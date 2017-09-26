µµÁ¾È¯, ÀÛ½É Æø·Î ¡°À¯ÀÎÃÌÀÌ ½ÃÀ§ ºÒÂü °¢¼­ ¾²¶óÇØ¡±¡¦À¯ÀÎÃÌ Á¶»ç ¿ä±¸ º¿¹°

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.9.26 È­ 22:38
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½ÂÀÎ 2017.09.26  
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µµ Àå°üÀº “(È¸¿øµéÀÌ) ºÒ¹ý ÁýÈ¸³ª ½ÃÀ§¿¡ Âü¿©Çß´Ù°¡ ¹ß°¢µÇ¸é Áö¿ø±ÝÀ» ¸ðµÎ ¹Ý³³ÇÏ°Ú´Ù´Â ¼­¾à¼­¸¦ ¾µ °ÍÀ» Á¾¿ë¹Þ¾Ò´Ù”¸ç “´ç½Ã ÀÌ°Ô ¸»ÀÌ µÇ³Ä´Â »ý°¢ÀÌ µé¾ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

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    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£ ¹®È­ Çà»ç(2017³â 9¿ù 25ÀÏ~)

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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