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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.9.26 È­ 18:01
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¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯ °¡Á·»ç±â´Ü ÀÏºÎ °Ë°Å¡¦°¡ÇØÀÚ¿Í ÇÔ²² µµÁÖÁßÀÎ ÇÇÇØÀÚ?
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.09.26  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã 3¸íÀÇ ¿©¼º°ú °áÈ¥ÇØ ÃÑ 16¾ï¿øÀ» °¡·ÎÃ«´ø °¡Á·»ç±â´ÜÀÌ Áß ÇÑ¸íÀÌ ±¸¼Ó±â¼ÒµÆ´Ù. SBSÄ¸Ã³.

 

3¸íÀÇ ¿©¼º°ú °áÈ¥ÇØ ÃÑ 16¾ï¿øÀ» °¡·ÎÃ«´ø °¡Á·»ç±â´ÜÀÌ Áß ÇÑ¸íÀÌ ±¸¼Ó±â¼ÒµÆ´Ù.

¼ö¿øÁö°Ë Çü»ç4ºÎ(¼­Á¤½Ä ºÎÀå°Ë»ç)´Â Æ¯Á¤°æÁ¦¹üÁË °¡ÁßÃ³¹ú µî¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü»ó »ç±â µî ÇøÀÇ·Î ¹Ú¸ð(29)¾¾¸¦ ±¸¼Ó±â¼ÒÇß´Ù°í 26ÀÏ ¹àÇû´Ù.

±×·¯³ª ÇÙ½ÉÀÎ¹°·Î ¼Õ²ÅÈ÷´Â Ä£¸ð ±è¸ð(50)¾¾¿Í °èºÎ ÀÌ¸ð(47)¾¾´Â ¾ÆÁ÷ µµÁÖÁßÀÌ¸ç ÀÌµéÀº Áö¸í¼ö¹è »óÅÂÀÌ´Ù.

¹Ú ¾¾ ÀÏ´çÀÇ ¹üÇàÀº Áö³­´Þ SBS ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’¸¦ ÅëÇØ ¸¸ÃµÇÏ¿¡ µå·¯³µ´Ù. ¹Ú¾¾´Â ´ç½Ã ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’¿¡¼­ ÃëÀç¸¦ ½ÃÀÛÇÏÀÚ ÀÚ¼öÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.

¹Ú¾¾´Â 2011³â 1¿ùºÎÅÍ A(26)¾¾¿Í ±³Á¦¸¦ ½ÃÀÛÇØ °°Àº ÇØ È¥ÀÎ½Å°í ¾øÀÌ °áÈ¥½Ä¸¸ ¿Ã·È´Ù. ÀÌµéÀº È¥¼öºñ¿ë »Ó ¾Æ´Ï¶ó »ç¾÷¿¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù¸ç 13¾ï¿øÀ» °¥ÃëÇß´Ù. ÀÌ·± ¼ö¹ýÀ¸·Î ¹Ú¾¾ °¡Á·Àº A¾¾¸¦ ºñ·ÔÇØ ¿©¼º 3¸í°ú °áÈ¥ÇØ ¸ðµÎ 15¾ï 9Ãµ¿©¸¸¿øÀ» ¹Þ¾Æ Ã¬±ä °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù.

ÀÌµé °¡Á·Àº °áÈ¥ Àü È­¸ñÇÑ °¡Á¤ÀÎ Ã´ ¿¬ÃâÇÏ¸ç ÇÇÇØ ¿©¼ºµéÀ» ±ØÁøÈ÷ ´ë¿ìÇØ È£°¨À» »ç´Â ¹æ½ÄÀ¸·Î ¹üÇàÀ» ÀúÁú·¶´Ù.

Æ¯È÷ ¹Ú¾¾ÀÇ Ä£¸ð ±è¾¾°¡ °è¸ðÀÓ°ú °¢Á¾ ¸ðÀÓÀ» ÅëÇØ ÇÇÇØÀÚ¸¦ ¹°»öÇßÀ¸¸ç Ä£¸ð¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î °èºÎ¿Í ¾Æµé ¹Ú¾¾±îÁö ÀÏ°¡Á·ÀÌ ÀÌ »ç±â Çà°¢¿¡ µ¿ÂüÇÑ °ÍÀ¸·Î Á¶»çµÆ´Ù.

´õ±º´Ù³ª ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’¸¦ ÅëÇØ ÇÇÇØÀÚ Áß ÇÑ¸íÀÌ ¿ÀÈ÷·Á °¡ÇØÀÚµéÀ» µ½°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ¹àÇôÁ® Ãæ°ÝÀ» Áá´Ù.

¹æ¼Û¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ Á¤½ÅÀÇÇÐ Àü¹®°¡µéÀº °¡Àå Å« ÇÇÇØÀÚ Áß ÇÑ¸íÀÎ ¼­¾¾°¡ µµ¸®¾î °¡ÇØÀÚµéÀ» µ½°í ÀÖ´Â »óÈ²À» µÎ°í ±³ÁÖ¸¦ ¸Í½ÅÇÏ´Â ½ÅµµÀÇ ¸ð½À°ú ÀÏÄ¡ÇÏ¸ç ÀÚ¾Æ·Î ÆÇ´ÜÇÏ°í ÀÖÁö ¸øÇÏ´Ù°í ºÐ¼®Çß´Ù.

ÀÌµé °¡Á·ÀÌ ÀÚÁÖ °¡´ø ½Ä´çÀÇ ÁÖÀÎ ¿ª½Ã ÀÌ¸¦ µÞ¹ÞÄ§ÇÏ´Â ÀÌ¾ß±â¸¦ ÀüÇß´Ù. ±×´Â “±è¾¾°¡ ÀÚ±â Á¶Ä«¶ó°í Çß´Ù. ±Ùµ¥ ´«Ä¡ ºü¸¥ »ç¶÷Àº µü º¸¸é ¾Ë¾ÒÀ» °Å´Ù. ¿ÏÀü ³ë¿¹¿´´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

¼­¾¾´Â ÇöÀç ±è¾¾¿Í ÀÌ¾¾¿Í ÇÔ²² µµÁÖÁßÀÎ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.

ÇÑÆí °ËÂûÀº ÀÌµé ¿©¼º ¿Ü¿¡ Ãß°¡·Î 3¸íÀÇ ¿©¼ºÀÌ °°Àº ¼ö¹ýÀ¸·Î ÇÇÇØ¸¦ ´çÇÑ °ÍÀ¸·Î º¸°í ¼ö»ç¸¦ È®´ëÇÏ°í ÀÖ´Ù.

°ËÂû °ü°èÀÚ´Â “¹Ú¾¾ µîÀº ÇÇÇØ ¿©¼ºÀ» ±ØÁøÈ÷ ¶°¹Þµé¾î ½ÃÁý¿À¸é Çàº¹ÇÒ °Í °°Àº È¯»ó¿¡ ºüÁö°Ô ÇØ °áÈ¥ÇÑ µÚ °¡Á·ÀÌ µÈ °ÍÀ» ±âÈ¸·Î ÇÇÇØ ¿©¼º°ú ºÎ¸ð¿¡°Ô µ·À» ¿ä±¸Çß´Ù”¸ç “¿©¼º µî »çÈ¸Àû ¾àÀÚ¸¦ »ó´ë·Î ÇÑ ÀÌ·¯ÇÑ ¹üÇà¿¡ ´ëÇØ ±¸¼Ó¼ö»ç ¹× ¹ýÁ¤ ÃÖ°íÇü ±¸Çü µîÀ¸·Î ¾öÁ¤ ´ëÃ³ÇÏ°Ú´Ù”°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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