¸¶ÀÌ´Ù½º¾ÆÀÌÆ¼ Ã¤¿ë, ¼­·ù Á¢¼ö ¿À´Ã(26ÀÏ) ¸¶°¨¡¦¡®ºí¶óÀÎµå Ã¤¿ë¡¯ ¼±µÎÁÖÀÚ

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|¡ã ¸¶ÀÌ´Ù½º¾ÆÀÌÆ¼ÀÇ ¡®2018³â ½ÅÀÔ»ç¿ø Ã¤¿ë¡¯ ¼·ùÀüÇü Á¢¼ö°¡ 26ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã ¸¶°¨µÈ´Ù. È¨ÆäÀÌÁö Ä¸Ã³.
¸¶ÀÌ´Ù½º¾ÆÀÌÆ¼ÀÇ ‘2018³â ½ÅÀÔ»ç¿ø Ã¤¿ë’ ¼·ùÀüÇü Á¢¼ö°¡ 26ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã ¸¶°¨µÈ´Ù.
¸¶ÀÌ´Ù½º¾ÆÀÌÆ¼´Â °øÇÐ±â¼ú¿ë ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î °³¹ß ¹× º¸±Þ°ú ±¸Á¶ºÐ¾ß ¿£Áö´Ï¾î¸µ ¼ºñ½º, À¥ ºñÁî´Ï½º ÅëÇÕ ¼Ö·ç¼Ç ¼ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ´Â È¸»ç´Ù. 2009³â ¼³¸³µÈ ÀÌÈÄ ÇöÀç Áß±¹, ÀÏº», ¹Ì±¹, ¿µ±¹, ÀÎµµ ·¯½Ã¾Æ, ½Ì°¡Æú, µÎ¹ÙÀÌ µî 8°³ ÇöÁö¹ýÀÎ°ú 35°³±¹ÀÇ Àü¼¼°è ³×Æ®¿öÅ©¸¦ °¡Áö°í ÀÖÀ» Á¤µµ·Î ±Þ¼ºÀåÇÏ°í ÀÖ´Â ±â¾÷ÀÌ´Ù.
¸¶ÀÌ´Ù½º¾ÆÀÌÆ¼´Â Áö³ 4ÀÏºÎÅÍ ¼·ùÀüÇü Á¢¼ö¸¦ ½ÃÀÛÇßÀ¸¸ç, °øÇÐ±â¼ú¿ë SW°³¹ß, À¥¼Ö·ç¼Ç °³¹ß, ±â¼ú, ±â¼ú¿µ¾÷, ¿£Áö´Ï¾î¸µ, ÇØ¿Ü±â¼ú ¹× »ç¾÷, »ç¾÷±âÈ¹, À¥ºñÁö´Ï½º, °æ¿µ, µðÀÚÀÎ µî 10°³ ºÐ¾ß¿¡¼ Ã¤¿ëÀ» ÁøÇàÇÏ°í ÀÖ´Ù.
Æ¯È÷ ¸¶ÀÌ´Ù½º¾ÆÀÌÆ¼´Â 2011³âºÎÅÍ ºí¶óÀÎµå Ã¤¿ëÀ» ½Ç½ÃÇÑ ±â¾÷À¸·Î ¸¶ÀÌ´Ù½º ¾ÆÀÌÆ¼ÀÇ ÀÌÇü¿ì ´ëÇ¥´Â “ÇÐ¹ú, ÇÐ·ÂÀÌ³ª ½ºÆåÀÌ Áö¿øÀÚÀÇ ¿ª·®À» ´ëº¯ÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù. 2011³âºÎÅÍ ºí¶óÀÎµå Ã¤¿ëÀ» ÁøÇàÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç °á°úÀûÀ¸·Î ´ë´ÜÈ÷ ¼º°øÀûÀÌ¾ú´Ù”°í ¹àÈ÷±âµµ Çß´Ù.
¸¶ÀÌ´Ù½º¾ÆÀÌÆ¼ÀÇ Ã¤¿ëÀýÂ÷´Â ¼·ùÀüÇü→½Ç¹«¸éÁ¢→ÀÓ¿ø¸éÁ¢→CEO¸éÁ¢ ¼øÀ¸·Î ÁøÇàµÈ´Ù.
¼·ùÁ¢¼ö ¿Ï·áÀÚ¿¡ ÇÑÇØ ¿À´Â 28ÀÏºÎÅÍ ¿Â¶óÀÎÀ¸·Î ¿ª·®°Ë»ç°¡ ½Ç½ÃµÈ´Ù. ¶Ç ±×·¡ÇÈ½º °³¹ß, °øÇÐ¿ë À©µµ¿ì ¾îÇÃ¸®ÄÉÀÌ¼Ç °³¹ß, À¥¼Ö·ç¼Ç ÇÁ·±Æ®/¹é¿£µå °³¹ß, À¥¼Ö·ç¼Ç ¼ºñ½º ¿î¿µ, ¸Ó½Å·¯´× ¾Ë°í¸®Áð °³¹ß Á÷¹«ºÐ¾ß¿¡ ÇÑÇØ¼ 30ÀÏ ¿ÀÈÄ ¿Â¶óÀÎ °³¹ßÅ×½ºÆ®°¡ Ãß°¡·Î ½Ç½ÃµÈ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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