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½Åº¸¶ó ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ÀÇ¿øÀÌ ´ëÇ¥·Î Áö³½ ‘Ã»³âÀÌ ¿©´Â ¹Ì·¡’ ´ÜÃ¼°¡ ÀÌ¸¥¹Ù ‘ÈÀÌÆ®¸®½ºÆ®’ ÀÇÈ¤À» ¹Þ°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥, ÀÌ¸¦ µÎ°í ÃÖ¹ÎÈñ Àü ÀÇ¿øÀÌ ¾´¼Ò¸®¸¦ ÀüÇß´Ù.
ÃÖ¹ÎÈñ Àü ÀÇ¿øÀº 27ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¿¡ “°¡Â¥ °üÁ¦ Ã»³â´ÜÃ¼ÀÇ ¹Î³¸ÀÌ ºÎ²ô·´´Ù”¸ç “ÁøÂ¥ ½Ã¹Î´ÜÃ¼µéÀº ¹ÎÁÖÁÖÀÇ ±¸¼º¿øµéÀÇ ÀÚ±âÈñ»ýÀ¸·Î ¼ºÀåÇØ¿Ô°Å´Ã”ÀÌ¶ó¸ç ÀÏÄ§À» °¡Çß´Ù.
¾Õ¼ ÀÌ³¯ ¼¿ïÁß¾ÓÁö°Ë Æ¯¼ö3ºÎ´Â ‘Ã»³âÀÌ ¿©´Â ¹Ì·¡’¸¦ Æ÷ÇÔÇØ ¹Ú±ÙÇý Á¤ºÎ°¡ ¿ìÆÄ´ÜÃ¼¸¦ Áö¿øÇØ ÁýÈ¸·½ÃÀ§¸¦ ºÎÃß°å´Ù´Â ÀÌ¸¥¹Ù ‘ÈÀÌÆ®¸®½ºÆ®’ ÀÇÈ¤ »ç°ÇÀ» ¼ö»ç ÁßÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
¼¿ïÁß¾ÓÁö°Ë °ü°èÀÚ´Â “ÈÀÌÆ®¸®½ºÆ® ¼ö»ç¿Í °ü·ÃÇØ 10¿©°³ÀÇ ¹Î°£´ÜÃ¼ »ç¹«½Ç, ÁÖ¿ä °ü·ÃÀÚ ÀÚÅÃ µîÀ» ¾Ð¼ö¼ö»öÇß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
°ËÂûÀÇ ¾Ð¼ö¼ö»ö ´ë»ó¿¡´Â ‘ºÏÇÑÀÎ±ÇÇÐ»ý¿¬´ë’, ‘Ã»³âÀÌ ¸¸µå´Â ¼¼»ó’, '½Ã´ëÁ¤½Å', ‘Ã»³â¸®´õ¾ç¼º¼¾ÅÍ’, ‘Ã»³âÀÌ ¿©´Â ¹Ì·¡’ µî ´ÜÃ¼µéÀÌ Æ÷ÇÔµÈ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁø´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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