±èÁøÅÂ ÀÇ¿ø, 1½É µÚÁý°í 2½ÉÀº ¹«ÁË¡¦1½É ´ç½Ã ¡°Á¤±Ç ¹Ù²î±ä Çß´Ù¡± ÀÇ¹Ì´Â?

|
|
|
|¡ã ´ç³» °æ¼± °úÁ¤¿¡¼ ÇãÀ§»ç½ÇÀ» °øÇ¥ÇÑ ÇøÀÇ·Î 1½É¿¡¼ ´ç¼±¹«È¿Çü¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ¹ú±ÝÇüÀ» ¼±°í ¹Þ¾Ò´ø ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ±èÁøÅÂ(53‧°¿ø ÃáÃµ) ÀÇ¿øÀÌ Ç×¼Ò½É¿¡¼ ¹«ÁË¸¦ ¼±°í¹Þ¾Ò´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
´ç³» °æ¼± °úÁ¤¿¡¼ ÇãÀ§»ç½ÇÀ» °øÇ¥ÇÑ ÇøÀÇ·Î 1½É¿¡¼ ´ç¼±¹«È¿Çü¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ¹ú±ÝÇüÀ» ¼±°í ¹Þ¾Ò´ø ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ±èÁøÅÂ(53‧°¿ø ÃáÃµ) ÀÇ¿øÀÌ Ç×¼Ò½É¿¡¼ ¹«ÁË¸¦ ¼±°í¹Þ¾Ò´Ù.
¼¿ï°í¹ý Çü»ç7ºÎ(±è´ë¿õ ºÎÀåÆÇ»ç)´Â 27ÀÏ °ø½Ä¼±°Å¹ý À§¹Ý ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÈ ±è ÀÇ¿ø¿¡°Ô ¹ú±Ý 200¸¸¿øÀ» ¼±°íÇÑ 1½ÉÀ» µÚÁý°í ¹«ÁË¸¦ ¼±°íÇß´Ù.
±è ÀÇ¿øÀº »õ´©¸®´ç ´ç³» ÃÑ¼± °æ¼± ±â°£ÀÎ Áö³ÇØ 3¿ù 12ÀÏ ‘½ÇÃµº»ºÎ °ø¾àÀÌÇà Æò°¡ 71.4%·Î °¿øµµ 3À§’¶ó´Â ³»¿ëÀÇ ¹®ÀÚ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ¹ß¼ÛÇØ ÇãÀ§»ç½ÇÀ» °øÇ¥ÇÑ ÇøÀÇ·Î °í¼Ò´çÇß´Ù.
°ËÂûÀº ±è ÀÇ¿øÀÌ ¹®ÀÚ¸¦ º¸³¾ ´ç½Ã ÇãÀ§¶ó´Â »ç½ÇÀ» ÀÎ½ÄÇÏÁö ¸øÇß´Ù°í ÆÇ´ÜÇÏ°í ¹«ÇøÀÇ Ã³ºÐÇß´Ù. ±×·¯³ª ºÒ±â¼Ò Ã³ºÐÀÇ ÀûÀý¼ºÀ» ÆÇ´ÜÇØ ´Þ¶ó´Â ÀçÁ¤½ÅÃ»ÀÌ Á¦±âµÅ ¹ý¿øÀÌ ±â¼Ò¸í·ÉÀ» ³»·Á ±è ÀÇ¿øÀº ÀçÆÇ¿¡ ³Ñ°ÜÁ³´Ù.
±¹¹ÎÂü¿©ÀçÆÇÀ¸·Î ÁøÇàµÈ 1½É¿¡¼ ±è ÀÇ¿ø¿¡°Ô ¹ú±Ý 200¸¸¿øÀÌ ¼±°íµÆ´Ù. ¼±°Å¹ý À§¹ÝÀ¸·Î ¹ú±Ý 100¸¸¿ø ÀÌ»óÀÌ È®Á¤µÇ¸é ´ç¼± ¹«È¿°¡ µÈ´Ù.
´ç½Ã ±èÁøÇ¥ ÀÇ¿øÀº ÀÚ½ÅÀÇ SNS¸¦ ÅëÇØ “¸Å´ÏÆä½ºÅä°¡ ÀÇ¿ø½Ç¿¡ ÀÚ·á¸¦ ¿äÃ»ÇØ¼ Æò°¡ÀýÂ÷¸¦ °ÅÃÄ ÀÚ·á¸¦ È¨ÆäÀÌÁö¿¡ ¿Ã·Á³ù°í °¿øµµ Æò±Õ°ªµµ ¹ßÇ¥Çß´Ù. º¸ÁÂ°üÀº È¨ÇÇ¿¡ ÀÖ´Â ÀÚ·á¸¦ °è»êÇØ¼ ³»°Ô º¸°í Çß°í ÀÌ¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¹®ÀÚ¸¦ º¸³»°Ô µÈ °Í”ÀÌ¶ó°í ÇØ¸íÇß´Ù.
ÀÌ¾î ±è ÀÇ¿øÀº “ ÀÌ°ÍÀÌ °ú¿¬ ÀÇ¿øÁ÷À» ¹ÚÅ»´çÇØ¾ß ÇÒ ÁËÀÎ°¡? °ËÂûÀº ´çÃÊ ¹«ÇøÀÇ °áÁ¤À» Çß°í ÀçÆÇ¿¡¼µµ ±¸ÇüÀ» ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ±×·±µ¥µµ ÀçÁ¤½ÅÃ»ÀÌ¶õ Á¦µµ°¡ ÀÖ¾î ¹ý¿ø¿¡¼ ±â¼Ò¸¦ ¸í·ÉÇÏ°í ÀçÆÇÀ» ÇÑ °ÍÀÌ´Ù”¶ó¸ç “Á¤±ÇÀÌ ¹Ù²ï °ÍÀÌ ½Ç°¨³´Ù”°í ¾ï¿ïÇÔÀ» È£¼ÒÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >