À§¹Ý ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Â Â÷ÁÖÇõÀÇ Ç×¼Ò½É µÎ ¹øÂ° °øÆÇÀÌ ¿·È´Ù.
ÀÌ³¯ Â÷ÁÖÇõ ÃøÀº “10»ì ¶§ ºÎ¸ð´ÔÀÌ ÀÌÈ¥ÇØ È¦¾Æ¹öÁö ¹Ø¿¡¼ ÀÚ¶ú´Ù. ±º´ë Á¦´ëÇÑ ÈÄ ¸¶¾à¿¡ ºüÁ³´Ù. ±íÀÌ ¹Ý¼ºÇÑ´Ù”¸ç “¾Æ¹öÁö²² ³Ê¹« ÁË¼ÛÇÏ´Ù. ¾ÕÀ¸·Î °¡Á· °ç¿¡¼ Á¤Á÷ÇÏ°Ô »ì°í ½ÍÀº ¸¶À½»ÓÀÌ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
Â÷ÁÖÇõÀº Áö³ÇØ 3∼4¿ù ÁöÀÎ °¸ð¾¾¿¡°Ô¼ ¿¢½ºÅÍ½Ã¿Í ´ë¸¶¸¦ »çµé¿© »ïÅ°°Å³ª Èí¿¬ÇÑ ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÆ´Ù. °°Àº ÇØ 8¿ù¿¡ ¼¿ï °³² ÇÑ È£ÅÚ µî¿¡¼ ÇâÁ¤½Å¼ºÀÇ¾àÇ°ÀÎ ÄÉÅ¸¹ÎÀ» µéÀÌ¸¶½Å ÇøÀÇµµ ¹Þ¾Ò´Ù.
ÀÌ»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó Â÷ÁÖÇõÀº Áö³ÇØ 10¿ù 30ÀÏ »õº® ¼ú¿¡ ÃëÇÑ Ã¤ ¼¿ï °³²±¸ ÇÑ ÀÌ¸éµµ·Î¿¡¼ ¾Æ¿ìµð Â÷¸¦ ¸ô´Ù°¡ º¸ÇàÀÚ 3¸íÀ» ¹üÆÛ·Î µéÀÌ¹ÞÀº ÇøÀÇ°¡ µå·¯³ª Ãß°¡ ±â¼ÒµÆ´Ù. »ç°í ´ç½Ã Â÷ÁÖÇõÀÇ Ç÷Áß¾ËÄÚ¿Ã³óµµ´Â ¸éÇãÃë¼Ò¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â 0.112%¿´´Ù.
Â÷ÁÖÇõÀÌ ³½ »ç°í ÇÇÇØÀÚ Áß 1¸íÀº ¼â°ñ °ñÀý µî 24ÀÏÀÇ Ä¡·á°¡ ÇÊ¿äÇÑ »óÇØ¸¦ ÀÔ¾ú´Ù. ´Ù¸¥ 2¸íÀº °æÃß ¿°ÁÂ µîÀ» Áø´Ü¹Þ¾Ò´Ù.
ÇÑÆí Áö³ 6¿ù ¿¸° 1½É¿¡¼ Â÷ÁÖÇõÀº Â¡¿ª 1³â 6°³¿ù ¹× 501¸¸¿øÀÇ ÃßÂ¡±ÝÀ» ¼±°í¹Þ¾Ò´Ù. ºÒ±¸¼Ó »óÅÂ¿¡¼ ÀçÆÇÀ» ¹Þ´ø ¹Ú¾¾´Â 1½É ÀÌÈÄ ¹ýÁ¤¿¡¼ ±¸¼ÓµÈ »óÅÂÀÌ´Ù.
´©¸®²ÛµéÀº “³ªµµ È¦¾Æ¹öÁö ¹Ø¿¡¼ ÀÚ¶ú´Âµ¥ ¹üÁË ¾È ÀúÁö¸§”, “¹üÁË´Â ÀÚ±â°¡ ¼±ÅÃÇØ¼ ÀúÁú·¯³õ°í À¢ È¦¾Æ¹öÁö Å¸·É”, “ÇÑ µÎ ¹øµµ ¾Æ´Ï°í ¿Â°® ¹®Á¦ ´Ù ÀÏÀ¸Ä×´Âµ¥ º¯¸íÀº”, “¹«½¼ ¸»À» ÇÏµç º°·Î ¾È ¹Ï±è”, “±×³É Á¶¿ëÈ÷ ÁÐ°ª ¹ÞÀ¸¸é µÉ µí”, “¼ÖÁ÷È÷ 1½É ÆÇ°áµµ ³Ê¹« ¾àÇÑµ¥ 2½ÉÀÌ ´õ ¶§·ÁÁÖ¸é ÁÁ°Î³×” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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