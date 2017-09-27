±è¿ëÁØ, ¹Ú¿¹½½°ú 1³â Àü °áº°ÇØ¡¦¹Ú¿¹½½ ¡°¿©ÀÚÄ£±¸ ¼ö½Ä¾î ¾È ÁÁ´Ù¡±

|
|
|
|¡ã ±×·ì SG¿ö³ÊºñÀÇ ±è¿ëÁØÀÌ ¹è¿ì ¹Ú¿¹½½°ú °áº°ÇÑ »ç½ÇÀÌ µÚ´Ê°Ô ¾Ë·ÁÁ³´Ù. SNSÄ¸Ã³.
±×·ì SG¿ö³ÊºñÀÇ ±è¿ëÁØÀÌ ¹è¿ì ¹Ú¿¹½½°ú °áº°ÇÑ »ç½ÇÀÌ µÚ´Ê°Ô ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
27ÀÏ ÇÑ ¸ÅÃ¼´Â º¹¼öÀÇ °¡¿ä°ü°èÀÚ¸¦ ÀÎ¿ëÇØ SG¿ö³ÊºñÀÇ ¸â¹ö ±è¿ëÁØ°ú ¹è¿ì ¹Ú¿¹½½ÀÌ 1³â Àü °áº°Çß´Ù°í º¸µµÇß´Ù.
±è¿ëÁØ°ú ¹Ú¿¹½½Àº Áö³ 2015³â 12¿ù ¿¬ÀÎ »çÀÌÀÓÀ» ¹àÈ÷¸ç SNS¸¦ ÅëÇØ ¼·Î¿¡ ´ëÇÑ ¾ÖÁ¤À» ÀÚ¶ûÇÏ±âµµ Çß´Ù.
±×·¯³ª ¹Ù»Û ½ºÄÉÁÙ·Î ÀÎÇØ °ü°è°¡ ¼Ò¿øÇØÁö°Ô µÆ°í °á±¹ °áº°ÇÏ°Ô µÈ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
±è¿ëÁØ Ãø °ü°èÀÚ´Â “µÎ »ç¶÷Àº 1³â Àü¿¡ Çì¾îÁ³´Ù. °³ÀÎÀûÀÎ ÀÏÀÌ¶ó ÀÚ¼¼È÷´Â ¸»¾¸µå¸®±â ¾î·ÆÁö¸¸ ¼·Î ¹Ù»Û ½ºÄÉÁÙ·Î ÀÎÇØ °ü°è°¡ ¼Ò¿øÇØÁ³°í ÀÚ¿¬½º·´°Ô °áº°Çß´Ù”¸ç “¾ÕÀ¸·Î µÎ »ç¶÷Àº ¼·Î¸¦ ÀÀ¿øÇÏ´Â ÁÁÀº ¼±ÈÄ¹è·Î ³²±â·Î Çß´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
ÇÑÆí µÎ »ç¶÷ÀÇ ¿¾Ö¼³ÀÌ º¸µµµÈ Á÷ÈÄ ¹Ú¿¹½½ÀÌ °¡Á³´ø ÀÎÅÍºä°¡ ÀçÁ¶¸í¹Þ°í ÀÖ´Ù.
´ç½Ã ¹Ú¿¹½½Àº bnt¿Í ÇÔ²²ÇÑ Èº¸ ÃÔ¿µÀå¿¡¼ ¾ð·Ð°ú ÀÎÅÍºä¸¦ °¡Áö°í “¿¾Ö¼³ÀÌ ÅÍÁö±â ÀüºÎÅÍ º¹±Í¸¦ ÁØºñÇÏ°í ÀÖ¾ú´Âµ¥ ±â»ç°¡ ¶á °ÍÀ» °è±â·Î º¹±ÍÇÏ°Ô µÆ´Ù »ý°¢ÇÏ½Ç ºÐµéÀÌ ÀÖÀ» °Í °°´Ù”¸ç “´©±º°¡ÀÇ ¿©ÀÚÄ£±¸¶ó´Â ¼ö½Ä¾î°¡ ¸¶³É ¹Ý°©Áö´Â ¾Ê´Ù”°í ¼ÖÁ÷ÇÑ ½ÉÁ¤À» ÀüÇÏ±âµµ Çß´Ù.
ÇÑÆí ±è¿ëÁØ°ú ¹Ú¿¹½½ÀÇ °áº° ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁöÀÚ ´©¸®²ÛµéÀº “¾îÂ¾Áö ¿äÁò SNS°¡ ÀáÀáÇÏ´õ¶ó”, “Áãµµ »õµµ ¸ð¸£°Ô Çì¾îÁ³³×”, “Á¶¿ëÈ÷ ¸¸³ª°í Á¶¿ëÈ÷ Çì¾îÁö°í”, “¼·Î ¹Ù»Ú´Ùº¸¸é ÀÚ¿¬½º·´°Ô Çì¾îÁö°Ô µÇ´õ¶ó”, “µÎ ºÐ ´Ù ´õ ÁÁÀº ÀÎ¿¬ Ã£À» ¼ö ÀÖÀ» °Å¿¹¿ä”, “¼·Î ´Ù¸¥ ±æ °¡°Ô µÇ´õ¶óµµ ÈÀÌÆÃ!” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >