µµÁ¾È¯, ÀÛ½É Æø·Î ¡°À¯ÀÎÃÌÀÌ ½ÃÀ§ ºÒÂü °¢¼­ ¾²¶óÇØ¡±¡¦À¯ÀÎÃÌ Á¶»ç ¿ä±¸ º¿¹°

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|¡ã µµÁ¾È¯ ¹®ÈÃ¼À°°ü±¤ºÎ Àå°üÀÌ À¯ÀÎÃÌ Àü ¹®Ã¼ºÎ Àå°ü ½ÃÀý °Þ¾ú´ø Á¤Ä¡Àû °£¼·¿¡ ´ëÇØ ÀÛ½É Æø·ÎÇß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
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µµ Àå°üÀº 26ÀÏ ¼¿ï ±¤È¹®¿¡¼ ÃëÀÓ 100ÀÏÀ» ¸Â¾Æ ±âÀÚ°£´ãÈ¸¸¦ ¿¾ú´Ù. ÀÌ ÀÚ¸®¿¡¼ µµ Àå°üÀº À¯ÀÎÃÌ Àå°ü ½ÃÀý ÀÛ°¡È¸ÀÇ »ç¹«ÃÑÀåÀ¸·Î ÀÏÇÏ´ø ¶§ °Þ¾ú´ø °æÇèÀ» ÅÐ¾î³ù´Ù.
µµ Àå°üÀº “(È¸¿øµéÀÌ) ºÒ¹ý ÁýÈ¸³ª ½ÃÀ§¿¡ Âü¿©Çß´Ù°¡ ¹ß°¢µÇ¸é Áö¿ø±ÝÀ» ¸ðµÎ ¹Ý³³ÇÏ°Ú´Ù´Â ¼¾à¼¸¦ ¾µ °ÍÀ» Á¾¿ë¹Þ¾Ò´Ù”¸ç “´ç½Ã ÀÌ°Ô ¸»ÀÌ µÇ³Ä´Â »ý°¢ÀÌ µé¾ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î “(ÀÛ°¡È¸ÀÇ) ÃÑÈ¸¿¡ ÀÌ°É (¾È°ÇÀ¸·Î) ºÙ¿´´õ´Ï ¿ø·Î ¼Ò¼³°¡, ½ÃÀÎºÐµéÀÌ Áö¿ø±ÝÀ» ¾Æ¿¹ ¹ÞÁö ¸»ÀÚ°í Çß´Ù. ±×·¡¼ À¯ÀÎÃÌ Àå°ü ½ÃÀýºÎÅÍ 3~4³âÀ» ±¹Á¦Çà»ç°í, ¼¼¹Ì³ª°í, Ã¥ÀÌ°í Á¤ºÎ Áö¿ø±ÝÀ» ÇÑ Ç¬µµ ¾È ¹Þ°í Ã¥µµ ¾È ³Â´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
À¯ÀÎÃÌ Àü Àå°üÀº ÃÖ±Ù ±¹Á¤¿ø¿¡ ÀÇÇØ ½ÇÃ¼°¡ µå·¯³ª °ËÂûÀÌ ¼ö»ç¿¡ Âø¼öÇÑ ‘MB ¹®È¿¹¼ú°è ºí·¢¸®½ºÆ®’¿¡ ´ëÇØ “³»°¡ ÀÖÀ» ¶§ ¹®È¿¹¼ú°è¸¦ °Ü³ÉÇÑ ±×·± ¸®½ºÆ®´Â ¾ø¾ú´Ù”°í ¸»ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí ‘ÀûÆóÃ»»ê°ú ¹®È¹ÎÁÖÁÖÀÇ¸¦ À§ÇÑ ¹®È¿¹¼ú´ëÃ¥À§¿øÈ¸(´ëÃ¥À§)’´Â 26ÀÏ ¿ÀÀü ¼¿ï Á¾·Î±¸ ±¤È¹® ±¤Àå¿¡¼ ÀÌ¸í¹Ú Àü ´ëÅë·É°ú À¯ÀÎÃÌ Àü ¹®ÈÃ¼À°ºÎ Àå°ü¿¡ ´ëÇÑ Á¶»ç¿Í Ã³¹úÀ» ÃË±¸ÇÏ´Â ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿¾ú´Ù.
´ëÃ¥À§´Â “ÀÌ¸í¹ÚÁ¤ºÎÀÇ ¹®È¿¹¼ú°è Åº¾ÐÀº Ã¶ÀúÇÏ°Ô ±âÈ¹µÇ°í ÁØºñµÆ´Ù”¸ç “À¯ÀÎÃÌ Àü ¹®Ã¼ºÎ Àå°üÀº ÀÌ¸í¹Ú Á¤ºÎÀÇ ¿ÏÀåÀ» Â÷°í ¹®È¿¹¼ú°è °ø°ø±â°üÀåµé¿¡ ´ëÇÑ ºÒ¹ýÀûÀÎ ÅðÃâ ÀÛ¾÷À» ÁøµÎÁöÈÖÇß´Ù”°í ºñÆÇÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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