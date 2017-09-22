Â÷À¯¶÷, ÁßÇÐ±³ ÀÚÅð °áÁ¤ ÀÌÀ¯ º¸´Ï¡¦¡°´ç±¸ À§ÇØ ºÎ¸ð´Ô ¼³µæÇØ¡±

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´ç±¸¼±¼ö Â÷À¯¶÷°ú ³²Æí ÀÌÁö¼º ÀÛ°¡°¡ Áö³ 21ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ SBS ‘ÀÚ±â¾ß-¹é³â¼Õ´Ô’(ÀÌÇÏ ‘¹é³â¼Õ´Ô’)¿¡ Ãâ¿¬Çß´Ù.
ÀÌ³¯ Â÷À¯¶÷°ú ÀÌÁö¼ºÀº °áÈ¥ Àü ´Þ´ÞÇß´ø ¿¬¾Ö ÀÌ¾ß±â¿Í ´õºÒ¾î 4³âÂ÷ ºÎºÎÀÇ °íÃæµµ ÇÔ²² ÅÐ¾î³ö ÀÌ¸ñÀ» ÁýÁß½ÃÄ×´Ù.
Æ¯È÷ À¯¸í ´ç±¸¼±¼öÀÎ Â÷À¯¶÷¿¡ ´ëÇÑ ÀÌ¾ß±â°¡ ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡¼ ÁÖ¸¦ ÀÌ·é °¡¿îµ¥ Â÷À¯¶÷ÀÌ ´ç±¸¸¦ À§ÇØ ÁßÇÐ±³¸¦ ÀÚÅðÇß´ø ÀÏÈµµ ÇÔ²² ÀçÁÖ¸ñ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
Â÷À¯¶÷Àº °ú°Å ¹æ¼ÛµÈ SBS ‘µ¿»óÀÌ¸ù’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ¾ö¸¶¿¡°Ô µî ¶°¹Ð·Á ´ç±¸¸¦ ÇÏ´Â 17»ì ¿¹ÀºÀÌÀÇ °í¹ÎÀ» µé¾îÁá´Ù.
ÀÌ¾î Â÷À¯¶÷Àº ´ç±¸¸¦ À§ÇØ ÁßÇÐ±³ 2³â ½ÃÀý ÀÚÅð¸¦ Çß´Ù°í °í¹éÇß´Ù.
Â÷À¯¶÷Àº “ÀÚÅð¸¦ ÇÑ °Ç ¿À·ÎÁö ´ç±¸¸¦ ÇÏ±â À§ÇØ ³»°¡ ¸ÕÀú ºÎ¸ð´ÔÀ» ¼³µæÇÑ °Í”ÀÌ¶ó°í ¿îÀ» ¶Ã´Ù.
ÀÌ¾î “±×¶§ ´ç½Ã¿£ ÇÐ±³¿¡¼ ´ç±¸¸¦ ÀÎÁ¤ÇØÁÖÁö ¾Ê¾Æ¼ ÈÆ·ÃÀÌ³ª ½ÃÇÕÀÌ ÀÖÀ¸¸é °ø¹®Ã³¸®°¡ Àß ¾ÈµÇ´õ¶ó”¸ç “±×·¡¼ °á¼®Ã³¸®°¡ µÇ±âµµ ÇÏ°í ¼÷Á¦µµ ²¿¹Ú²¿¹Ú ÇØ¾ßÇß´Ù. ±×·±µ¥ ½Ã°£»ó ÇÒ ¼ö ¾ø´Â ¶§°¡ ¸¹´õ¶ó”¸ç ´ç½Ã »óÈ²À» ¼³¸íÇß´Ù.
±×·¯¸é¼ ±×´Â “¶Ç·¡ Ä£±¸µé°ú ÇÔ²²ÇÑ Ãß¾ïÀÌ Àû´Ù´Â ºÎºÐ¿¡ ´ëÇØ¼ ¾Æ½¬¿ï »ÓÀÌÁö ÈÄÈ¸´Â ¾ø´Ù”¸ç “±× ¶§·Î ´Ù½Ã µ¹¾Æ°¡µµ ÇÐ±³¸¦ ±×¸¸ µÑ °Í °°´Ù”¶ó°í ¸»Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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