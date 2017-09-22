È¿¼º Ã¤¿ë, ¿À´Ã(22ÀÏ) ¼­·ùÁ¢¼ö ¸¶°¨¡¦¼­·ù ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥´Â 10¿ù 12ÀÏ ¿¹Á¤

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È¿¼º±×·ìÀÌ ÁøÇà ÁßÀÎ ‘2017 ÇÏ¹Ý±â ½ÅÀÔ Ã¤¿ë’ ¼·ùÁ¢¼ö°¡ 22ÀÏ Àú³á 6½Ã ¸¶°¨µÈ´Ù.
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ÀÌÈÄ ¸éÁ¢ ÀüÇü ÇÕ°ÝÀÚ´Â 11¿ù 22ÀÏ, ÃÖÁ¾ ÇÕ°ÝÀÚ´Â 11¿ù 30ÀÏ ¹ßÇ¥µÈ´Ù.
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