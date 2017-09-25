Á¤ºÀÁÖ ¡°¹®¼º±Ù, MBºí·¢¸®½ºÆ® ¹èÈÄ·Î À¯ÀÎÃÌ Áö¸ñ¡±...À¯ÀÎÃÌ ¡°¸¸µç Àû ¾ø´Ù¡±

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Á¤ºÀÁÖ Àü ÀÇ¿øÀº 19ÀÏ Ã¤³ÎA ‘¿ÜºÎÀÚµé’¿¡¼ “¹®¼º±Ù ¾¾°¡ ¹®È°è ºí·¢¸®½ºÆ® ¹èÈÄ·Î À¯ÀÎÃÌÀ» Áö¸ñÇß¾ú´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
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ÇÑÆí, 25ÀÏ À¯ Àü Àå°üÀº ÀÌ¿Í °ü·ÃÇØ ÇÑ ¸ÅÃ¼¸¦ ÅëÇØ “Á¶»çÇÏ¸é ±Ý¹æ ³ª¿Â´Ù. ´ç½Ã ¹®Ã¼ºÎ ³»ºÎ¿¡ Áö¿ø ¹èÁ¦ ¸í´ÜÀÌ³ª Æ¯Çý ¹®°ÇÀº ¾ø¾ú´Ù. ´ç¿¬È÷ ¸¸µç Àûµµ ¾ø´Ù”¸ç “¿ì¸®´Â ±×·± Â÷º°À» ÇÑ ÀûÀÌ ¾ø´Ù”°í °·Â ºÎÀÎÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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