¡®¹ÝÆ÷ÁÖ°ø1´ÜÁö¡¯ Àç°ÇÃà ½Ã°ø»ç Çö´ë°Ç¼³ ¼±Á¤¡¦ÃÑ »ç¾÷ºñ ¾à 9Á¶¿ø ´ÞÇØ

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¹ÝÆ÷ÁÖ°ø1´ÜÁö(1‧2‧4ÁÖ±¸) Àç°ÇÃàÁ¶ÇÕÀÌ 27ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼¿ï ¼ÛÆÄ±¸ Àá½ÇÁ¾ÇÕ¿îµ¿Àå ½Ç³»Ã¼À°°ü¿¡¼ ¿¬ ½Ã°ø»ç ¼±Á¤ ÃÑÈ¸¿¡¼ Á¶ÇÕ¿ø ÅõÇ¥ °á°ú Çö´ë°Ç¼³ÀÌ ÃÖÁ¾ ¼±Á¤µÆ´Ù.
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¹ÝÆ÷ÁÖ°ø 1´ÜÁö´Â 1973³â Áö¾îÁ³À¸¸ç µ¿ÀÛ¿ª¿¡¼ ½Å¹ÝÆ÷¿ª±îÁö °ÉÃÄ ÀÖ´Â °º¯ ¾ÆÆÄÆ®´Ù. Àç°ÇÃà »ç¾÷À» ÅëÇØ ¾ÕÀ¸·Î ÀÌ°÷¿¡ ÃÖ°í 35Ãþ, 5748¼¼´ë(¼ÒÇü ÀÓ´ë 230¼¼´ë Æ÷ÇÔ)°¡ µé¾î¼±´Ù.
ÃÑ »ç¾÷ºñ´Â ¾à 9Á¶¿øÀ¸·Î ¿¹ÃøµÇ°í ÀÖ´Ù. °ø»çºñ¿Í ÀÌÁÖºñ, »ç¾÷ºñ, Áßµµ±Ý ´ëÃâ µîÀ» ÀüºÎ Æ÷ÇÔÇÑ ±Ý¾×À¸·Î °ø»çºñ¸¸ 2Á¶ 6400¾ï¿øÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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