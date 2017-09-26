¡®À¯°ñ¹ß°ß 15ÁÖ±â¡¯ °³±¸¸®¼Ò³â »ç°Ç, »ìÀÎ¹ü Ãæµ¿Àû »ìÀÎ ¾Æ´Ï´Ù?...¡®±×¾Ë¡¯ ³»¿ë ÀçÁ¶¸í

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Áö³ ¹æ¼ÛµÈ SBS ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’¿¡¼´Â ‘°³±¸¸®¼Ò³â’ »ç°ÇÀÇ »ìÀÎ¹«±â¸¦ ÃßÁ¤ÇÏ´Â ½ÇÇèÀ» ÁøÇàÇß´Ù.
¾Õ¼ À¯°ñ ¹ß±¼°ú °¨Á¤À» ´ã´çÇß´ø °æºÏ´ëÇÐ±³ ¹ýÀÇÇÐÆÀÀº °³±¸¸®¼Ò³â 3±¸ÀÇ µÎ°³°ñ¿¡¼ »óÃ³¸¦ ¹ß°ßÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. ÀÌ¶§ ¹ß°ßµÈ »óÃ³´Â ´©±º°¡¿¡ ÀÇÇØ ÀÎÀ§ÀûÀ¸·Î »ý±ä »óÃ³ÀÎ °ÍÀ» È®ÀÎ ÇßÁö¸¸ »ìÇØµµ±¸±îÁö´Â Ã£Áö ¸øÇß´Ù.
‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í ½Í´Ù’ Á¦ÀÛÁøÀº ½ÇÁ¦ »ç¶÷ µÎ³úÀÇ ºñ½ÁÇÏ´Ù´Â ±Û¸®¼¼¸° ºñ´©·Î ¸¸µç µÎ°³°ñ ¸ðÇüÀ¸·Î ½ÇÇèÀ» ½ÃÀÛÇß°í, ÇÑÂÊÀº »ÏÁ·ÇÏ°í ÇÑÂÊÀº ³¯ÀÌ ¼ ÀÖ´Â µµ±¸¶ó´Â °ÍÀ» ¾Ë¾Æ³Â´Ù.
ÇÑ Àü¹®°¡´Â µÎ°³°ñ »óÃ³¿Í µµ±¸ µîÀ¸·Î ¿ëÀÇÀÚ¸¦ ºÐ¼®ÇÑ °á°ú “»ó´çÈ÷ Ä§ÂøÇÏ°í ¾î´À Á¤µµÀÇ ±ÔÄ¢¼ºÀÌ ÀÖ´Â °ø°Ý ÆÐÅÏÀ» º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù”¸ç “ÀÌ´Â ºÐ³ë¿Í´Â °Å¸®°¡ ¸Õ °ø°ÝÀ¸·Î º¼ ¼ö ÀÖ´Ù”°í ÃßÃøÇß´Ù.
´Ù¸¥ Àü¹®°¡´Â “Ãæµ¿ÀûÀ¸·Î ´Ù¼¸ ¼Ò³âÀ» Á×¿´´Ù°í »ý°¢ÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù”¸ç “»çÀÌÄÚÆÐ½ºÀÇ ÁþÀÌ ºÐ¸íÇÏ°í À§ÇèÇÑ ÀÎ¹°·Î ´Ù½Ã »ìÀÎÀ» ÇßÀ» ¼öµµ ÀÖ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
¶ÇÇÑ ¿ëÀÇÀÚ´Â ²Ï ¿À·§µ¿¾È ¿Í·æ»ê¿¡¼ »ýÈ°ÇÑ °Í°ú ÀÏ¹Ý »ç¶÷µéÀÌ ¸ð¸£´Â °ø±¸¸¦ ´Ù·ç´Â µ¥ ÀÍ¼÷ÇÏ´Ù´Â °ÍÀÌ Àü¹®°¡µéÀÇ Àü¾ðÀÌ¾ú´Ù.
ÇÑÆí, 26ÀÏ ´ë±¸ ´Þ¼±¸ ¿Í·æ»ê¿¡´Â °³±¸¸®¼Ò³â À¯°ñ ¹ß°ß 15ÁÖ±â’ Ãß¸ð½ÄÀÌ ¿·Á À¯°¡Á· ´ëÇ¥°¡ Âü¿©Çß´Ù. 1991³â ½ÇÁ¾µÈ °³±¸¸® ¼Ò³â 5¸íÀº 11³â¸¸ÀÎ 2002³â 9¿ù ´ë±¸ ¿Í·æ»ê ¼¼¹æ°ñ¿¡¼ À¯°ñ·Î ¹ß°ßµÆ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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