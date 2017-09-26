¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯ °¡Á·»ç±â´Ü ÀÏºÎ °Ë°Å¡¦°¡ÇØÀÚ¿Í ÇÔ²² µµÁÖÁßÀÎ ÇÇÇØÀÚ?

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¼ö¿øÁö°Ë Çü»ç4ºÎ(¼Á¤½Ä ºÎÀå°Ë»ç)´Â Æ¯Á¤°æÁ¦¹üÁË °¡ÁßÃ³¹ú µî¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü»ó »ç±â µî ÇøÀÇ·Î ¹Ú¸ð(29)¾¾¸¦ ±¸¼Ó±â¼ÒÇß´Ù°í 26ÀÏ ¹àÇû´Ù.
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¹Ú¾¾´Â 2011³â 1¿ùºÎÅÍ A(26)¾¾¿Í ±³Á¦¸¦ ½ÃÀÛÇØ °°Àº ÇØ È¥ÀÎ½Å°í ¾øÀÌ °áÈ¥½Ä¸¸ ¿Ã·È´Ù. ÀÌµéÀº È¥¼öºñ¿ë »Ó ¾Æ´Ï¶ó »ç¾÷¿¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù¸ç 13¾ï¿øÀ» °¥ÃëÇß´Ù. ÀÌ·± ¼ö¹ýÀ¸·Î ¹Ú¾¾ °¡Á·Àº A¾¾¸¦ ºñ·ÔÇØ ¿©¼º 3¸í°ú °áÈ¥ÇØ ¸ðµÎ 15¾ï 9Ãµ¿©¸¸¿øÀ» ¹Þ¾Æ Ã¬±ä °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù.
ÀÌµé °¡Á·Àº °áÈ¥ Àü È¸ñÇÑ °¡Á¤ÀÎ Ã´ ¿¬ÃâÇÏ¸ç ÇÇÇØ ¿©¼ºµéÀ» ±ØÁøÈ÷ ´ë¿ìÇØ È£°¨À» »ç´Â ¹æ½ÄÀ¸·Î ¹üÇàÀ» ÀúÁú·¶´Ù.
Æ¯È÷ ¹Ú¾¾ÀÇ Ä£¸ð ±è¾¾°¡ °è¸ðÀÓ°ú °¢Á¾ ¸ðÀÓÀ» ÅëÇØ ÇÇÇØÀÚ¸¦ ¹°»öÇßÀ¸¸ç Ä£¸ð¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î °èºÎ¿Í ¾Æµé ¹Ú¾¾±îÁö ÀÏ°¡Á·ÀÌ ÀÌ »ç±â Çà°¢¿¡ µ¿ÂüÇÑ °ÍÀ¸·Î Á¶»çµÆ´Ù.
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ÀÌµé °¡Á·ÀÌ ÀÚÁÖ °¡´ø ½Ä´çÀÇ ÁÖÀÎ ¿ª½Ã ÀÌ¸¦ µÞ¹ÞÄ§ÇÏ´Â ÀÌ¾ß±â¸¦ ÀüÇß´Ù. ±×´Â “±è¾¾°¡ ÀÚ±â Á¶Ä«¶ó°í Çß´Ù. ±Ùµ¥ ´«Ä¡ ºü¸¥ »ç¶÷Àº µü º¸¸é ¾Ë¾ÒÀ» °Å´Ù. ¿ÏÀü ³ë¿¹¿´´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
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