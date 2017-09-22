Â÷À¯¶÷, µþ°ú ÇÔ²² ´Ü¶õÇÑ »ýÀÏÆÄÆ¼¡¦¡®¸ðÀü¿©Àü¡¯ ¾ö¸¶ ¶È ´àÀº ¸ð½À

|
|
|
|¡ã ´ç±¸¼±¼ö Â÷À¯¶÷°ú ³²Æí ÀÌÁö¼º ÀÛ°¡°¡ Áö³ 21ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ SBS ‘ÀÚ±â¾ß-¹é³â¼Õ´Ô’(ÀÌÇÏ ‘¹é³â¼Õ´Ô’)¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ÈÁ¦ÀÎ °¡¿îµ¥ ÃÖ±Ù SNS¿¡ ¿Ã¸° »çÁøÀÌ ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù. SNSÄ¸Ã³.
´ç±¸¼±¼ö Â÷À¯¶÷°ú ³²Æí ÀÌÁö¼º ÀÛ°¡°¡ Áö³ 21ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ SBS ‘ÀÚ±â¾ß-¹é³â¼Õ´Ô’(ÀÌÇÏ ‘¹é³â¼Õ´Ô’)¿¡ Ãâ¿¬Çß´Ù.
ÀÌ³¯ Â÷À¯¶÷°ú ÀÌÁö¼ºÀº °áÈ¥ Àü ´Þ´ÞÇß´ø ¿¬¾Ö ÀÌ¾ß±â¿Í ´õºÒ¾î 4³âÂ÷ ºÎºÎÀÇ °íÃæµµ ÇÔ²² ÅÐ¾î³ö ÀÌ¸ñÀ» ÁýÁß½ÃÄ×´Ù.
ÇÑÆí ÃÖ±Ù Â÷À¯¶÷Àº ÀÚ½ÅÀÇ SNS¸¦ ÅëÇØ µþ°ú ÇÔ²² ´ÙÁ¤ÇÑ ÇÑ ¶§¸¦ º¸³»°í ÀÖ´Â ¸ð½ÀÀ» °ÔÀçÇØ ÈÁ¦¸¦ ºÎ¸£±âµµ Çß´Ù.
»çÁø ¼Ó¿¡´Â Â÷À¯¶÷ÀÌ µþÀÇ Ã¹µ¹À» ¸Â¾Æ ÇÑ³ª ¾ç°ú ÇÔ²² ÄÉÀÌÅ©¸¦ ¾Õ¿¡ µÎ°í ³ª¶õÈ÷ ¾É¾Æ ¿ô°í ÀÖ´Â ¸ð½ÀÀÌ ´ã°Ü ÀÖ´Ù.
Æ¯È÷ Â÷À¯¶÷ÀÇ µþ ÇÑ³ª¾çÀº ÇÏ¾á ÄÉÀÌÅ©¸¦ ¾Õ¿¡ µÎ°í ÇÏ¾á ÀÇ»ó¿¡ ¸Ó¸®¿¡ ¿¹»Û ²É ¸ð¾çÀÇ ¸®º»À» ´Þ°í ÀÖ¾î ±Í¿©¿òÀ» ´õÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >