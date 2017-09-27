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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.9.27 ¼ö 15:16
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Ã¶¿ø ÃÑ±â »ç°í ¿øÀÎÀº ¡®µµºñÅº¡¯?¡¦µ¿¿µ»ó ¼Ó À¯°¡Á· ¡°¾ÕµÚ°¡ ¾È ¸Â¾Æ ÀÌÇØºÒ°¡¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.09.27  
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¡ã °­¿øµµ Ã¶¿øÀÇ À°±º ºÎ´ë·Î º¹±Í ÁßÀÌ´ø º´»ç°¡ Áö³­ 26ÀÏ ¸Ó¸®¿¡ ÃÑÅºÀ» ¸Â¾Æ ¼ûÁö´Â ¾ÈÅ¸±î¿î »ç°í°¡ ¹ß»ýÇÑ °¡¿îµ¥ ÀÌ³¯ À¯Æ©ºê¿¡´Â ‘Ã¶¿ø ±ººÎ´ë¼­ ÃÑ±â »ç°í ÀÌÈÄ À¯°¡Á·ºÐµé ´ëÈ­’¶ó´Â Á¦¸ñÀÇ µ¿¿µ»óÀÌ °ÔÀçµÆ´Ù. À¯Æ©ºê Ä¸Ã³.

 

°­¿øµµ Ã¶¿øÀÇ À°±º ºÎ´ë·Î º¹±Í ÁßÀÌ´ø º´»ç°¡ Áö³­ 26ÀÏ ¸Ó¸®¿¡ ÃÑÅºÀ» ¸Â¾Æ ¼ûÁö´Â »ç°í°¡ ¹ß»ýÇß´Ù.

ÇÇÇØ ÀÏº´Àº 26ÀÏ ÁøÁö °ø»ç¸¦ ¸¶Ä¡°í µ¿·á 20¿©¸í°ú ÇÔ²² °É¾î¼­ ºÎ´ë·Î º¹±ÍÇÏ´ø Áß ³¯¾Æµç ÃÑ¾Ë¿¡ º¯À» ´çÇß´Ù.

ÀÌ¹ø »ç¸Á »ç°ÇÀ» Á¶»çÇÑ ±º °ü°èÀÚ´Â 27ÀÏ “ÀÌ¹ø »ç°Ç¿¡ ´ëÇÑ ÃÊ±â Á¶»ç °á°ú, ¼ûÁø A(22)ÀÏº´Àº µµºñÅºÀ¸·Î ÀÎÇÑ ÃÑ»óÀ¸·Î »ç¸ÁÇÑ °ÍÀ¸·Î ÃßÁ¤µÈ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

µµºñÅº(Ô¯Þ«÷¥)Àº ÃÑ¿¡¼­ ¹ß»çµÈ ÅºÀÌ µüµüÇÑ ¹°Ã¼¿¡ ºÎµúÇô º»·¡ »ç°Ý±Ëµµ¿¡¼­ ¹þ¾î³ª Æ¨°Ü³­ °ÍÀ» °¡¸®Å²´Ù.

»ç°ÇÀÌ ¹ß»ýÇÑ ÇöÀå¿¡¼­ 400m ¶³¾îÁø °÷¿¡ »ç°ÝÀåÀÌ À§Ä¡ÇØ ÀÖÀ¸¸ç »ç°Ç ´ç½Ã »ç°ÝÀå¿¡¼­´Â 12¸íÀÇ º´·ÂÀÌ K2 ¼ÒÃÑÀ¸·Î »ç°ÝÈÆ·ÃÀ» ÇÏ°í ÀÖ¾ú´ø °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.

±º ´ç±¹Àº »ç°ÝÀåÀÌ ºÎ´ë ¾È¿¡ ÀÖ¾î ¿µ³» ±¸¿ªÀÌÁö¸¸, »ç°Ç ÇöÀåÀº ¿µ¿Ü ±¸¿ª¿¡ ÇØ´çÇÑ´Ù°í ¼³¸íÇß´Ù. ¶Ç »ç°Ç ÇöÀå°ú »ç°ÝÀå »çÀÌ¿¡´Â ºÎ´ë °æ°è¼±À» ÀÌ·ç´Â Ã¶Á¶¸Á°ú ¹æº® µîÀÌ ¼³Ä¡µÅ ÀÖ´Ù.

±º °ü°èÀÚ´Â “»ç°ÝÈÆ·Ã ÀÎ¿øÀÇ ÃÑ±â¸¦ ¸ðµÎ È¸¼öÇß´Ù”¸ç “A ÀÏº´ ¸öÀÇ Åºµµ È¸¼öÇØ Á¤¹Ð °¨Á¤À» ÀÇ·ÚÇÒ ¿¹Á¤”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù. ±º ´ç±¹Àº ÀÌ³¯ ¿ÀÀü A ÀÏº´ÀÇ À¯°¡Á· Âü¼®ÇÏ¿¡ ÇöÀå Á¶»çµµ Çß´Ù.

ÇÑÆí 26ÀÏ À¯Æ©ºê¿¡´Â ‘Ã¶¿ø ±ººÎ´ë¼­ ÃÑ±â »ç°í ÀÌÈÄ À¯°¡Á·ºÐµé ´ëÈ­’¶ó´Â Á¦¸ñÀ¸·Î µ¿¿µ»óÀÌ °ÔÀçµÆ´Ù.

¿µ»óÀ» °ÔÀçÇÑ ´©¸®²ÛÀº ¿µ»ó ¼Ó AÀÏº´ÀÇ À¯°¡Á·ÀÌ¶ó ¼³¸íÇÏ¸ç “¾î¸Ó´Ï ¿ì´Â ¼Ò¸®°¡ ³Ê¹« ½½ÇÁ´Ù”¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.

°ø°³µÈ ¿µ»ó¿¡´Â »ç°í·Î ¼ûÁø AÀÏº´ÀÇ À¯°¡Á··Î ÃßÁ¤µÇ´Â »ç¶÷°ú ±º °ü°èÀÚµéÀÌ ´ëÈ­¸¦ ³ª´©´Â ¸ð½ÀÀÌ ´ã°å´Ù.

¿µ»ó ¼Ó¿¡¼­ À¯°¡Á·À¸·Î ÃßÁ¤µÇ´Â »ç¶÷ÀÌ “¼Ò´ëÀåÀº ÅëÁ¦ÇÏÁö ¾Ê°í ¹¹Çß³Ä”¸ç “ÃÑÀ» ½ð »ç¶÷Àº Ã£¾Ò³Ä, ÅºµÎ´Â Ã£¾Ò³Ä”¶ó°í Áú¹®ÇÏÀÚ, ±º °ü°èÀÚ´Â “Á¶»çÁßÀÌ´Ù”¶ó°í ´ë´äÇÑ´Ù.

ÀÌ¾î “¾ÕµÚ°¡ ¾È ¸Â´Âµ¥ ¾î¶»°Ô ÀÌÇØ¸¦ ÇÏ¶ó´Â °Å³Ä”¸ç “ÇÏ´Ù¸øÇØ ½Ã°ñ ¿¹ºñ±ºÀ» °¡µµ ÃÑÀ» ½ò ¶© »çÀÌ·»À» ¿ï¸®°í ¹æ¼ÛÇÏ°í ½î´Âµ¥ ±ººÎ´ë¿¡¼­ ÀÌ°Ô ¸»ÀÌ µÇ³Ä”¸ç Ç×ÀÇÇÏ´Â ¸ð½Àµµ ´ã°Ü ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£ ¹®È­ Çà»ç(2017³â 9¿ù 25ÀÏ~)

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