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±×·ì ºò¹ð Å¾°ú ´ë¸¶ÃÊ¸¦ Èí¿¬ÇÑ ÇøÀÇ·Î ¹ý¿øÀÇ ½ÉÆÇÀ» ¹ÞÀº ¿¬½À»ý ÇÑ¼Èñ°¡ ‘ÃÖ±Ù Å¾¿¡°Ô ¿¬¶ôÀ» ¹Þ¾Ò´Ù’°í °í¹éÇß´Ù.
ÇÑ¼Èñ´Â 24ÀÏ SNS ÀÎ½ºÅ¸±×·¥ ¶óÀÌºê ¹æ¼ÛÀ» ÁøÇàÇØ ÀÌ·¯ÇÑ ÀÏÈ¸¦ °ø°³Çß´Ù.
ÀÌ³¯ ÇÑ¼Èñ´Â “Áö±ÝÀº ¿¬¶ôÀº ¾ÈÇÑ´Ù”¸ç “Áö±Ý ´Ù¸¥ ÇÚµåÆùÀ» »ç¿ë ÁßÀÎµ¥, ¾ó¸¶Àü¿¡ ¸Þ½ÅÀú¿¡ µé¾î°¡´Ï ÃÖ½ÂÇö´Ô(Å¾ º»¸í)ÀÌ ÇÑ¼Èñ ´ÔÀ» Ä£±¸ Ãß°¡ Çß½À´Ï´Ù¶ó°í ¶ß´õ¶ó. ±×·¡¼ ¹Ù·Î »èÁ¦Çß´Ù”°í Æø·ÎÇß´Ù.
¶ÇÇÑ Å¾°úÀÇ ±³Á¦¿¡ ´ëÇØ “±×ºÐ°ú ¸¸³µ´ø °Ô »ç½ÇÀÌ´Ù. »ç±Í¾ú´Ù”¸ç “Ä£ÇÑ ¾ð´Ï¸¦ ÅëÇØ Àú¶û ¿¬¶ôÇÏ°í ½Í´Ù°í ÇØ¼ ¾Ë°Ô µÆ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ¾î “¸î¸î ±âÀÚºÐµéÀº Å¾ÀÌ ¸ÕÀú Á¢±ÙÇÑ »ç½ÇÀ» ¾Ë°í ÀÖ´Ù”¸ç “ÀçÆÇ ´ç½Ã¿¡ È¸é¿¡ ÀÚ·áµéÀ» ¶ç¿ü¾ú´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÇÑÆí, ÀÌ³¯ ÇÑ¼ÈñÀÇ ¶óÀÌºê ¹æ¼ÛÀº ¾à 8000¿©¸íÀÌ ½ÃÃ»ÇÏ¸ç Å« °ü½ÉÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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