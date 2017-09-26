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25ÀÏ JTBC ´º½º·ë¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ ¼ÇØ¼ø ¾¾´Â ±è±¤¼®ÀÇ »ç¸Á¿¡ ´ëÇØ “¿À·¡Àü ÀÏÀÌ¶ó ±â¾ïÀÌ ¾È ³´Ù”°í ´ë´äÀ» È¸ÇÇÇÏ¸é¼µµ Ä£¿Àºü¿Í °ü·ÃÇÑ ºÎºÐ¿¡¼ Á¤È®ÇÏ°Ô ÀüÇß´Ù.
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ÀÌ¿¡ ¼ ¾¾´Â “¿Àºüµµ Á¶»ç¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù”¸ç “¿Àºü°¡ ¾Æ·¡ Ãþ¿¡ ÀÖ¾î¼ 119°¡ ¿ÔÀ» ¶§ Àá¿Ê ¹Ù¶÷À¸·Î ¿Ã¶ó¿Ô´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
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ÇÑÆí, ¼ ¾¾´Â µþ ¼¿¬ ¾çÀÇ »ç¸Á½Å°í¸¦ ¹Ù·Î ÇÏÁö ¾ÊÀº ÀÌÀ¯¿¡ ´ëÇØ¼´Â “°æÈ²ÀÌ ¾ø¾ú´Ù. º¯È£»ç¿¡°Ô ´ç½Ã (µþÀÇ Á×À½À») ÀÌ¾ß±â ÇÏÁö ¾ÊÀº °ÍÀº ¸Â´Ù. ÇÏÁö¸¸ »ç¸Á½Å°í¸¦ ÇØ¾ß ÇÏ´ÂÁöµµ ¸ô¶ú´Ù”°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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