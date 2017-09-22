Â÷À¯¶÷, ÁßÇÐ±³ ÀÚÅð °áÁ¤ ÀÌÀ¯ º¸´Ï¡¦¡°´ç±¸ À§ÇØ ºÎ¸ð´Ô ¼³µæÇØ¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.9.22 ±Ý 14:04
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½ÂÀÎ 2017.09.22  
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´ç±¸¼±¼ö Â÷À¯¶÷°ú ³²Æí ÀÌÁö¼º ÀÛ°¡°¡ Áö³­ 21ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ SBS ‘ÀÚ±â¾ß-¹é³â¼Õ´Ô’(ÀÌÇÏ ‘¹é³â¼Õ´Ô’)¿¡ Ãâ¿¬Çß´Ù.

ÀÌ³¯ Â÷À¯¶÷°ú ÀÌÁö¼ºÀº °áÈ¥ Àü ´Þ´ÞÇß´ø ¿¬¾Ö ÀÌ¾ß±â¿Í ´õºÒ¾î 4³âÂ÷ ºÎºÎÀÇ °íÃæµµ ÇÔ²² ÅÐ¾î³ö ÀÌ¸ñÀ» ÁýÁß½ÃÄ×´Ù.

Æ¯È÷ À¯¸í ´ç±¸¼±¼öÀÎ Â÷À¯¶÷¿¡ ´ëÇÑ ÀÌ¾ß±â°¡ ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡¼­ ÁÖ¸¦ ÀÌ·é °¡¿îµ¥ Â÷À¯¶÷ÀÌ ´ç±¸¸¦ À§ÇØ ÁßÇÐ±³¸¦ ÀÚÅðÇß´ø ÀÏÈ­µµ ÇÔ²² ÀçÁÖ¸ñ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.

Â÷À¯¶÷Àº °ú°Å ¹æ¼ÛµÈ SBS ‘µ¿»óÀÌ¸ù’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ¾ö¸¶¿¡°Ô µî ¶°¹Ð·Á ´ç±¸¸¦ ÇÏ´Â 17»ì ¿¹ÀºÀÌÀÇ °í¹ÎÀ» µé¾îÁá´Ù.

ÀÌ¾î Â÷À¯¶÷Àº ´ç±¸¸¦ À§ÇØ ÁßÇÐ±³ 2³â ½ÃÀý ÀÚÅð¸¦ Çß´Ù°í °í¹éÇß´Ù.

Â÷À¯¶÷Àº “ÀÚÅð¸¦ ÇÑ °Ç ¿À·ÎÁö ´ç±¸¸¦ ÇÏ±â À§ÇØ ³»°¡ ¸ÕÀú ºÎ¸ð´ÔÀ» ¼³µæÇÑ °Í”ÀÌ¶ó°í ¿îÀ» ¶Ã´Ù.

ÀÌ¾î “±×¶§ ´ç½Ã¿£ ÇÐ±³¿¡¼­ ´ç±¸¸¦ ÀÎÁ¤ÇØÁÖÁö ¾Ê¾Æ¼­ ÈÆ·ÃÀÌ³ª ½ÃÇÕÀÌ ÀÖÀ¸¸é °ø¹®Ã³¸®°¡ Àß ¾ÈµÇ´õ¶ó”¸ç “±×·¡¼­ °á¼®Ã³¸®°¡ µÇ±âµµ ÇÏ°í ¼÷Á¦µµ ²¿¹Ú²¿¹Ú ÇØ¾ßÇß´Ù. ±×·±µ¥ ½Ã°£»ó ÇÒ ¼ö ¾ø´Â ¶§°¡ ¸¹´õ¶ó”¸ç ´ç½Ã »óÈ²À» ¼³¸íÇß´Ù.

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    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
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